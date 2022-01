‘ONA NEŠTO SKRIVA!’ Ugledni psiholog komentirao ponašanje Matejeve prijateljice: ‘To ne pristaje nekome tko je ‘čist ko’ suza’

Autor: L.B.

Trenutačno najpoznatija Splićanka u regiji, a da se ne bavi javnim poslom, prijateljica je nestalog Mateja Periša (27), Maja Sopta (31).

Ona je, potaknuta svakakvim komentarima na društvenim mrežama i u javnosti, odlučila istupiti javno te dati intervju na TV Prva, u kojem je ispričala kako joj izgledaju dani otkad je Matej nestao i što je najviše muči.

Međutim, njezin nastup i iskaz ne smatraju svi iskrenim te ističu kako u njezinim riječima ima puno nelogičnosti.

‘Nitko nju nije optužio da bi se onoliko pravdala’

Primijetio je to klinički psiholog Radomir Čolaković, koji je naveo za Objektiv što misli o onome što je Maja Sopta rekla u svom gostovanju na televiziji.

“Ne mogu reći da je kriva, ali tu nešto nije u redu. Moj dojam je da je neprestano imala potrebu da se prikaže u drugom svjetlu. Kada netko pretjerano kuka, pravda se, to znači da nešto skriva. Ne mora to značiti da je kriva, nego da možda zna neku informaciju koja bi možda i njoj mogla naškoditi, a koju ne otkriva. Meni to nije u skladu sa racionalnim ponašanjem. Čovjek laže da bi se predstavio u boljem svjetlu”, naveo je psiholog.

On ističe kako svaki normalan čovjek ima faze tugovanja, nema tu uljepšavanja istine i realnosti.

“Nema tu mjesta šminkanju, uljepšavanju, snimanju kadrova da bi prilog duže trajao. Nitko nju nije optužio da bi se onoliko pravdala. Kompletna njezina ispovijest protekla je u pravdanju sebe i svojih postupaka. Nigdje u njezinim riječima ne pronalazim faze tugovanja, ni depresivnost, neprihvaćanje. Od nje je samo traženo da posvjedoči, ali je nitko nije optužio”, napominje psiholog.

‘Taj misaoni tok mi ne pristaje nekome tko je ‘čist ko’ suza’

“Ima indicija koje bi policija trebala ispitati. Tko je nju pitao bavi li se nekim kriminalnim radnjama u toj emisiji? Taj misaoni tok mi ne pristaje nekome tko je ‘čist ko’ suza’. Niko te nije optužio, a ti se neprekidno pravdaš kako nisi kriva, za šta? Treba to debelo ispitati, treba proširiti istragu. Mnoge se stvari ne uklapaju”, zaključio je psiholog Čolaković.

Međutim, i javnost je upozorila na neke nelogičnosti u njezinom iskazu, primjerice, kada je rekla da je parkirala automobil na poledici dan pred Novu godinu, kada je poznato da je vrijeme bilo prilično toplo za kraj prosinca te nema nikakvog govora da je u Beogradu tada bilo poledice.

Podsjetimo, Maja Sopta i Matej Periš poznaju se od malih nogu, budući je njezina majka bila Matejeva učiteljica, a osim toga, i njezin brat je Matejev prijatelj, koji s društvom nije išao u Beograd na doček Nove godine. Maja je posljednja osoba koju je nestali Periš pokušao kontaktirati kobne noći kada je nestao, što su pokazali podaci s njegovog mobitela.