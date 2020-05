Oleg Butković na pitanje o postizbornoj koaliciji sa Škorom: ‘Pričekajmo da prođu izbori’

Autor: Dnevno

Vladajuća koalicija je odlučila – raspušta se Sabor, Hrvatska vrlo brzo ide na izbore.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će u ponedjeljak raspustiti Sabor, a da bi na parlamentarne izbore mogli već u drugoj polovici lipnja. Oporba je prozvala HDZ za nepoštenu utakmicu i nastavlja kritizirati poteze vladajućih oko datuma.

Gost Dnevnika Nove TV bio je potpredsjednik HDZ-a i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Kako je kazao, predsjednik Zoran Milanović ima četiri datuma koji su mogući za raspisivanje izbora: 21. i 28. lipnja te 5. i 12 srpnja, prenosi Dnevnik.hr.

“Vidjet ćemo što će on odlučiti, ne bih htio kalkulirati što će odlučiti. U svakom slučaju, mi smo spremni. Epidemiološka situacija je takva da je jednoznamenkasti broj oboljelih i da je situacija dobra za održavanje izbora. Ušli smo u izbornu godinu i ovo su redovni izbori, dva mjeseca prije nego su održani prije četiri godine. Prije četiri godine izbori su održani u rujnu, ne treba tu nešto dramatizirati, izborna je godina”, naveo je Butković.

“Gledamo što je bilo unatrag do prije par mjeseci, oporba je zazivala izbore svaki tjedan i svaki mjesec. Tako da me to čudi što su oni sad protiv izbora. Mi smo smatrali i radili smo se da Hrvatska u ovoj situaciji i gospodarski i ekonomski i zdravstveno odgovori na ovu krizu”, kazao je Butković.

“Procjena oko izbora je ta da je u ljetnim mjesecima situacija bolja. To nisu HDZ-ovi izbori, izbori su parmalentarni, a HDZ očekuje pobjedu na izborima”, rekao je i dodao da su im poželjni koalicijski partneri svi oni koji su im svjetonazorski blizu.

Za SDP kaže kako s tom strankom neće ići u koaliciju jer im svjetonazorski nisu blizu, kako je istaknuo. Za Domovinski pokret Miroslava Škore kratko je rekao: “Vidjet ćemo, pričekajmo da prođu izbori”, kazao je Butković.

“S Mostom su dvaput imali suradnju i nije se pokazala kao dobra. Suradnji s Mostom, ako bi i bila, treba pristupiti jako oprezno”, zaključio je Butković.