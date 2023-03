‘ON JE ŠTREBER I NE MARI ZA NAROD’! Plenkovićev miljenik na meti najbližih kolega: Većina ministara okrenula mu je leđa

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Da premijer Andrej Plenković svojom Vladom rukovodi autokratski, napuštajući njegove redove, javno je na konferenciji za novinare tvrdila donedavna ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak. I prije tog njezina istupa neformalno se po Vladinim kuloarima govorilo o Plenkovićevim upravljačkim metodama pa se tako tvrdilo kako premijer ne dopušta da se s njim ulazi u rasprave, nego, bez obzira na pojedine teze i argumente ministara, njegova riječ uvijek mora biti zadnja. Jednako tako, govorilo se kako Plenković preko svojih savjetnika kontrolira rad pojedinih ministara, ali i njihove medijske istupe koji su pod strogim nadzorom jer Plenković voli da sve što se događa unutar njegove Vlade “na van” izgleda skladno i idilično, premda to nerijetko baš i nije tako. Niz je ministara koji nisu oduševljeni načinom na koji im Plenković pristupa, ali je malo onih koji su zbog tog odnosa spremni istupiti iz Vlade jer su to uglavnom mladi ljudi i kadrovi koji bez Plenkovića na političkom tržištu ne bi mogli opstati, a u Plenkovićevim redovima ionako nema kadrova koji su se pretjerano oznojili u realnom sektoru.

Odriješene ruke

Kada je riječ o ministrima koje Plenković uvažava i koji imaju njegovu potporu, pa i odriješene ruke u svojim resorima, prije svega treba izdvojiti ministra branitelja Tomu Medveda, kojeg premijer i u HDZ-u smatra svojom desnom rukom. Osim njega, Plenković svojim važnim političkim kapitalcem smatra ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, premda je njihov odnos promjenjiv. Plenkovićevim kadrom od povjerenja u vladajućim se redovima smatra i prvi čovjek obrazovnog resora Radovan Fuchs, koji mu dosad nije stvarao probleme, a premda je nerijetko problematičan i pogrešno shvaćen, Plenković se odnedavno uvelike oslonio i na svojeg mladog lava, ministra gospodarstva Davora Filipovića, koji mu je više puta pokazao da je lojalan i njemu i HDZ-u, uostalom, za njih se žrtvovao na posljednjim lokalnim izborima u Zagrebu.

U krug Plenkovićevih ministara od povjerenja godinama ulazi ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ali i ministrica turizma Nikolina Brnjac. Rijetki su to, dakle, ministri koji ne prolaze posebne režime i kontrole, svi ostali uglavnom djeluju u koordinaciji s Plenkovićevim posebnim savjetnicima koje nazivaju vladom iz sjene. U sjeni i daleko od očiju javnosti ministri su frustrirani i nezadovoljni, posebice u posljednjih nekoliko tjedana otkako se Plenković našao u središtu skandala zbog afere AP.





Otad su se u Vladi povećale kontrole, a tenzije je, pak, izazvao ministar prometa Oleg Butković koji se nedavno usred kampanje vezane uz trgovinu državnim obveznicama oglasio tvrdeći da on obveznice ne misli kupovati. Na koncu je popustio pod pritiskom i pristao na kupnju obveznica, ali je njegov istup dao naslutiti da je njegov odnos s predsjednikom Vlade u najmanju ruku poljuljan. Svojim je istupom usred te za premijera važne kampanje Butković na jedan način uspio poniziti Plenkovića, no koliko god njihovi odnosi bili turbulentni i zategnuti, upućeni tvrde da je Butkovićev otpor zapravo više usmjeren prema ministru financija Marku Primorcu negoli prema samom premijeru Plenkoviću.

Popustio pod pritiskom

Činjenica je da se u medijskom prostoru polemiziralo o tome da je Butković blizak takozvanoj unutarstranačkoj desnici koja je jedno vrijeme nastojala eliminirati Plenkovića, tvrdilo se i da ministar prometa ima premijerske ambicije, koje vjerojatno nisu nestale, ali u ovom slučaju, prema nekim tezama iz Vlade, ne treba ih tražiti premda je Butković svojim istupom između ostaloga otkrio da Plenković baš i nema utjecaj na sve svoje ministre i da ih ne može sve držati pod kontrolom, bez obzira na upravljačke metode za kojima poseže. Butković zaista slovi kao jedan od najutjecajnijih članova HDZ-a, godinama je u Vladi, a osim što ima dobre odnose s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, on je u odličnim odnosima i s osječkim županom Ivanom Anušićem. Zbog tih dobrih odnosa koje Butković njeguje na svim stranama Plenković i jest oprezan prema njemu, ali treba reći kako i mimo slučaja s obveznicama u Vladi i HDZ-u premijerovim odabranikom Primorcem nisu oduševljeni. On se ministarske pozicije domogao na preporuku bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, koji je u međuvremenu dogurao do viceguvernerske fotelje.

