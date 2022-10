‘ON JE ČOVJEK RIJETKE TAŠTINE, AGRESIVAN JE!’ Nakon početnog iznenađenja, svi se pitaju tko je zapravo Hrvat u novoj srpskoj vladi: ‘Razjedinio je Hrvate’

Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio u nedjelju članove nove srpske Vlade, nakon šest mjeseci od izbora, uslijedilo je iznenađenje. Lider vojvođanskih Hrvata dobio je resor ljudskih i manjinskih prava i dijaloga.

Iako tek na simboličkoj razini, a pogotovo u svjetlu posljednjih događaja u odnosima Hrvatske i Srbije, koji dugo nisu bili ovako napeti i na nižim razinama, to je značajan iskorak za hrvatsku zajednicu u Srbiji.

“U Vladi prvi put sjedit će i jedan Hrvat”, otkrio je Aleksandar Vučić na Glavnom odboru Srpske napredne stranke, objavivši kako je Tomislav Žigmanov njegov novi ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.





Ono što srpska nacionalna manjina ima od 2003. u Hrvatskoj

Inače, Žigmanov je filozof i književnik, član hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Predsjednik je Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini od 2015. i član Narodne skupštine od 2016.

Potpuno pojednostavljeno, on je ono što srpska manjima u Hrvatskoj ima od 2003, godine, u raznim vladama, tako i u Sanaderovoj te u Plenkovićevoj.

“Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ovo je pretpostavljam za vas iznenađenje Tomislav Žigmanov, pripadnik hrvatske ili lider, hrvatske nacionalne zajednice u našoj zemlji”, rekao je Aleksandar Vučić.

Žigmanov se zahvalio Vučiću na povjerenju, i poručio da ono neće biti iznevjereno. Za 50 tisuća Hrvata i zajednicu koja slovi kao jedna od najomraženijih u Srbiji, Žigmanov se nada nekim boljim vremenima.

“Za sada sam kandidat i to je veliko priznanje na naš dosadašnji rad za naše dosljedno zalaganje za društvenu pravednost i osobito za dobro Hrvata u Srbiji”, rekao je kandidat za srbijanskog ministra za ljudska prava Tomislav Žigmanov za RTL.

Pupovac vidi poruku

“To je na dobro i Hrvata u Srbiji, ali i na dobro Srbije, to je na dobro, ako se bude znalo dobro iskoristiti odnosa između Hrvatske i Srbije i to je dobro eurospke perspektive Srbije”, upravo je Milorad Pupovac komentirao novu i sličnu svojoj u poziciju Žigmanova.









U toj Vučićevoj odluci, da imenuje Hrvata ministrom u svojoj vladi, on vidi poruku upućenu iz Srbije.

“Šalje se poruka da se želi unaprijediti odnose Republike Srbije i Hrvatske”, dodao je Pupovac.

Ono što je posebna novost je što u Vučićevoj vladi, po novom, više nema Aleksandra Vulina, koji je otišao na čelo srpskih obavještajaca te postao prvi čovjek sigurnosno informativne agencije odnosno BIA-e.Međutim, u Vladu se vraća Ivica Dačić, uvijek raspoložen za provokacije prema Hrvatskoj, zamjenik je premijerke Brnabić i ministar vanjskih poslova.









Nije sve ipak tako pozitivno

Žigmanov je na izborima, za svojom koalicijom “Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“ osvojio dva mandata u Skupštini Srbije. Kako će mu biti u srpskoj vladi, oko pitanja vanjske politike i Kosova, Vučić je već dao instrukcije.

“Cijela Vlada mora imati jedinstvenu politiku i nema iskakanja iz toga”, naglasio je Vučić.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je kazao kako je uvjeren da će Žigmanov pridonijeti jačanju položaja Hrvata u Srbiji. S njim je razgovarao poslijepodne i čestitao mu u ime Vlade. Napomenuo je i da je važno i dalje raditi na boljem statusu Hrvata u Srbiji.

Međutim, neki pokazatelji odaju i kako nije sve baš tako pozitivno kao što se na prvu možda čini. Naime, visoki izvor iz hrvatske diplomacije za Nacional je potvrdio da je vođa vojvođanskih Hrvata izgubio povjerenje premijera Plenkovića. Službeni Zagreb, kako pišu, volio bi da netko drugi umjesto Tomislava Žigmanova vodi Hrvate u Vojvodini.

Sukob s Hidajetom Biščevićem

Ta rezolutna izjava dolazi nakon što je aktualiziran višemjesečni sukob Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV), najutjecajnije stranke Hrvata u Srbiji, s hrvatskim veleposlanikom u Beogradu Hidajetom Biščevićem. Što je još važnije, ona dolazi samo tjedan prije izbora u Srbiji, na kojima se DSHV, u koaliciji koju podržava utjecajna Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV), bori za mandat u Narodnoj skupštini Srbije.

