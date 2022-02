ONA JE ‘ŠEŠELJ ZA 21. STOLJEĆE’! Atraktivna ‘Milica Zavetnica’ ide u izbornu utrku: Srpska desnica ima novu heroinu

Autor: Daniel Radman

Iz dana u dana najavljuju se nova lica u utrci za predsjednika Srbije kojeg će naši istočni susjedi birati 3. travnja. Za sada je sudjelovanje u izbornoj utrci najavilo sedam kandidata (Vučić se formalno nije izjasnio iako se zna da će to učiniti), a među njima tek je jedna žena.

Njezino ime je Milica Đurđević Stamenkovski, a nominirana je od desničarke stranke “Zavetnici”. Otud joj i nadimak “Milica Zavetnica”.

Inače, Milicu nerijetko uspoređuju sa notornim Vojislavom Šešeljom. Nije to slučajno, njezin otac Rajko Đurđević bio je zastupnik Šešeljevih “radikala” u Skupštini Srbije (inače je bio novinar, a tri godine je kao ratni reporter proveo na ratištima, kažu, “od Pakraca do Sinja, od Velebita do Višegrada”.

Vučićeva ekipa s desnice

No, vratimo se mi na Milicu. Dakle, skupština stranke donijela je odluku da “Zavetnici” idu samostalno na izbore, a da će predsjednički kandidat biti baš ona. Samouvjereno je izjavila da su prema istraživanjima “treća najjača politička snaga u Srbiji” te da su zbog toga “protivnici već krenuli u kampanju protiv “Zavetnika”. S druge strane, anketa koju je objavila Nova.rs govori da je njezina opcija na osmom mjestu, daleko od praga: kreću se oko 2 posto.

Inače, Milicu i Zavetnike smatra se “Vučićevom ekipom s desnice” (uostalom, Vučić je bio stranački kolega njezinom ocu, a i Miličin suprug Stefan Stamenkovski također je bio radikal) te im imputiraju da je jedini njihova svrha sudjelovanja na izvorima uzeti glasove istinskim oporbenim desnim strankama. A ukoliko sve prođe bolje nego od očekivanoga pa pređu prag, sve je jasno: Vučićevi naprednjaci bi je uzeli u vlast.

Iako ona zasad ne želi govoriti o koaliciji, priznala je da bi mogla s dijelom aktualne vlasti. Spomenula je Milica i koje su njihove “crvene linije” za dogovor oko moguće koalicije: Kosovo i Metohija, obitelj, domaće poduzetništvo.

“Naš program nisu obećanja, već zavjet koji smo dali precima koji su se borili upravo za tu našu zemlju, ćirilicu, svako dijete, nošnju, svaki dio Srbije, potok”, izjavila je na predstavljanju kandidature.