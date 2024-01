Oni drže ključeve Pandorine kutije, a jedan čovjek može sve promijeniti: ‘Rat će trajati cijelu godinu’

Autor: Dnevno/E.P.

“Rat Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze trajat će cijelu 2024. godinu”, rekao je to glasnogovornik izraelske vojske u obraćanju svojim vojnicima povodom Nove godine. “Izraelska vojska mora planirati unaprijed jer ćemo biti pozvani na dodatne vojne zadatke kroz cijelu ovu godinu”, rekao je u nedjelju Daniel Hagari.

Dodao je da će deseci tisuća rezervista biti potrebni za nastavak rata, no da će i dio njih pauzirati od sukoba kako bi se pripremili za “dugotrajne borbe”. Valja podsjetiti, Izrael je mobilizirao 300 tisuća rezervista za rat, što je oko 10 do 15 posto radne snage cijele države. Dio njih brzo je otpušten, no vladini izvori tvrde kako njih između 200 i 250 tisuća i dalje služi jer su odsutni s posla ili sa sveučilišta.

“Dio rezervista će se ovaj tjedan vratiti svojim obiteljima i poslu”, rekao je Hagari, što će im “omogućiti da povrate snagu” za aktivnosti u 2024. godini. Vojska trenutno planira raspoređivanje svojih trupa u narednim mjesecima, kazao je glasnogovornik na izmaku godine.

Svijet je na prekretnici

Najava je to onoga na što su brojni analitičari upozoravali, a to je opasnost kako bi sukob na Bliskom istoku mogao potrajati puno duže nego se u prvim danima izraelskog odgovora na napad Hamasa najavljivalo. Osim toga, najveće svjetske sile imaju oči okrenute prema Bliskom istoku čekajući koliko će se oružane bitke raširiti.

I dok su koncem godine Huti počeli napadati tankere čime su ugrozili svjetsku ekonomiju te se spominje i mogućnost blokade Sueskog kanala, početkom 2024. SAD, Rusija i Kina gledaju i čekaju sljedeće korake drugih zemalja na Bliskom istoku, ali i u Africi koje su pune raznih režima i militantnih organizacija.

No, i dalje ključnom figurom za budućnost ovog rata i potencijalne eskalacije smatraju izraelskog predsjednika Benjamina Netanyahua koji zasad ne odustaje od dalje odmazde prema Gazi pokušavajući izbrisati Hamas s lica zemlje, a tijekom koje su stradale tisuće Palestinaca među kojima ima puno civila.

Također, rat u Ukrajini je nakon dužeg statusa quo i nakon što se mislilo kako se fokus u potpunosti prebacuje na Izrael i Gazu, ponovno naglo eskalirao. Nekoliko dana prije kraja godine Rusi su izveli jedan od najjačih napada od početka invazije te su gađali gradove diljem Ukrajine.









No, ono što je možda još i više zakompliciralo situaciju jest brzi odgovor Ukrajine i najveći napadi vojske Volodimira Zelenskog na rusko tlo. Žestoki raketni napadi na ruski Belgorod izazvali su pak Putinov bijes te je odmah stigla najava reakcije.









Ruski predsjednik obećao je “intenzivirati” napade na Ukrajinu, navodeći da će ruska vojska nastaviti gađati ukrajinska “vojna postrojenja”.

Ukrajinski zračni napad na ruski grad Belgorod nazvao je “namjernim napadom na civile”. Inače, u subotnjem napadu ubijene su 24 osobe, a više od 100 ih je ozlijeđeno.

Putin ne namjerava stati

Obraćajući se ruskim vojnicima u ponedjeljak, Putin je rekao da se rat okreće u korist Moskve i da želi da rat brzo završi, ali samo pod uvjetima Rusije, prenosi BBC.

Dodao je da su zapadne pristaše Ukrajine najveća prepreka okončanju sukoba, ali je rekao da se njihova retorika počela mijenjati jer su počeli shvaćati da ne mogu “uništiti” Rusiju.

Osim toga, onaj za kojega su mnogi najavili da će najviše profitirati od izbijanja sukoba u Ukrajini, kineski predsjednik Xi Jinping u novogodišnjem čestitanju rekao je nešto što je alarmiralo zapadne političke elite.

“Ujedinjenje s Tajvanom je neizbježno”, rekao je i upozorio svijet.

I na koncu, 2023. bila je godina mnogih izbora, a 2024. bit će politički burnija. Svijet će svakako pratiti izbore u SAD-u gdje je, sudskim preprekama unatoč, najizgledniji kandidat Republikanaca bivši predsjednik Donald Trump.

Američki i europski mediji kao i za njegovog mandata upozoravaju da bi to bila najgora stvar na svijetu, no analitičari podsjećaju da je njegova nepredvidljivost, ali i politika povlačenja SAD-a iz svjetskih sukoba potpuno drugačija politika nego većine američkih elita.

Tako brojni analitičari smatraju da bi eventualni povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću mogao značiti ogromne promjene u pogledu prema sukobu Ukrajini, odnosima s Kinom i Sjevernom Korejom, a neki idu do te mjere da smatraju kako je Trump bio jedan od najmirotvornijih američkih predsjednika te najavljuju žestoki zaokret u vanjskoj politici SAD-a.

Spominje se čak i pokušaj destabilizacije NATO saveza kako bi SAD u potpunosti smanjio igru svjetskog policajca.