Međutim, ako je vjerovati izvoru bliskom vrhu hrvatske diplomacije, Zagreb nije zadovoljan načinom na koji Žigmanov zastupa interese Hrvata u Vojvodini i Srbiji pa se može zaključiti da je to pravi razlog višemjesečne, na prvi pogled tek osobne netrpeljivosti između njega i hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića.

‘Njegova je taština jača od njega’

“Žigmanov je čovjek rijetke taštine. Njegova je taština jača od njega: Ja, ja, pa nitko, pa opet ja… Sa svakim ide u sukob. Agresivan je. Razjedinio je Hrvate. Rezultat toga jest činjenica da Hrvati u Vojvodini nemaju svog predstavnika. Naprosto, nisu svi glasali za istu opciju. U tome je problem. Jer za manjine je prirodno da se dogovaraju s većinom kako bi izborile što više. A Žigmanov ide u sukob s Vučićem”, kazao je izvor Nacionala.”

Dodao je i kako je “sigurno da bi Zagreb volio da Hrvate u Vojvodini vodi netko kome je interes Hrvata najvažniji. A toliki ego kakav je njegov teško je usporediti čak s i s onima na hrvatskoj političkoj sceni”, poručuje visoki izvor iz hrvatske diplomacije.

U Zagrebu nije naišao na razumijevanje

Ovih dana navršava se godinu dana otkako je počeo javni sukob Tomislava Žigmanova i Hidajeta Biščevića, a koji je počeo Žigmanovljevim pismom ministru vanjskih i europskih poslova Goranu Grliću Radmanu 30. ožujka prošle godine, u kojemu je Žigmanov ustvrdio da je hrvatska zajednica razočarana ponašanjem hrvatskih diplomatskih službenika u Srbiji.

“Ne samo da su nijemo promatrali i da ni u najtežim trenucima nisu očitovali nikakav djelatni interes, čak ni telefonskim pozivom nisu iskazali zabrinutost za one Hrvate kojima se prijetilo smrću”, ustvrdio je, među ostalim, Žigmanov u tom pismu. No u Zagrebu nije naišao na razumijevanje.

“Medijske špekulacije i ovakvi nastupi u medijima spram hrvatske diplomacije nisu najbolji način komunikacije, ne samo zato što hrvatska diplomacija to ne zaslužuje, nego i jer se tako posredno želi utjecati na političke odnose u samoj Hrvatskoj”, poručio je Žigmanovu s konferencije za novinare krajem travnja prošle godine ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Žigmanov: ‘Motive ne znam, ali uvjeren sam da ja nisam motiv’

U veljači ove godine sukob je dobio novi nastavak. Nakon što je na blogu Večernjeg lista objavljen napad na Hidajeta Biščevića, s implicitnom tvrdnjom da veleposlanik radi protiv hrvatskoga, a u velikosrpskom interesu, Biščević je odgovorio neoubičajeno za diplomata: pod svojim je imenom u Večernjem listu objavio članak u kojemu je vodstvo DSHV-a otvoreno, a Žigmanova implicitno, optužio za “ego-etnobiznis” te za “potpunu nespremnost i nesposobnost da se aktivnom i djelatnom politikom osigura unapređenje položaja hrvatske zajednice u Srbiji”.

Povrh svega, Biščević je, u jednom kasnijem nastupu Žigmanova optužio da surađuje s Mostom kako bi srušio aktualnu vladu, jer je Mostov saborski zastupnik Miro Bulj, koji je ranije već kritizirao Biščevićev rad, na Facebooku objavio fotografiju sa Žigmanovom, s kojim se jednom fotografirao u Saboru.

Žigmanov je u ponedjeljak za Nacional pristao tek načelno komentirati cijelu situaciju

“Što sam imao reći, rekao sam, kada je u pitanju djelovanje Hidajeta Biščevića. Sve je objavljeno, nemam što dodati. Motive ne znam, ali uvjeren sam da ja nisam motiv. Vidim da slučaj ulazi čak i u područje unutarnjopolitičkih razmirica u Hrvatskoj. U tome ne želim sudjelovati niti želim biti razlogom takvih prijepora. Stajališta DSHV-a su jasna: surađujemo s institucijama u Hrvatskoj, od Vlade do županija, i to smatramo korisnim. Ovo su incidenti koji izlaze iz tog okvira. Kako to razriješiti, to je na tijelima vlasti u Hrvatskoj”, kazao je Žigmanov za Nacional.