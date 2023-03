‘ON NIJE U LIJEVOJ TRANS EKIPI’! Pernar će se založiti za uhićenog Hrvata? Preokret u Zambiji: ‘Nazvao me čovjek’

Autor: Dnevno.hr

Slučaj uhićenih hrvatskih državljana u Zambiji i dalje je aktualan i na kapaljku dolaze nove informacije o suđenju, ali i o stanju uhićenih.

Sve to iz prvog reda prati bivši saborski zastupnik i živozidaš Ivan Pernar koji je mjesec dana u Zambiji.

Pernar se video vezom javio u emisiju Bujica na Z1 televiziji kod voditelja i urednika Velimira Bujanca.





Na terenu

Osebujni bivši saborski zastupnik i aktivist je bio vrlo izravan i iznio je niz informacija za koje tvrdi da su istinite.

“Mnogi ljudi nemaju ispravnu percepciju Zambije. Ljudi su je percipirali kao nekakvu zemlju korupcije i nesigurnosti jer tako prikazuju mediji. To nije istina. Ovdje ste sigurniji nego na ulicama Munchena. Zambija je uređena država. Iskreno, pred cijelim svijetom, vrhunsko korektno ponašanje sam doživio ovdje od svih. Policije ima puno, nose kalašnjikove. U Americi imate ona Black Lives Matter koji žele izbaciti policiju s ulica, no u Zambiji su na ulici i nema nikakvog straha za nikoga. Ljudi ovdje mogu živjeti u miru”, rekao je na početku opisavši kako mu je u egzotičnoj zemlji.

O ‘odlučnosti predsjednika Zambije u borbi protiv korupcije i kriminala’. Odnosi li se to i na slučaj Hrvata

“Bit ću iskren, u ovom slučaju neće biti korupcije. U ovom slučaju će se zakon revno provoditi. Prvi razlog je zbog toga što je zambijska javnost zgrožena takvim činom. Drugi razlog je što je suđenje s niže razine dignuto na višu. Svi su usmjereni na ovaj slučaj, ako bi sudac slučajno napravio nešto što nije u skladu sa zakonom, odmah bi završio u zatvoru. Ovdje za korumpirane suce nemaju milosti. Jedan korumpirani sudac se bacio u rijeku, no pronašli su ga. Sad je u zatvoru”, rekao je Pernar.

O izjavi u UN-u koja je bacila novo svjetlo na uhićenja

“Kad sam ja došao u Ndolu tužiteljima dati iskaz, oni su meni objasnili zašto su uhićeni drugi put. Nakon prvog uhićenja, zambijska policija je tražila očitovanje od kongoanskih vlasti je li dokumentacija lažirana. Vjerovali ili ne, ni preko mjesec dana nije stigao odgovor. Kad je zambijska policija shvatila da nema odgovora, nisu imali argumenata na slučaj i morali su ih pustiti. No, dan nakon toga, stiže odgovor iz Konga koji glasi: papiri su krivotvoreni!









Odvjetnik s kojim su to radili je lažni odvjetnik, on nije u registru. Istražitelj mi je objasnio da je on glumio odvjetnika, a onaj Kabongo je vodio sirotište. I oni su njemu plaćali, onda bi Kabongo prodavao djecu iz sirotišta, a novac bi odvjetnik i Kabongo dijelili po pola.

Tjeralica je raspisana za obojicom njih”, rekao je Pernar.

O braniteljima uhićenih

“Iz Kongoanskog ministarstva su još prije mjesec dana rekli da nisu nikakva posvojenja legalizirali i da nema toga.

Postoji i detalj da US Department govori da posvojenja iz Konga nisu moguća. Oni koji ih brane govore da su svi u krivu, a tko da je u pravu? Sandra Benčić. Ja ne znam na koga se oni referiraju kad tvrde da su dokumenti autentični. Čak je i Dobronić rekao da nije sve napravljeno lege artis. Po mom sudu, nije samo prekršen zakon u Kongu i Zambiji, nego i u Hrvatskoj. Zato sam podnio cijeli niz prijava. I protiv sudaca koji su ovjeravali te dokumente”, rekao je.









Pitanje voditelja Velimira Bujanca: Govorite da kod prvog puštanja nije bilo riječi o nikakvom spektakularnom uspjehu diplomacije i Grlića Radmana nego su pušteni jer nije bilo odgovora o dokazu o posvojenju?

