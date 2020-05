Omiljeni frizer Gotovine i Todorića u ponedjeljak neće početi raditi! Vlasnik nam je otkrio tužnu vijest: Zokija neće biti neko vrijeme!

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj zatvorila je gotovo sve osim trgovina, pa tako su i frizerski saloni zatvorili svoja vrata na dva mjeseca. Među njima je i kultni zagrebački frizerski salon Neno kojeg 46 godina drže Milivoj Blagus i njegova supruga Nevenka. U tom vremenu postao je najpoznatiji frizerski salon ne samo u Zagrebu već i u Hrvatskoj, a poznat je i izvan granica lijepe naše. Tamo se šiša sva gradska elita, a među njima su i brojni političari, među kojima je i premijer Andrej Plenković, a kako za Dnevno otkrivaju supružnici Blagus, u salonu Neno iščekuju se i članovi stožera civilne zaštite osobito Krunoslav Capak koji je njihov stalni klijent. Nažalost, tamo ih neće dočekati ikona salona Neno, gospodin Zoran Dačić koji je zbog teškog zdravstvenog stanja na oporavku u Varaždinskim toplicama.

Za početak, gospođa Nevenka kaže da su od ponedjeljka vrata salona Neno otvorena. ” Mi smo već sve pripremili. Sve je dezinficirano, radnici će dolaziti u dvije smjene. Postavljene su pregrade, imamo ogrtače za jednu upotrebu, ručnike. Apsolutno smo poduzeli sve mjere koje smo mogli kako bi naši dragi klijenti bili sigurni. Mi doista cijenimo naše mušterije, volimo ih i jedva čekamo da ponovno dođu i uživaju u tretmanu na koji su navikli. Jedino će ovaj put zbog epidemioloških uputa izostati kavica koju naši gosti inače uvijek mogu uzeti u salonu, govori nam gospođa Nevenka i nadodaje kako će epidemiološke mjere biti dodatan posao za sve, ali da su svjesni kako to tako mora biti te prihvaćaju situaciju bez problema. “Klijenti nas zovu i jedva čekaju da otvorimo. Iskoristili smo ovo vrijeme da osvježimo salon i zaista se veselimo ponedjeljku”, govori nam dobro raspoložena Nevenka.

Iako je ova kriza pogodila sve, bračni par Blagus govori kako su svi radnici i dalje zaposleni te nitko nije morao otići. “Mi imamo radnika koji su tu od samog početka, ne možemo mi nikoga otpustiti, takvi kvalitetni radnici kakve imamo mi se ne otpuštaju”.

Ipak, kada je riječ o radnicima koji su već poput obitelji, mnoge goste salona Neno dočekat će tužna vijest. Ikona zagrebačkog frizeraja, gospodin Zoran koji je omiljeni frizer poznatih nam lica, u ponedjeljak neće doći na svoje radno mjesto. “Nažalost Zoran je na rehabilitaciji u Varaždinskim toplicama i on neće moći raditi od ponedjeljka. Neko vrijeme sigurno neće raditi i mi se nadamo da će se oporaviti. Nažalost ne znamo gotovo ništa. Zbog cijele situacije ne možemo ga obići niti kontaktirati”, govori nam gospodin Milivoj Blagus te nadodaje da je Zoran velika vrijednost njihova lokala. ” On je već 35 godina s nama. To vam je već kao inventar, znate”.

Zoki je uslijed pandemije koronavirusa doživio moždani udar, zbog čega još neko vrijeme neće moći frizirati svoje klijente.

Što se tiče poznatih osoba, nije tajna da se u ovom salonu šiša Ivica Todorić, premijer Andrej Plenković, Vladimir Šeks, general Ante Gotovina, nekada kad je bio u Hrvatskoj i Zdravko Mamić, neurokirug Josip Paladino, brojni nogometaši, i općenito ljudi iz društvenog i političkog života na listi su doista mnogi i svi su redoviti, dugogodišnji gosti.

Kako nam govore supružnici Blagus, u njihov salon dolaze i članovi stožera civilne zaštite, trenutno osobe u koje su već mjesecima uprte oči cijele nacije. “Ovih dana baš gledamo gospodina Capaka na televiziji i primjećujemo da ga je netko šišao, ali nije napravio dobro, nadamo se da će doći kod nas da popravimo stvar”, šali se gospodin Milivoj nadodajući da je trebao ostaviti više kose.

Ipak, zna se tko ima viška kose, a to je premijer Plenković čija je kosa sve bujnija i teško ju je obuzdati stoga mislimo da bi upravo on mogao biti među prvim gostima, a s time se slaže i vlasnik koji kaže da premijer jedva čeka doći. Premijerov najdraži termin je subota, a Milivoj Blagus nam otkriva da se termini pomno biraju.

“Neki se i ne vole međusobno, pa onda biraju termine, neki dolaze ujutro, neki popodne, navečer samo da se izbjegnu. Ipak, lokal je dovoljno velik, plus pregrade, dvojicu možemo sakriti jedno od drugog”, govori nam kroz šalu vlasnik. Na pitanje, postoji li šansa da se u salonu sretnu predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, vlasnik kaže da se to vjerojatno neće dogoditi budući da predsjednik do sada nije posjetio lokal. ” Kod nas dolaze brojni pripadnici HDZ-a, ali mi se ne miješamo u politiku, kod nas su svi dobrodošli“, zaključuje Milivoj Blagus.