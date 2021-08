OMILIO MU SE DERNEK U BEOGRADU? Vučić dobio neočekivanu potporu, ‘Trumpov čovjek’ ga nazvao ‘svjetskim liderom’

Richard Grenell, američki diplomat i bivši izaslanik nekadašnjeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine, podržao je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Twitteru.

“Licemjerje Twittera u punom ‘sjaju’ – i svjetskim liderima je dosta. Twitter gubi utjecaj”, poručio je Grenell koji je na Twitteru označio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

. @Twitter hypocrisy on full display – and world leaders have had enough. @avucic

Twitter is losing influence. https://t.co/2XWzcmJz9k

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 19, 2021