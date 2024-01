On je HDZ-ovo oružje za svrgavanje Milanovića: ‘Ima iskustvo, planetarnu reputaciju i karizmu’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Prema anketama koje ispituju rejtinge političkih stranaka i političara, predsjednik Zoran Milanović i dalje je najpopularniji političar u državi. Iz tog podatka analitičari zaključuju da Milanović u ovom trenutku nema ozbiljnog političkog protivnika, što nije beznačajno kada se zna da se prvi krug predsjedničkih izbora održava krajem ove super izborne godine.

Podsjećamo, ove nas godine očekuju parlamentarni, europski i na koncu predsjednički izbori. U kuloarima vladajuće stranke, a i političke i medijske scene, u posljednje vrijeme kruže priče kako je jedan od kandidata za predsjednika bivši ministar obrazovanja, ugledni znanstvenik i poduzetnik Dragan Primorac. Dosad su se od kandidata spominjala imena predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kao i prethodnika Željka Reinera pa do nekih imena koja nisu papirom vezana uz stranku.

Ono što je razlika od drugih spominjanih HDZ-ovih potencijalnih kandidata za napad na možda i nikad jačeg protivnika, Primorac ima iskustvo utrke za Pantovčak i kampanje za predsjedničku funkciju.

2009. godine je Primorac dobio respektabilnih 117 000 glasova kao nezavisni kandidat. Problem te godine je bio što su desnica i centar imali ogroman broj kandidata te je postojao ogroman razdor među stankama koje nisu mogle iznjedriti jednog pravog zajedničkog kandidata. Na koncu su se ti glasovi toliko rastočili i Josipović je lagano uzeo pobjedu.

Veliki planovi

Ono što Primorca ovog puta čini puno jačim kandidatom nego prošli put jest što je u međuvremenu postao još ugledniji znanstvenik, intelektualac menadžerskog tipa i stekao ogromnu mrežu saveznika i poznanstava. Također, stvari su se kroz gotovo petnaest godina promijenile i izgledno je da centar i desnica neće imati 10 kandidata pa se glasovi neće rastopiti.

A da bi podrška stigla iz HDZ-a saznali smo iz stranke, no do toga slijedi prava strategija osiguravanja potpune pobjede.

Izvor iz HDZ-a otkrio nam je planove te stranke za izbornu godinu i rekao gdje je tu i Dragan Primorac.









“HDZ teži ostvariti totalnu dominaciju političkom scenom u Hrvatskoj, a taj plan podrazumijeva korake od EU izbora pa sve do kontroliranja izbora Ustavnog suda i stvaranja većine u Saboru. Razrađujući ovaj plan, ključni elementi uključuju strategiju osiguravanja političke kontrole, postavljanje ključnih igrača na ključne pozicije te rušenje Zorana Milanovića, a HDZ zna točno s kim će to ostvariti”, rekao je ovaj stranački insajder koji sudjeluje u krojenju strategije za izbornu godinu.

Tako nam je rekao da HDZ planira započeti svoj put prema totalnoj dominaciji na EU izborima. “Osiguravanjem snažnog predstavljanja u Europskom parlamentu, stranka bi potvrdila svoju dominaciju političkom scenom u Hrvatskoj. Moguće je da HDZ jakim rezultatom za EPP ostvari neviđeni utjecaj na sastavljanje Europske komisije i drugih tijela. Ovo bi također moglo poslužiti kao platforma za promociju ključnih članova stranke, stvarajući temelje za buduće unutarstranačke igre moći”, tvrdi.

Kontrola Nad Sudstvom kao ključni element

Naš izvor, a inače blizak je novom ministru Anušiću, tvrdi da HDZ neće ići na parlamentarne izbore prije nego li osigura kontrolu nad sudstvom. Za HDZ, kontrola nad sudstvom predstavlja ključnu strategiju. Ovdje je ključan izbor sudaca Ustavnog suda za što je potrebna 2/3 većina, a sada ju Plenković može složiti kroz trgovinu s klubom socijaldemokrat. Nakon izrade novog izbornog zakona i izbornih jedinica sklonijih sebi HDZ planira samostalno osigurati većinu u Hrvatskom saboru. Time bi ostvarili potpunu kontrolu nad zakonodavnim procesom. Ovoga puta na manjine se računa samo kao partnera većini, a ne i njen dio. Ovo bi smirilo sve negodovanje oko HDZ-ovog koaliranja s Pupovcem i omogućilo totalnu stranačku kontrolu nad državom. Sastanci Vlade postali bi sekundarni sastancima predsjedništva HDZ-a”, otkrio je ovu strategiju i ispričao nam o predsjedničkim izborima.









“Kroz slanje Dragana Primorca, HDZ šalje jasnu poruku predsjedniku Zoranu Milanoviću. Primorac, prepoznatljiv političar, ugledan znanstvenik s neupitnim životopisom, vlastitim financijskim sredstvima i podrškom SAD-a te Izraela. Cilj je uzeti sve centrističke glasače Milanoviću, onemogućiti mu prodor u HDZ-ovo biračko tijelo i prikazati ga kao radikalnog kandidata desnice kako bi se demotivirala ljevica da izađe na izbore. Primorac ima planetarnu reputaciju, karizmu i iskustvo “, zaključio je.

Analitičar Zoran Pucarić za naš je portal prokomentirao njegove šanse:

“Apsolutno nije loš kandidat. No, njegov problem je što ne vidim da se približio općoj populaciji. Fali mu neka populistička crta. Mora imati tu crtu jer mi nismo takvi da ćemo odabrati predsjednika prema kvalitetama nego prema tom populističkom pristupu. Ja sam još sklon tezi da će HDZ gurnuti fikus kandidata da Milanović pobjedi. On realno ima u Milanoviću najboljeg saveznika”, smatra Pucarić.

Drugi krug, druga priča

“Bitno je doći do drugog kruga jer tada dolazi nova podjela karata. Sjetimo se Borisa Mikšića kojeg nitko nije znao. Naš čovjek koji radi vani. izvrstan poduzetnik. Realno, što bi bilo bolje za Hrvatsku, on ili Stipe Mesić? Premda nam je Stipe Mesić bio nužan. Koliko god nekoga narod percipira pozitivno ili negativno, ne glasa se normalno. Mi još nismo baš normalno društvo”, rekao je.

A da Primorac uđe u drugi krug protiv Milanovića, bio bi to sukob dva svijeta, smatra analitičar.

“Potpuno oprečni karakteri. Pitanje je koliko je narod spreman prihvatiti nekog od kandidata. Kad Milanović kaže “šaraj malo brate”, zamislite da to kaže Primorac. On jednostavno nije takav. On je intelektualac, odmjereno i sterilno govori, nije kao Milanović”, zaključio je.