U Ministarstvo financija Primorac je došao kao nasljednik iznimno popularnog Zdravka Marića, kojemu HDZ-ovci nikada nisu zamjerali to što nije član njihove stranke, Marić se među HDZ-ovce odlično uklopio, a ovom mladom ministru to ne polazi za rukom niti se on to trudi. Primorčevi kritičari tvrde da je ministar prilično samouvjeren i veoma ambiciozan, nerado prima kritike, a osim toga, kažu i kako je s njim teško uspostaviti komunikaciju jer on ne voli argumentirane rasprave, što s Marićem nije bio slučaj. Premda je bivši ministar financija bio tvrd, strog i principijelan, on je imao dozu socijalne osjetljivosti i bio je spreman saslušati čak i one s kojima se nije slagao, a takvih nije nedostajalo.

Razrađeni plan

Da je s Primorcem teško komunicirati i uskladiti misli, osim Butkovića, koji je s njime na distanci, na svojoj je koži osjetio i nedavno imenovani ministar graditeljstva Branko Bačić. Naime, nakon što je ovaj donedavni šef HDZ-ova zastupničkog kluba najavio da je država spremna sudjelovati u sufinanciranju stanova za mlade obitelji i studente, oglasio se ministar Primorac ističući kako on za tu ideju nije znao, uz opasku da odluka toga tipa nije donesena. Zbog tog istupa mladog ministra inače uvijek smireni Bačić navodno je pobjesnio jer smatra kako se takve stvari ne rješavaju u medijskom prostoru, nego na zatvorenim sjednicama Vlade. Bačić je bio uvjeren da u realizaciji tog plana uživa potporu premijera Plenkovića, a i javnost je taj njegov prijedlog dobro prihvatila, a onda ga je Primorac poklopio samo nekoliko sati nakon najave, s tim da se iz Bačićevih riječi moglo naslutiti kako je riječ o planu koji je u njegovu resoru pomno razrađen, što se moglo iščitati i iz toga što je, govoreći o sufinanciranju, Bačić spomenuo i potporu u iznosu od 250 eura za najam stana i troškove režija. Iz toga proizlazi da su se u Bačićevu resoru ovom temom ozbiljno bavili te da su u konačnici i konkretizirali iznos za sufinanciranje, što je po svemu sudeći Primorca zateklo i što on ne misli prihvatiti.

Ne prihvaćaju se Primorac i Bačić već dulje vrijeme jer je Bačić u duelu s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem još prije nekoliko mjeseci kritizirao ministrovu najavu uvođenja poreza na ekstraprofit kojim bi se stopom od 33 posto oporezivalo povećanje zarade kompanija s prihodima većima od 300 milijuna kuna u slučaju da ta povećanja premašuju 20 posto u odnosu na prosjek u posljednje četiri godine.

Dvoboj s Jandrokovićem

Kako su se tom prijedlogu usprotivili Bačić i Jandroković, koji uz premijera Plenkovića slove kao jedni od najutjecajnijih ljudi u stranci, tako je Primorčev plan pao u vodu, bez obzira na to što ga premijer Plenković još cijeni, uvažava i daje mu priliku. Za razliku od Plenkovića koji s Primorcem pronalazi zajednički jezik, s njim se teško usuglašava i ministar Filipović, i to ponajviše zato što Primorac, prema nekim tezama, smatra da Filipović nije dorastao poziciji ministra gospodarstva pa stoga s njime teško surađuje.









Teško je surađivati s ministrom financija koji ne mari za posljedice i koji štreberski, ne mareći za socijalni segment, nastoji urediti državne financije, kažu ministrovi kritičari, dok oni koji su mu skloni govore kako je Primorac stručnjak, menadžer i realist kojemu je stalo do reda. Istina je u ovoj priči vjerojatno negdje u sredini, no činjenica je da se Primorac nije uklopio u Vladu i među Plenkovićeve ministre, ne prihvaćaju ga ni u stranci kao dugoročno rješenje za financije, a sve to nije nimalo zgodno, posebice zbog krize u kojoj se nalazimo i u kojoj bi ključna karika moralo biti baš njegovo ministarstvo. Plenković zasad sukobe unutar Vlade uspijeva držati pod kontrolom, no pitanje je dokad će mu to polaziti za rukom s obzirom na to da je nezadovoljnika i kritičara sve više.