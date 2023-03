OLUJNI VJETROVI HARAJU ŠVICARSKOM! Dva vlaka iskliznula s tračnica u razmaku od dvadeset minuta, ima ozlijeđenih

Autor: I.G.

Dva vlaka u su petak iskliznula s tračnica na sjeverozapadu Švicarske, a ozlijeđeno je nekoliko putnika u dvije odvojene nesreće koje su se dogodile na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara jedna od druge i u razmaku od dvadesetak minuta, prenosi policija kantona Bern.

Prema navodima glasnogovornice policije Flurine Schenk, prvi vlak je iskliznuo oko 16:30 na pruzi između mjesta Lüscherz i Bienne, dok se drugi incident dogodio nekoliko desetaka kilometara dalje u blizini mjesta Büren zum Hof, dvadesetak minuta nakon prvog.

Interventne službe, uključujući policiju, hitnu pomoć i vatrogasce, bile su prisutne na mjestima nesreća u petak navečer. Prema riječima glasnogovornice, u oba incidenta ima ozlijeđenih putnika.





Trenutno nema informacija o uzrocima nesreće, a policija nije mogla dati nikakve dodatne pojedinosti.

Olujni vjetrovi koji su puhali u petak diljem Švicarske moguće su uzrokovali ove nesreće, rekla je kompanija Regionalverkehr Berne-Soleure (RBS). Najjači udari vjetra bili su praćeni obilnim pljuskovima i olujama, upozorava meteorološka služba MétéoSuisse.

Prema MétéoSuisse-u, tijekom prijepodneva su najavljeni vjetrovi jačine od 80 do 110 km/h u nizinskim područjima, a do 100 do 140 km/h u planinskim područjima.