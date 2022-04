‘ON JE ISKLJUČIV ČOVJEK’ Sramotna Milanovićeva reakcija: Ovako se ne ponaša predsjednik s karakterom

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Zvuči nevjerojatno, ali predsjednik Zoran Milanović ponovno šuti. Ne šuti kad se treba svađati s ministrima, premijerom ili nekim trećim, ali kada nekome treba izraziti sućut, nema ga čuti.

Ravnateljica vukovarske bolnice tijekom opsade toga grada, doktorica Vesna Bosanac, preminula je krajem prošlog mjeseca. Kako to i priliči, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković uputili su izraze sućuti obitelji, no nigdje se u medijima nije moglo vidjeti da je to isto učinio i predsjednik Zoran Milanović.

Razlog ovakve predsjednikove reakcije možda seže u 2013. godinu kada je Milanović bio premijer. Naime, u lipnju te godine Vesna Bosanac je zbog duga bolnice, a odlukom Vlade, razriješena s mjesta ravnateljice vukovarske bolnice. Udruga liječnika dragovoljaca, potpomognuta braniteljskim udrugama, oštro je tada reagirala na njezinu smjenu. Josip Klemm je tada poručio da zbog toga nijedan branitelj neće doći u Knin na proslavu Dana domovinske zahvalnosti, a Andrija Hebrang očitao mu je bukvica ustvrdivši da je “njenom smjenom Zoran Milanović počinio najgori mirnodopski zločin nad Vukovarom, to je gora granata od svih koje su na Vukovar padale”.

Umjesto sućuti priopćenje iz Knina

Sličnog mišljenja je i Davor Gjenero, politolog i nezavisni politički konsultant. “On je isključiv čovjek. Kad je riječ o doktorici Bosanac sjetite se u kakvoj je poziciji bila doktorica Bosanac kao ravnateljica bolnice u vrijeme njegove administracije. To sigurno nije bilo mimo njegove volje”, rekao nam je Gjenero.

U petak je nakon duge i teške bolesti preminuo Đuro Dečak, umirovljeni general-pukovnik koji je, među ostalim, bio odlikovan za doprinos u stvaranju ratne strategije, izgradnji i vođenju Oružanih snaga Republike Hrvatske. I ovaj put su svoje izraze sućuti uputili predsjednik Sabora i premijer, ali ne i predsjednik Republike. Umjesto toga predsjednikov ured poslao je priopćenje o njegovom sudjelovanju u Kninu na svečanom obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a.

Ovako se predsjednik ne smije ponašati

Predsjednikova šutnja još više začuđuje jer je u ovom slučaju riječ o umirovljenom generalu, a Milanović voli isticati da je on vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Je li ovaj put problem što je Dečak bio jedan od osnivača HDZ-a u Virovitici ili njihov bivši saborski zastupnik ili pak nešto treće? Ne znamo, ali znamo da se ovako ne smije ponašati predsjednik svih građana Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik.

“To nije dio ovog njegovog sinjenog patriotizma kojeg promatramo u zadnje vrijeme. Mene više brine to što on hrvatsku dezavuira na međunarodnoj sceni zbog ovih svojih evidentnih ruskih mekih trbuha koji proizilaze iz njegove koruptivne strukture”, mišljenja je Gjenero.