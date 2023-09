Oluja kakvu Hrvati još nisu osjetili: Libija je potopljena, mogli bismo imati problem

Oko 2.000 ljudi je poginulo, a oko 10 tisuća se smatra nestalima nakon što je oluja Daniel izlila toliko kiše na sjeveroistok Libije da su se dvije brane srušile i voda je navrla u već poplavljena područja.

Tamer Ramadan, voditeljica izaslanstva Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u Libiji, otkrila je broj nestalih osoba tijekom brifinga novinarima u utorak u Ženevi.

“Broj mrtvih je ogroman”, rekla je.

U istočnom gradu Derna, koji je doživio najgore razaranje, čak 6.000 ljudi je nestalo, rekao je Othman Abduljalil, ministar zdravstva u istočnoj administraciji Libije, za libijsku Almasar TV.

Prema informacijama koje su dale vlasti, vjeruje se da je voda odnijela čitava naselja u gradu.

Abduldžalil je u ponedjeljak obišao Dernu. “Situacija je bila katastrofalna… Tijela još uvijek leže na mnogim mjestima”, rekao je i dodao da još ima onih koji su zaglavili pod ruševinama.

Kiša, koja je zahvatila nekoliko gradova na sjeveroistoku Libije, rezultat je vrlo snažnog sustava niskog tlaka koji je prošlog tjedna donio katastrofalne poplave u Grčku i prešao na Sredozemlje prije nego što se razvio u ciklon (uragan) sličan tropskom, poznat kao ‘medicane’.

Medicane su oluje nalik uraganu s opasnim posljedicama u stvarnom životu. Međutim, postoje značajne razlike (i sličnosti) između uragana i medicanea – ne samo u tome gdje se razvijaju, već i kako se ponašaju.

“Medicane su vrlo slični uraganima”, kaže dr. Richard Seager iz Lamont-Doherty Earth Observatorija na Sveučilištu Columbia. Rekao je za CNN da su oluje ‘medicane’ zemljopisno ograničene iznad Sredozemnog mora i okružene kopnom obično manje od uragana i često se brže rasipaju.

Models are indicating the likelihood of a #Medicane a (Mediterranean hurricane) tomorrow into the days to come too! S Italy and #Sicily looks to be potentially areas we see this make landfall! Strong winds and torrential rain affecting current #floods pic.twitter.com/ndOLwh9Tiu









— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 27, 2021