Oluja paralizirala Europu: Ima mrtvih, polar vortex kuca Hrvatima na vrata

Oluja nazvana Ciaran koja je u četvrtak pogodila zapadnu Europu odnijela je najmanje šest života, među kojima petogodišnje dijete u Belgiji i Nastao je kaos u prometu, na snazi je zatvaranje luka i aerodroma, a brojne ceste su neprohodne.

Ljudi su stradali od pada drveća:dvoje u Belgiji i po jednog u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Zbog oluje je djelomično prekinut željeznički promet u Flandriji, a vlakovi koji su prometovali u Belgiji su vozili smanjenom brzinom. Pomorski promet je prekinut u Anversu, a prometni kaos je zavladao i u zračnoj luci u Bruxellesu, s odgođenim letovima i velikim kašnjenjem.

Uz poginulu osobu, na sjeveru Francuske je u oluji ozlijeđeno 16 ljudi. Francuskoj je bez struje ostalo čak oko 1.2 milijuna domaćinstava, najviše u Bretagni, njih 780.000.

Nevrijeme je zahvatilo i jug Engleske zbog čega su otkazane brodske i trajektne linije iz Dovera. Zatvorene su škole i vrtići.

Na otoku Jersey je oglašeno crveno upozorenje zbog jakog vjetra.

Update storm #Ciarán! (7h15). The storm is currently heading towards the Benelux. The latest satellite images and weather models predict a slightly more southerly course, which will make the wind field above Belgium and the Netherlands more intense than anticipated. Widespread… pic.twitter.com/HrO5V6DmS4