“Točno. Da je potvrda iz Konga stigla dva dana kasnije, oni bi već bili u Hrvatskoj. Spletom sretnih okolnosti je stigla taj dan, pet do 12 što bi se rekla. Razgovarao sam s istražiteljima, njih je zanimalo zašto hrvatske vlasti ih namjeravaju izvući iz zatvora. Ja sam im objasnio da su to politički povezani ljudi. Ne da imate samo trans aktivista Možemo. Nego imate među njima i ljude koji rade na ustavnom sudu. Marija Ivaniš je sama govorila iz udruge da je Kabongo njezin službeni partner. I ona je sad ugasila i likvidirala udrugu. Sjetite se odvjetnice Tanje Budimir Gulan u Nu2. Referirajući se na uhićene u Zambiji i sebe rekla je: Mi nismo međunarodna skupina koja se baci trgovinom djece. Kaže da je ona platila nekom odvjetniku između 5000 – 5500 dolara da bi riješio papire. Međutim, bojim se da je odvjetnik koji je za nju rješavao papire isti onaj koji je rješavao papire za ovu osmorku u zatvoru. Rekao sam tužiteljstvu da je jedini cilj hrvatskim vlastima da izvuku osmorku iz zatvora i da nema svrhe suradnje s njima. I oni su rekli da više s njime neće uopće surađivati”, rekao je Ivan Pernar i pojasnio:

“Ministar pravosuđa Zambije se više ne javlja našima na telefon. Kad su shvatili u Zambiji da su mediji i vlast oko toga umreženi i brane osmorku više uopće ne surađuju s hrvatskom strankom. Da Grlić Radman ima drugačiji nastup, onda bi Zambija surađivala s hrvatskim vlastima i pozvali nekoga kao svjedoka na sud”, rekao je.

BUJANEC: Nastavi li Grlić Radman ovako braniti dobit će možda i doživotni zatvor?

“Ja sam poveznica između zambijskih istražitelja i onoga što se događa u Hrvatskoj. Strategija obrane je bila ta da kako je 68 djece već posvojeno i da je to zakonito, da je i ovo zakonito. Ja kad sam vidio tu strategiju i pozvao tužitelje na ručak. Rekao sam da će to biti strategija i da traže od Konga službenu izjavu koliko je dozvoljeno posvojenja. Jasno je da nikada nisu odobrili ta posvajanja. Postat će jasno da su sva ostala posvajanja jednako nezakonita. To je moje mišljenje, da se ovdje radi samo o 8 optuženika, tada ne bi bila strka i panika. Po mojem sudu se radi o velikoj mreži i hobotnici… Sjetite se intervjua Marka Sladoljeva iz Mosta, on je pričao kad je išao u agenciju koja se bavila posvajanjem djece iz Kongom. On se osjećao kao da je došao u agenciju za trgovinu nekretninama, kao da ih kupuje”, rekao je i dodao:

“8 uhićenih je reklo da oni imaju suglasnost za posvajanje u Hrvatskoj. Svjesno su lagali”.

BUJANEC: Razgovarali ste i s glavnim državnim odvjetnikom Zambije?

“Točno, samo zbog toga je došao iz Lusake u Ndolu. Oni koji sada pokušavaju cijelu aferu staviti pod tepih, oni nisu svjesni.

Ovdje se radi o 8 optuženih, a potencijalno imamo na stotine takvih. Kad bude problema, zovi Gloriju. I ona je bila dio mreže.”

Zambijski istražitelji su mi rekli da su lažni odvjetnik i Kabongo naplatili najmanje 5000 dolara po djecu. Pomnožite sto sa 5000 i vidjet ćete da se vidi o velikim parama. Tko nije uključen u slučaj, ne može to razumjeti.

BUJANEC: Neki od nazovi argumenata ovih što su branili osmorku su da je Kongo ratna zona, tamo je opasno, to su navodili kao razloge posvojenja

“Oni stalno govore da u Hrvatskoj ne valja sustav posvajanja. Ja sam pitao zašto nisu onda otišli u BiH, Austriju… Baš tamo su otišli gdje po njima ima najviše korupcije i kriminala… A to da je tamo rat… Baš sam gledao jednog našeg putopisca tamo, nije to baš tako. U Kongu se zna da je strancima zabranjeno posvojenja djece.

