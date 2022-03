‘ON JE DIGAO RUSIJU S KOLJENA!’ General koji je koordinirao Olujom otkrio tko bi Putina mogao svrgnuti

Umirovljeni general Pavao Miljavac, bivši načelnik Glavnog stožera i glavni koordinator akcije Oluja u Dnevniku Nove TV govorio je o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

General smatra kako je očito da je prva faza invazije po ruskoj doktrini trebala završiti brzo, ali se to nije dogodilo. Rusiji nema natrag i to je sada druga faza, pitanje je kuda ide, po njemu je vjerojatno da će tražiti demilitarizaciju i promjenu strukture vlasti.

Miljavac je naglasio kako Ukrajinci dosta teško na to mogu pristati i dodao kako upravo u tome i jest problem kod pregovaranja.

‘Ako bi išli zauzeti Kijev, učinili bi to raketnim sustavom’

“Na to mogu pristati jedino ako na to budu budu prisiljeni masovnim granatiranjem, a to je onda druga priča, jer se u tom momentu događa produžetak rata, a to Rusima ne odgovara”, pojasnio je general.

Miljavac se osvrnuo i na konvoj koji već nekoliko dana stoji tridesetak kilometara od Kijeva.

“Dosta je teško reći, mislim da te operacije nisu napamet, nego dugo planirane, očito i sa zalihama goriva, naoružanja… moguće je da čekaju operativni raspored da bi zaokružili i stisli Kijev”, kazao je.

Bivši načelnik Glavnog stožera OS RH kazao je i kako misli da bi Rusi, ako bi išli zauzeti Kijev, najvjerojatnije to napravili raketnim sustavom, a ne mehanizacijom.

Miljavac je napomenuo kako u Rusiji raketni sustavi imaju dugi background, jer su u Drugom svjetskom ratu kaćuše razorile njemačku vojsku.

‘Sve skupa malo kasni’

Na pitanje možemo li procijeniti kako je ruska vojska opremljena, Miljavac je rekao da je očito kako je dio moderne tehnologije, jer to nije situacija u kojoj su bili devedesetih godina kad su bili skoro na koljenima, sigurno su se razvili.

Tehnologije su unaprijeđene, pitanje je ima li toga dovoljno. Dosta su jaki u oklopu, zrakoplovstvu i u raketnim sustavima, a to se upravo događa.

Kako Zapad misli prenijeti oružje u Ukrajinu, s obzirom na to da Rusi imaju satelite, upitno je.

“Slušao sam danas ministra, pa je rekao da će se naći način. To nije tako jednostavno. Rusi sigurno imaju razvijenu obavještajnu mrežu, puno Rusa je živjelo u Ukrajini, sigurno je da su umreženi, to svatko pojačava prije napada. Drugo, sila tih malih bespilotnih letjelica, ne znam na koji se način misli ići”, rekao je MIljavac i zaključio kako sve skupa malo kasni i daje opravdanje Rusima da udare još jače.









‘Putina može skinuti vojska i obavještajni aparat’

Na pitanje tko Putina može svrgnuti – narod, oligarsi ili vojska, general Miljavac je kazao kako ga može skinuti vojska i obavještajni sustav, iako je to dosta teško.

“On je to osigurao, ima svoje argumente, on je digao Rusiju s koljena i stavio na kartu svijeta da je se uvažava. Ako bi se on sad povukao, imao bi strašnih problema doma. To je koštalo dosta, dobili su teške sankcije, a drugo – što bi on značio u svijetu, nekakva njegova snaga – bio bi gotov, zato je to opasno”, zaključio je general Pavao Miljavac.