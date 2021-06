‘OLUJA’ ZBOG OLUJE: Predsjednik opet prozvao Plenkovića zbog Knina: ‘Govor će pročitati kao hipnotizirani zec’

Autor: M.P.

Hrvatski generalski zbor jedinstvenog je stava da se središnja proslava Dana pobjede održava u Kninu, da se definira koje su državne, a koje županijske proslave te će Vladi i Uredu predsjednika predložiti osnivanje međuresornog tijela koje bi definiralo protokol proslava.

Novinari su predsjednika Zorana Milanovića danas u Kninu pitali što misli o tom zaključku.

“Moj prijedlog je za razgovor, priča o Kninu… Svaka čast Kninu, no trebalo je da ga se Račan sjeti. Ja ne napadam Račana, no malo je bizarno da se tamo počelo slaviti tek 2000. godine. Do 2011. u Kninu uz sve te događaje, počeo je odlazak na tvrđavu”, rekao je Milanović.

Usput je spomenuo kako svi spominju kralja Zvonimira, o kojem pojma nemaju.

“Nije Nemanja, nego Zvonimir, dobro zvuči”, sarkastičan je predsjednik.

Ponovno je naglasio da do 2011. godine nije bilo govorancija.

“Sjećam se kad sam tamo počeo odlaziti kao predsjednik SDP-a, odlazili smo ujutro, položili vijence, družili se s ljudima i svatko svojim putem. To je bilo za vrijeme Sanadera. Onda je došla briljantna ideja da se sagradi onaj spomenik na kolodvoru, počela je skaradna niska govora, ja, Josipović pa Kolinda. Čemu to služi svake godine? Ako je pokojni Tuđman držao jedan govor. Znam da Plenković svaki put govori da su vratili dostojanstvo braniteljima, to je laž, oni su kupili manji dio klijentele. Koji je smisao govorancija? Je li prikladno da si tu predstavu prisvoji predsjednik, to sam ja, i predsjednik Sabora, što iskreno govoreći može biti bilo tko. Zašto bismo tamo govorili svake godine? Prvo tamo nije bilo proslava, pa su počele, godinama su se samo polagali vijenci i priča se decentno završila. Ja znam da se Plenkoviću piše prigodni govor koji će pročitati kao hipnotizirani zec. Ja samo postavljam pitanje je li to pravi način obilježavanja pobjede”, rekao je predsjednik.