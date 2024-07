Oliver uplovio u luku uz poznati Oliverov hit: Putnici odahnuli i zapjevali, posebno hvale jednu osobu

Autor: M.D.

Nakon gotovo cjelodnevne blokade, posada trajekta Oliver na kojem se nalazi 340 putnika uspjela je pokrenuti motore i preploviti posljednjih devet milja do Vele Luke. Podsjetimo, trajekt Oliver, 27 godina star brod kojeg je nedavno za 12 milijuna eura kupila Jadrolinija, pokvario se nasred kanala nakon što je jutros u 10:30 isplovio iz Splita na svojoj redovnoj liniji Split-Vela Luka-Ubli.

“Danas je trajekt Oliver isplovio u svojoj redovnoj liniji u 10:30 sati iz Splita prema Veloj Luci. Međutim, tijekom plovidbe došlo je do tehničkog kvara. Negdje oko pola sata smo pokušavali riješiti taj tehnički problem, privremeno smo uspjeli, međutim ponovno se dogodio. Taj problem traje i dalje, a mi ga intenzivno pokušavamo riješiti kako bi što prije dovezli trajekt Oliver do Vele Luke, Jadrolinija je unajmila remorker od kojeg očekuje da do 19 sati doveze putnike u luku”, rekla je koordinatorica plovnog područja Jelena Ivulić.

Putnicima i posada su za Slobodnu Dalmaciju otkrili da je brod upalio motore oko 18:30 te je nedavno uplovio u Velu Luku. Nakon što su pola dana bili zarobljeni na brodu, putnici su odahnuli uz Oliverove pjesme. Kažu kako su morali izaći na gornje palube, jer klimatizacija u salonu nije radila, ali hvale posadu i kapetana koji su im tijekom boravka na moru donosili hranu i piće te odgovarali na njihova pitanja.

Koncert i dalje upitan

Putnici koji su na trajektu, a trebali su ići prema Lastovu presjest će na trajekte Korčula ili Bartol Kašić neovisno o tome kad će Oliver biti dotegljen u Velu Luku. Putnici koje je trajekt trebao iz Vele Luke prevesti do Splita išli su katamaranom preko Korčule. Iz Jadrolinije poručuju da će nadoknaditi sve putne troškove i otkrivaju koliko se osoba nalazi na plutajućem brodu.

“Na brodu je u redovnoj liniji isplovilo 340 putnika, a u ovom trenutku se brod nalazi udaljen šest milja od trajektne luke”, otkrila je Ivulić za Index. te dodala da još nije poznato što će biti s koncertom koji se na brodu trebao održati sutra tijekom plovidbe u Velu Luku prije koncerta “Trag u beskraju”.

Naime, brod je dobio ime po pokojnom pjevaču Oliveru Dragojeviću, koji je rođen u Veloj Luci. Zbog toga ga je Jadrolinija, nakon 2,7 milijuna eura utrošenih na remont, angažirala na liniji iz Splita prema Veloj Luci.









“Kad dobijemo detaljne informacije o kvaru, vidjet ćemo što će biti sa sutrašnjim rasporedom plovidbe prema Veloj Luci. Kvarovi se rješavaju, do sada smo to rješavali u par sati, trudimo se i sada”, poručila je Ivulić.