ONA JE ‘KRALJICA SABORSKIH RASPRAVA’, A ONI NISU IZUSTILI NI SLOVA: Poznato je kako su saborski zastupnici radili za svoju plaću

Autor: Dnevno.hr

Marija Selak Raspudić (Most) zastupnica je sa najviše javljanja u ovogodišnjoj saborskoj godini, u prosjeku se za riječ javljala šest puta dnevno, otkriva saborska statistika koja bilježi i trojicu zastupnika koji se u 117 radnih dana nisu oglasili ni jednom.

Mostova zastupnica za riječ se javila 712 puta, a kad se to podijeli s brojem dana plenarnog zasjedanja, proistječe da se u prosjeku javljala šest puta dnevno.

Drugo i treće mjesto pripali su Anki Mrak Taritaš (GLAS) i Miru Bulju (Most) koji su se u godini dana za riječ javili 661, odnosno 512 puta.

Četvrto mjesto, sa po 468 javljanja, dijele Dalija Orešković (Centar) i Željko Pavić (Klub socijaldemokrata). Slijede nezavisna Marijana Petir (393), zastupnica RF Katarina Peović (382), HDZ-ov Josip Borić (377), SDP-ova Andreja Marić (323) i Domagoj Hajduković (316) iz Kluba socijaldemokrata.

Tko nije rekao ni jednu riječ?

Trojica zastupnika nisu se za riječ javili ni jednom, to su HDZ-ov Vinko Zulim, SDP-ov Stjepan Kovač i nezavisni Vinko Grgić. Navedeni podatci odnose se na razdoblje do 1. prosinca, do kad su se svi zastupnici za riječ javili oko 15 tisuća puta, najviše kako bi replicirali drugima ili odgovorili na repliku. S obzirom da je nakon tog datuma Sabor zasjedao još 11 dana, konačne brojke mogle bi izgledati ponešto drugačije.