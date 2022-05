ON JE U HRVATSKOJ NAJVIŠE PROFITIRAO OD RATA U UKRAJINI! Nakon Putinove intervencije stvari više nisu iste: Birači ga vole sve više, popularnost mu strelovito raste

Autor: L.B.

Od ruske invazije na Ukrajinu prošlo je tri mjeseca, a rat i razaranja još ne pokazuju znakove da se bliže kraju. Ono što je već sada jasno, oružani sukob utjecao je na politička kretanja na europskom kontinentu.

Izbori su se održavali u posljednja tri mjeseca diljem Europe. U Mađarskoj je desnica pobijedila, pa je Viktor Orban ponovno premijer, a isto je i u Srbiji, gdje je Aleksandar Vučić dobio također još jednom povjerenje građana. Slovenija je pak dobila lijevu Vladu, dok je u Francuskoj centar ipak prevladao, pa je Emmanuel Macron opet ostvario uspjeh nad Marine Le Pen, političarku blisku Putinu, koja je – važno je to naglasiti – ušavši u drugi krug, samim tim ostvarila uspjeh.

Kakva je situacija u nas? Izbora nismo imali, ali neku sliku koliko je rat u Ukrajini utjecao na hrvatske političke stranke od veljače pa do svibnja te tko je od rata u Ukrajini ‘profitirao’ u Hrvatskoj donekle nam pokazuje usporedba Cro demoskopa i HR Rejtinga iz veljače ove godine s istima iz svibnja.





HR Rejting – HDZ isti, SDP još pao

Tako je u veljači, prema HR Rejtingu, najpopularnija stranka bila HDZ koja je imala rejting nešto više od 26 posto. dok je prvi pratitelj bio SDP s gotovo 18 posto. Treća opcija Možemo imala je u veljači 13 posto potpore birača, dok je MOST biralo 11 posto ispitanika. Domovinski pokret s Ivanom Penavom u veljači se približio izbornom pragu, a svi ostali bili su daleko i vrtjeli se oko 1 posto.

U svibnju je vladajući HDZ i dalje prvi izbor među ispitanicima te u ovom mjesecu imaju gotovo isti rejting kao i u veljači – 26,1 posto, dok SDP i dalje značajno zaostaje, a od veljače su s gotovo 18 posto pali na 17,5 posto. Treća opcija ostaje platforma Možemo koja vlada Zagrebom gotovo godinu dana, a od veljače su nešto i pali, pa su sada na 12,6 posto. MOST je naspram veljače također pao te kako se čini, gubi podršku iz vala referendumskih inicijativa, pa su pali sa 11 posto na ispod 10 posto podrške ispitanika.

HR Rejting – Plenković najnegativniji, no dugotrajan sukob naštetio Milanoviću

Što se tiče popularnosti i podrške političarima, Zoran Milanović u veljači je prema smatran najpozitivnijim političarem, s 22,9 posto podrške, a pozitivnim ga je vidjela gotovo četvrtina ispitanika. Drugoplasirani je u veljači bio Andrej Plenković kojeg je 11,5 posto ispitanika smatrao najpozitivnijim političarem. Imao je tada najlošiji rezultat na ovoj ljestvici u zadnjih godinu dana.

U svibnju je, pak, Milanović i dalje najpozitivac, međutim popularnost pala za gotovo 2 posto, pa tako u svibnju ima 21 posto potpore birača, dok je Plenković i dalje drugi izbor s 18 posto podrške, što je velik rast naspram veljače, kada ga je samo 11,5 posto ispitanika smatralo najpozitivnijim političarem.

Rast negativnog doživljaja u veljači je bilježio i prvi čovjek Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se našao u aferi nakon što je intervenirao za prijatelja koji nije plaćao najam državnog prostora, baš kao i ministar obrane Mario Banožić s kojim predsjednik Republike ne želi surađivati, a lošiji je bio i rejting Nikole Grmoje. Slijedio ga je Milorad Pupovac.

Na ovu sliku iz veljače najviše su utjecale inflacija, poskupljenje namirnica i energenata, budući su to teme koje su u veljači građani ocijenili najvažnijima. Ispred i pandemije i često jalovih svađa državnog vrha.









Na ljestvici na kojoj nitko ne želi biti, onoj najnegativnijih ličnosti hrvatske politike, visoko prvo mjesto u svibnju je zauzeo Andrej Plenković, a najnegativnijim ga smatra više od 28 posto ispitanika, što je popravak, budući ga je u veljači negativno ocijenilo više od 31 posto građana, što je bio njegov najlošiji rejting u zadnjih godinu dana.

CRO demoskop – HDZ pao, iako i dalje prvi izbor, SDP narastao

Prema Cro demoskopu, pak, Hrvatska demokratska zajednica u veljači je dobivala 29,8 posto podrške, dok je u svibnju vladajući HDZ i dalje prvi izbor među ispitanicima, no sada s 26,1 posto. Više od četvrtine građana tu stranku smatra najboljom na političkoj sceni.

U veljači je SDP je imao 15,6 posto podrške, a do svibnja su narasli na 17,5 posto. Treća opcija u veljači je bila Možemo s gotovo 13 posto potpore, dok su u svibnju nešto ispod, na 12,6 posto.









MOST je u veljači bio na 10,2 posto, a do sada su pali na 9,2 posto, iako su bili blizu trećoj poziciji, no balon referendumskog ‘poguranca’ očito se djelom ispuhao jer bilježe pad rejtinga. Domovinski pokret s Ivanom Penavom u veljači je rastao pa se približio izbornom pragu s 4,3 posto, dok su u svibnju narasli na 4,8 posto.

CRO demoskop – Plenković profitirao, Milanović baš i ne

Zoran Milanović u veljači je bio najpozitivniji političar s 22,9 posto podrške, a do svibnja je pao na 21 posto. Plenković je, kao i u HRjetingu, zabilježio ogroman skok. Njega je veljači 11,5 posto ispitanika smatralo najpozitivnijim političarem, a do svibnja se i ovdje popeo na čak 18 posto, pa se čini kako je Plenković u posljednja tri mjeseca zapravo najviše profitirao.

Premijera Plenkovića u veljači negativno je ocijenilo više od 31 posto građana, dok se u svibnju to spustilo na 28 posto, a rastao je i negativan doživljaj i predsjedniku Republike kojeg je u veljači gotovo petina ispitanika smatrala najnegativnijim. Sada mu se Milanović približio, kojeg od početka mandata građani nisu ovako negativno ocijenili. Komunikacijom u kojoj ne bira riječi, pa i psuje, očito mu je donijela negativne bodove.