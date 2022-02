‘ON SE SASTAO S OVIM PONAVLJAČEM BANOŽIĆEM?’ Predsjednik u svom stilu, naveo razlog zbog kojeg Vlada ‘mora pasti’: ‘Nemam što razgovarati s ministrima, posebno Velike Britanije’

Autor: L.B.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, sa suprugom Sanjom Musić Milanović, posjetio je izložbu ‘Kopač’ postavljenu u Meštrovićevom paviljonu. Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara.

“Nikad se ne sastajem s ministrima obrane. Eventualno s onima vanjskih poslova, eventualno Rusije, Amerike. Ne znam što me pitate. Ja se ne nalazim s tim ministrima, nemam što razgovarati s ministrima, posebno Velike Britanije”, rekao je Milanović te uputio pitanje novinarima:

“I on se sastao s ovim ponavljačem Banožićem?”

‘Premijer sjedi na nekoj vrsti tempirane bombe’

No, predsjednik je rekao kako smatra da je dolazak britanskog ministra slučajnost te da je to planirao i ranije.

“Vrlo je neodgovorna politička pozicija. Ne mislim da je ministar došao zbog toga, mislim da je to planirao ranije i da je to slučajnost. Ne nalazim se s ministrima obrane osim velesila. Britanija je izašla iz EU-a i to joj daje manju važnost. Premijer sjedi na nekoj vrsti tempirane bombe. Ukrajina se neće usrećiti ako bude slušala aktualni London. Zadnjih dana iz Kijeva čujem ono što je odgovorno prema vlastitoj državi. Neka Britanija pošalje još 1000 vojnika u Estoniju. Dovoditi Ukrajinu u neku vrstu zablude, huškati, i držati je taocem odnosa Londona, koji je postao sila drugog reda, i Washingtona…”, tvrdi Milanović.

Dodao je i da “ne treba dovoditi u iluziju državu koja je pet puta slabija od Rusije da se ovo može riješiti s pet aviona oružja”.

‘Hrvatski vojnik se odavde maknuti neće ni u Ukrajinu, a vidjet ćemo za Baltik’

“Stabilnosti EU-a nema bez faktora u jednadžbi koji se zove Rusija. S Rusima se treba dogovoriti. Ove priče da svaka država ima pravo… Pa neka Rusi dovedu vojsku u Meksiko. Ruski model vlasti nije model vlasti za nas. Hrvatska je ipak demokracija, bez obzira što na vlasti ima puno korumpiranih i nepopravljivih ljudi”, tvrdi predsjednik.

“Hrvatski vojnik se odavde maknuti neće ni u Ukrajinu, a vidjet ćemo za Baltik. To pratimo cijelo vrijeme. Mi se tamo ne idemo boriti. Mi možemo biti solidarni s Poljskom i baltičkim državama. Ali otići u Ukrajinu, pokupiti dvije dnevnice i pojesti boršč i onda reći da si solidaran s Ukrajinom je licemjerno. Kako biti solidaran? Tako da se u ovu priču uvede razum, a ne huškanje”, kaže Milanović.









“Ja sam hrvatski predsjednik i ovo što sam rekao – iza toga stojim. A hrvatska sramota, predvođena korumpiranim Plenkovićem, Banožićem – to je hrvatski problem”, iznio je.

O Maji Đerek

Na pitanje o zviždačici Maji Đerek koju je ministar obrane Banožić nazvao “zviždaljkom” interesnih skupina kaže kako se to sigurno smišljalo tri sata.

“Ti navodi su nešto čemu treba posvetiti pažnju i vidjeti tko tu govori istinu. Ako je pola onoga što je rekla istina, to je razlog za pad Vlade”, kaže.

Govoreći o stanu koji koristi Zvonimir Frka Petešić, rekao je da košta 1000 eura mjesečno. “To je protuprirodni blud prema društvu. Toga nije bilo ni u mojoj Vladi”, rekao je predsjednik.









Bosna i Hercegovina

“Sramota Hrvatske u Banožić, onda ovaj nesretnik Grlić Radman, sramota je ono što se dogodilo neki dan u Neumu. Sve ovo što se tiče Hrvata u BIH se kuha već mjesecima. Bošnjačke stranke se ohrabruju da idu đonom na Hrvate. Dodik je u pravu, Hrvati pregovaraju u Neumu, a ovaj kaže da će svakako biti izbori. Koji je motiv Bakira i ove ekipe da daju Hrvatima milostinju. Modus operandi je isti kao Slobodana Miloševića krajem 80-ih. Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne postoji, a bez Srba još i manje. I na kraju tjeraš Hrvate u partnerstvo s Dodikom”, govori Milanović.

“Hrvati vole milostinju i nadrealno je da ja o tome govorim na ovom mjestu, 50 metara od stranke kojoj je suđeno za kriminal i ništa iz toga nisu naučili”, kaže i dodaje:

“Hrvatska vlast – oni su saboteri. Neće poduzeti ono što im je u moći”, rekao je Milanović zaključujući da će hrvatske predstavnike opet izabrati Bošnjaci.