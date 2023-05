ON JE MILANOVIĆEVA DESNA RUKA! Premijer za njega ima velike planove: Posjeduje dva stana u Zagrebu i štednju od 93.000 eura

Autor: Iva Međugorac

Ovih je dana predsjednik Zoran Milanović razriješio pročelnika svojega kabineta Bartola Šimunića koji karijeru nastavlja u AstraZeneci, biofarmaceutskoj tvrtki koja se proslavila u vrijeme pandemije korona virusa kada su proizveli cjepivo protiv covida-19. U Zagrebu ova tvrtka još od 2000-te ima manju podružnicu koja je registrirana za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja i promidžbene aktivnosti, a Šimunić je od njih dobio ponudu koja se ne odbija pa bi tako ondje trebao biti zadužen za odnose s udrugama onkoloških pacijenata. Šimunića bi nakon plaće na Pantovčaku od 2.000 eura u ovoj tvrtki prema pisanju Jutarnjeg mogla dočekati plaća od oko 3.600 eura.

Miljenić najvažniji predsjednikov suradnik

Iako je Milanović korektno surađivao sa Šimunićem, listu njegovih najvažnijih suradnika predvodi bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, koji se svojedobno spominjao kao Milanovićev kandidat za predsjednika Vrhovnog suda, no taj plan ipak se nije realizirao pa se o Miljeniću odnedavno progovara kao o predsjednikovom potencijalnom kandidatu za suca Ustavnog suda. No to je ipak složena procedura, u kojoj značajnu ulogu ima i premijer Plenković, odnosno njegov HDZ koji bi uskoro trebao odlučiti hoće li s trenutnom saborskom većinom u aktualnom sazivu Sabora krenuti s procesom izbora sudaca Ustavnog suda.

Nije tajna da čak desetorici od 13 sudaca Ustavnog suda već početkom šestog mjeseca iduće godine istječe mandat. Iz toga proizlazi da bi u srpnju ovaj sud mogao biti sveden na svega tri suca, iako postoji mogućnost da se postojećim sucima produlji mandat na pola godine, međutim svakom racionalnom političaru trebalo bi biti u cilju izbjegavanje takvih situacija i stanja pa će se i Plenković vjerojatno time voditi. Pitanje je doduše kako će se premijer u tome svemu postaviti jer nije tajna da se ustavne suce bira dvotrećinskom većinom zastupnika u Saboru, a u kojem trenutno vlada košmar koji ranijih godina nije viđan pa su se shodno tome HDZ i SDP uvijek lako dogovarali oko imena sudaca za Ustavni sud.





Košmar koji imenovanja dovodi pod upitnik

U SDP-u međutim trenutno vlada potpuni košmar kojeg Milanović kani iskoristiti kako bi na Ustavni sud progurao svoje kadrove, ali interes za ova imenovanja pokazuju i u ostatku oporbe što bi u svakom slučaju moglo rezultirati novim velikim košmarom, tim više što se očekuje kako će se za novi osmogodišnji mandat boriti i postojeći suci odnosno Snježana Bagić, Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Branko Brkić i Marijo Jelušić te Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Miroslav Šumanović i Rajko Mlinarić.

U konkurenciji bi se prema tvrdnjama s Pantovčaka doista mogao naći i Miljenić koji slovi za najvažnijeg predsjednikova suradnika i predsjednikovu desnu ruku. Po Miljenićevom naputku prvotno je za predsjednicu Vrhovnog suda predlagana profesorica Zlata Đurđević čijoj su se kandidaturi svojedobno usprotivili HDZ-ovci, a potom je upravo on iz rukava izvukao suca Radovana Dobronića koji se u javnom prostoru nametnuo kao potencijalni reformator hrvatskog pravosuđa i borac protiv bankarskog sustava, što je premijera Plenkovića dovelo u poziciju da kapitulira pred Milanovićem te da umjesto suca Marina Mrčele na čelo Vrhovnog suda stigne Dobronić, kojemu premijer ni danas nije previše naklonjen.

Upućeni tvrde kako je jedna od prvih ideja bivšeg Kukuriku ministra pravosuđa koju je Milanović proveo u djelo bila izbacivanje bisti iz Ureda predsjednika, kada je s Pantovčaka ispraćen i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Uz njegove savjete predsjednik je ušao u sukobe s Vladimirom Šeksom koji slovi za jednoga od vodećih kadrovika u hrvatskom pravosuđu, a osim toga radi njega je zaratio i sa sucem Ivanom Turudićem.

Imovina predsjednikove ‘desne ruke’

Miljenić također stoji u pozadini pregovora koji se odnose na popunjavanje diplomatskih fotelja, a što već više od godinu dana stoji u mjestu premda je on na tu temu već kontaktirao i sa resornim ministrom Grlićem Radmanom i sa Zvonimirom Frkom Petešićem, koji bi u tom procesu trebali sudjelovati. Inače kao predstojnik Ureda predsjednika Miljenić mjesečno zarađuje 2.826 eura, a on i supruga u Zagrebu posjeduju stan od 89 m2 vrijedan 218.992 eura, drugi stan u Zagrebu od 116 m2 u suvlasništvu je Miljenićeve supruge, a nekretnina je procijenjena na 238.901 euro. Supruga ujedno u Šimunima posjeduje vikendicu s pripadajućim zemljištem od 479 m2 vrijednu 200.000 eura, ali i Mercedes iz 2017-te vrijedan 19.908 eura kao i čamac Leidi 600 iz 2013-te procijenjen na 25.217 eura.









Supružnici Miljenić posjeduju i udio u fondu Zb global u vrijednosti od 9.954 eura te udio u ZB euroaktivu od 17.812 eura. Miljenić i supruga imaju i dvije zajedničke ušteđevine- prvu od 13.272 eura te drugu ušteđevinu od 80.000 eura, a supruga ujedno ima i vlastite štednje od 6.636 eura te 30.000 eura.