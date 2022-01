OLUJA STOLJEĆA POHARALA SJEVEROISTOK SAD-a: Proglašeno izvanredno stanje u pet država, zaustavljen željeznički i avionski promet

Autor: Dnevno.hr

Čak 70 milijuna Amerikanaca se našlo na udaru snježne oluje, u kojoj je snažan ledeni vjetar zaustavio promet i usmrtio vozačicu automobila na sjeveru New Yorka. Većina gradova bilježi rekordne količine padalina, a prognostičari CNN-a najavljuju da bi danas moglo pasti do 2 metra snijega na području između Long Islanda i Rhode Islanda, Massachusettsa, New Hampshirea i Mainea.

Bilježe se i nestašice električne energije pa je tako više od 88.000 stanovnika Massachusettsa u subotu navečer ostalo bez električne energije. U gradu su zabilježen i poplave, pa se tako oko četiri metra vode izlilo preko zida u Marshfieldu, Massachusetts, rekao je gradski upravitelj Michael Maresco.

Pet američkih država proglasilo je izvanredno stanje, a do sada je u SAD-u otkazano skoro 6.000 letova.

Nacionalna meteorološka služba u Bostonu građanima je poručila da idu na putovanja samo u hitnim slučajevima, a ako baš moraju ići neka sa sobom nose zimsku opremu za preživljavanje.

Guverner Massachusettsa Charlie Baker je na konferenciji za novinare je poručio kako će ovo biti vjerojatno jedna od najvećih oluja u posljednjih nekoliko godina te pozvao građane da ostanu doma.

Zaustavljen je i željeznički promet u većem dijelu regije, dok gradske podzemne željeznice rade s poremećajima, ali nisu zatvorene.