Po mom sudu oni su preuzimali djecu u Zambiji upravo zato kako ne bi u Kongu završili u zatvoru, zato je služila ta Kabongova mreža i prebacivala djecu u Zambiju. Pa nije ni ona “zovu Gloriju” radila besplatno. Ovdje se radilo o vrlo prljavom novcu i trgovini djecom.

Ja ne znam u kojoj stvarnosti žive Grlić Radman, Benčić, Tomašević, Metelko Zgombić i slični”, rekao je i još jednom spomenuo ženu koja je bila šefica udruge Marijina farma.

“Pitanje je da li je Marija Ivaniš preko Kabonga preko istog odvjetnika došla i do svog djeteta.

Pitam se jesu li DORH i USKOK otišli kod Marije Ivaniš, kod Tanje Gulan i pitali kojem su odvjetniku dali tisuće eura. Jesu li preko Kabonga dobili djecu. Po mom sudu ovih 8 uhićenih nisu se sami sjetili ovako nečega. Netko je prije njih to radio, puno druge djece je tako prebačeno i svi su dio iste mreže. Zato je tako velika panika nastala”, rekao je dok je voditelj Bujanec dodao kako je Ivaniš bila na listi Pametno za izbore.

“Meni se javio jedan čovjek i rekao da se nalazi među njima jedan veterinar i da uopće nije u cijeloj toj lijevo trans ekipi. Pitao me mogu li se za njega založiti. Ako je netko spreman svjedočiti, moguće je da se toj osobi smanji kazna. Moj cilj je bio da se kao svjedok pokajnik njega tretira. Rekao sam čovjeku da se javi tom veterinaru da mu se javi”, rekao je Pernar.

BUJANEC: Vi tvrdite da je jednom od optuženih tužiteljstvo spremno dati status svjedoka pokajnika?

Točno, ali morat će ih cinkati i sve reći. Do dana današnjeg mi se taj veterinar nije javio. Ako je spreman svjedočiti, neka mi pošalje poruku, neka mi se javi. I to je to.

BUJANEC: Šutnja nakon izjava u UN-u u Možemo. Kako to sve komentirate?

“Kad se radi o nekom HDZ-ovcu tada Možemo imaju puna usta svega i pozivaju institucije. Ali kad se radi o njegovom članu koji je optužen za najgoru moguću stvar trgovinom djecom, ništa. Znaju da im pada rejting ako im se približavaju pa sad čude. No prekasno je. Cure i dečki iz Možemo, zabava je gotova. Kad Senf kaže, on je jedan od 500 vijećnika. A čovjek bio na listi mjesto iza njega, susjedi su. Jednostavno, od svih laži Možemovaca meni dođe da povratim…

Čak i Mile Kekin odbija vjerovati da je njegov bivši član benda upetljan u trgovinu djecom. Ali realno gledano, koje dokaze ima obrana? Osim dokumenata koje je pečatirao sud u Zlataru.. Nema.

Netko će reći oni su žrtve, nisu znali. U smislu “ma nisu znali da je sve mutno”. Ako je to stvarno tako, zašto se brane šutnjom? Zašto ne kaže namješteno nam je? Zar oni misle da će im odvjetnik ili Kabongo doći na sud svjedočiti da je sve biti zakonito? Hoće im Sandra Benčić doći?

Ne znam u kojem svijetu živi i pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Ona vidi problem u tome što sam ja rekao da je Noah transrodan, a ne u tome da su kriminalno kršili zakon svi redom. I da su optuženi za trgovinu djecom”, rekao je.

Tvrdi i da je DORH oživio stari slučaj protiv njega oko izbora u Živom zidu star 8 godina samo zato da mu se spriječi da svjedoči u Zambiji.

“Gospodo iz HDZ-a slobodno recite sutkinji da raspiše međunarodnu tjeralicu protiv mene. Ja iz Zambije ne idem dok ne riješimo ovaj slučaj. Možemo ekipi poručujem da ću se s njima suočiti kad se vratim u Hrvatsku. Zbog svega što žele raditi našoj djeci”, za kraj je poručio.

Podsjećamo, slučaj uhićenih hrvatskih građana u Zambiji je u tijeku i informacije slabo izlaze u javnost. Uhićeni su u prosincu, a nakon što su prvi put pušteni, uhićeni su ponovno na aerodromu u Zambiji.

Sumnjiči ih se za trgovinu djecom, a slučaj s velikim zanimanjem prate i međunarodni mediji.