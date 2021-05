ON MOŽE OTETI HDZ-OVZ UTVRDU: ‘Klijentelizam i stranačka podobnost pojeli su sukus naše države’

Autor: Mia Peretić

Trenutni gradonačelnik Knina i kandidat grupe birača za šibenskog-kninskog župana Marko Jelić jučer je na lokalnim izborima izborio drugi krug gdje će 30. svibnja odmjeriti snage s HDZ-ovim aktualnim županom Goranom Paukom.

“Klijentelizam i stranačka podobnost pojeli su sukus naše države, ali i regionalnih i lokalnih samouprava. To je razlog zbog kojeg su se ljudi odselili odavdje, jer su upali u duboku apatiju i zaključili da ne mogu promijeniti svijet oko sebe, a to nije dobro”, rekao je Jelić.

U prošla dva tjedna je u Kninu i Šibeniku bilo mnogo visokih funkcionera, no njemu se, tvrdi, nitko nije javio.

“Meni nije jasno čiji su to ministri, čija je to vlada – vlada HDZ-a ili svih građana. Ako je ovih prvih, neka ih samo oni onda financiraju. Ako je vlada svih ljudi, onda se prema svima trebaju odnositi jednako. To je krivi pristup i mi politički moramo evoluirati. Davati podršku s pozicije moći nije u redu, no to, očigledno, nije baš imalo efekta, jer bi rezultat bio drugačiji”, rekao je Marko Jelić za N1.