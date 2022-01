OMIKRON POHARAO JAVNE SLUŽBE, SVE VIŠE BOLOVANJA: ‘To mora funkcionirati, središnja i lokalna vlast moraju naći rješenje’

Autor: Dnevno.hr

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je aktualne teme poput inflacije, rasta cijena energenata ali i vijesti da je u javnim službama sve više zaposlenika na bolovanju ili samoizolaciji.

Iz ZET-a su već, primjerice, građane zamolili za razumijevanje jer ima nedostaje čak 390 vozača autobusa i tramvaja.

“Svi smo suočeni s time. Nikad nisam ovako brzo došao do Ekonomskog fakulteta”, rekao je na početku Marić dodavši da je moguće da mu se potrefio trenutak ili je dobar dio ljudi u samoizolaciji.

‘Javni prijevoz i komunalne usluge moraju funkcionirati’

Kaže, i privatni i javni sektor se nalaze pod istim izazovima.

“U Ministarstvu isto ima dosta ljudi u samoizolaciji, no to je izazov za sve nas da se organiziramo koliko je bolje moguće, da ne dođe do nekakve ugroze funkcioniranja poslovanja javnih službi, od onih za građane možda najbitnijih, javnog prijevoza i komunalnih usluga koje jednostavno moraju funkcionirati. Tu je dogovornost i središtenje i lokalne vlasti da iznađe način da sve funkcionira kako treba”, rekao je Marić.

“Sve su to izazovi, ali moramo funkcionirati, kako god znamo i umijemo”, rekao je Marić i podsjetio da se i sam suočio s tim problemom kada su radili na proračunu.

‘Paket će se svesti na tri segmenta’

Govorio je i o paketu mjera uslijed poskupljenja energenata.

“Paket će se svesti na 3 segmenta, izravnu vrstu pomoći, to su najugroženiji građani, imamo vaučere za struju, proširit ćemo i na plin, znamo da se osjećaju udari, posebno na strani poduzetnika. tu moramo tražiti prostor kako i na koji način njima olakšati, ublažiti ovaj efekt”, rekao je Marić.