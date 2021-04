OLUJIĆ ZA DNEVNO O MASONSKOM KODEKSU I PRAVOSUĐU! Oni moraju štititi svoju braću: ‘Jelenić sada okreće pilu naopako, a Zlata Hrvoj Šipek je bila oprezna’!

Autor: Valneo Kosić

Bivši glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, Dražen Jelenić prošle godine podnio je ostavku nakon što je otkriveno kako je član masonske lože, a malo više od godinu dana nakon toga, na zahtjev glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek protiv Jelenića, njezinog aktualnog zamjenika, pokreće se stegovni postupak zbog sumnje da je svojim ponašanjem nanio štetu ugledu državnog odvjetništva.

Dok iščekuje poziv Državnoodovjetničkog vijeća (DOV) pred kojim će se braniti, Jelenić poručuje kako nizašto nije kriv, dapače, smatra kako ga se diskriminira po svjetonazorskoj osnovi i da “ne postoji niti jedan propis, zakon ili neko drugo pravilo koje bi zabranjivalo bilo kome zaposlenome u državnoj službi da bude član jedne zakonite udruge kao što je to masonska udruga”.

Osim toga, odvjetnica Dražena Jelenića, Vesna Alaburić ističe kako je problematično to što nije postojao jasan i nedvosmislen propis, koji bi na predvidiv način obvezao državnog odvjetnika da ne bude član neke masonske udruge.

Argumente Dražena Jelenića i njegove odvjetnice Vesne Alaburić za Dnevno je komentirao bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić.

Olujić: “Jelenić brka lončiće”

On smatra kako je narav masonske udruge nespojiva s obnašanjem dužnosti državnog odvjetnika, bez obzira na to što je riječ o registriranoj udruzi.

“Ovdje se brkaju lončići. Gospodin Dražen Jelinić kao tadašnji glavni državni odvjetnik je dao ostavku. Dakle on je sam podnio ostavku jer je bio svjestan da je u toj svojoj ‘masonskoj karijeri’ naštetio ugledu državnog odvjetništva. Da tomu nije bilo tako onda on ne bi dao ostavku, a sada okreće ‘pilu naopako’ tvrdeći da on ima pravo biti u organizaciji koja nije zabranjena. Prije svega, nije sporno da svatko može pripadati udruzi koja je legalna i koja poštuje zakone Republike Hrvatske. Istina je da je riječ o registriranoj udruzi, međutim riječ je o masonskoj loži, a ona po svom svjetonazoru u svakom slučaju nije pogodna da u njoj budu suci, zamjenici državnog odvjetnika i općenito ljudi koji obnašaju javne funkcije. Biti član tog ‘bratstva’ znači po njihovom statutu biti poslušan i odan zakonima njihovog bratstva među kojima je i to da treba čuvati tajne svakog brata kao svoje vlastite. Sada zamislite da netko tko je na poziciji državnog odvjetnika štiti te osobe. In ultima linea to bi značilo da bi se određena kategorija ljudi preferirala u odnosu na sve ostale, a to je pravno nedopustivo”, rekao nam je Olujić.

Postupak pokrenut nakon više od godinu dana

Pravdajući svoje članstvo i odanost masonskoj loži, Jelenić je protestirao protiv odluke glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek izrazivši i čuđenje time što se stegovni postupak protiv njega pokreće više od godinu dana nakon što je dao ostavku i postao zamjenik glavne državne odvjetnice.

“Iznenađen sam da je nakon toliko vremena odlučila pokrenuti postupak, posebno nakon što sam godinu i pol radio kao njen zamjenik i nije bilo nikakvih problema. Štoviše, zadnje akcije povjeravanja dužnosti su bile da me dva dana prije zahtjeva za stegovnim imenovala kao svoju zamjenu za konferenciju u Sofiji, a na dan zahtjeva dobio nacrt godišnjeg rasporeda poslova za buduću godinu. Ne znam koji su motivi, to treba pitati glavnu državnu odvjetnicu”, zaključio je Jelenić.









“Čekala se odluka Etičkog povjerenstva DORH-a”

Komentirajući ovaj argument, Olujić podsjeća kako je Zlata Hrvoj Šipek pokrenula postupak nakon izvješća Etičkog povjerenstva DORH-a koje je odlučilo da članstvo u masonima nije spojivo s državnoodvjetničkom dužnošću. Poručio je i kako Jelenić kao član masonske lože ne može obnašati dužnost državnog odvjetnika, ali ni onu sudačku.

“Jelenić tjera mak na konac”

“Istina je da gospođa glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nije odmah tražila njegovu suspenziju i pokretanje stegovnog postupka, ali je kao oprezna osoba to učinila nakon odluke Etičkog povjerenstva DORH-a Republike Hrvatske. Tek kada su oni rekli da je postupio protivno državnoodvjetničkoj etici, tek onda je dala zahtjev za njegovu suspenziju i pokretanje stegovnog postupka. Sve ovo što gospodin Jelenić sada iznosi je kontroverzno. Ne zaboravimo da je on taj koji je okončao svoju karijeru i sada tjera mak na konac. I sam kaže da se namjeravao pored ‘Velikog orijenta’ učlaniti u drugu masonsku ložu i to je njegovo pravo. Ali neka ne povređuje zakone Republike Hrvatske. Ne može obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika ili zamjenika, ili suca na bilo kojem stupnju. To je naprosto nespojivo s tom udrugom, tajnim društvom i pravilima masonskih loža. On mora čuvati tajne svoje braće i sada zamislite da jedan od njih mora čuvati tajnu da je jedan od braće počinio kazneno djelo i da se onda protiv njega ne pokreće postupak. To bi bio apsurd”, zaključuje Željko Olujić.

Olujićeva razmišljanja na tragu su onih koje je u svojem zahtjevu za stegovnim postupkom iznijela Zlata Hrvoj Šipek.

Zlata Hrvoj Šipek citirala masonsku prisegu

Ona u svojemu zahtjevu navodi da su masoni udruga koja svojim internim propisima brani javno iznositi i davati na uvid akte kojima se uređuje njihova organizacija, rad, pravila ponašanja, i u kojima se koriste tajni rituali, te imaju utvrđene znakove za prepoznavanje.









Citira i tekst prisege prema kojoj će član bratstva biti poslušan zakonima bratstva i “udarcu čekića majstora”, kao i da će “tajne svakoga brata čuvati kao svoje vlastite”.

Takve stvari su prema Hrvoj-Šipek suprotne kodeksu Državnoga odvjetništva, a njih je sve, tvrdi Šipek, Jelenić prešućivao dok se nije otkrilo da je mason. “On i danas štiti identitet članova udruge Veliki orijent Hrvatske, kao i sam naziv i identitete članova Udruge slobodnih zidara u koju se, prema vlastitim riječima, učlanio.

Jelenić: “Tražit ću pravdu na Europskom sudu za ljudska prava”

Ipak, Jelenić zvuči odlučno kada kaže kako će ovaj slučaj istjerati do kraja, a najavio je kako je pravdu za sebe spreman tražiti i na Europskom sudu za ljudska prava.

Poručio je kako se nada da će svojom obranom pokazati da Hrvatska ne spada u red totalitarističkih zemalja u kojima se progone masoni zbog predrasuda i stereotipa.