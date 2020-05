OKRUPNJIVANJE DESNICE? HDZ-ov Anušić uputio znakovitu poruku Miroslavu Škori!

Parlamentarni izbori u Hrvatskoj sve su bliži, po svemu sudeći održat će se u srpnju. Startne pozicije već se hvataju a malu prednost ponovno nakon trenda pada popularnosti ima vladajući HDZ.

No prema svim relevantnim anketama iduća hrvatska Vlada se najvjerojatnije neće moći složiti bez Domovinskog pokreta Miroslava Škore u koaliciji s još nekim strankama desnog političkoga spektra. HDZ i njegova politika koji je često na udaru upravo članova Domovinskog pokreta jer se bore za isto biračko tijelo, na kraju će možda će ipak morati sjesti za isti politički stol. Jer politika je umijeće mogućeg. Zoran primjer toga je kampanja za prošle lokalne izbore u Splitu gdje se teška artiljerija između Željka Keruma, čelnika HGS-a i tadašnjeg kandidata za gradonačelnika HDZ-ova Andre Krstulovića Opare bacala gotovo svakog dana, padale su teške riječi, pljuštale teške optužbe a bilo je vrijeđanja i na osobnoj razini. No sve se zaboravilo nakon samih izbora, kad je trebalo sjesti za isti stol. I te su dvije opcije vrlo brzo uspostavile suradnju i predvode i dalje uz manje ili viša trzavica drugi najveći hrvatski grad u zajedničkoj koaliciji.

O samim izborima usred ljeta, predizbornoj kampanji i mogućim daljnjim potezima govorio je potpresjednik HDZ-a Ivan Anušić gostujući u studiju Vecernjeg lista.

Anušić je kazao kako ne vidi ništa sporno u tome da se parlamentarni izbori održe u srpnju ako epidemiološki uvjeti budu povoljni.

“Na samom početku pandemije napravljen je ključan potez, a Nacionalni stožer civilne zaštite dobro je odigrao. Spriječili smo katastrofu koja se, primjerice, dogodila našim susjedima Talijanima. Očuvali smo mnogo ljudskih života, ne samo starijih građana već i onih mlađih s kroničnim bolestima. Uspjeli smo očuvati zdravstveni sustav, a Hrvati su se kao narod pokazali iznimno odgovornima u ovim trenucima. To je prije svega zasluga struke, politike, članova stožera i epidemiologa. Vidimo tek sada koliko smo bili uspješni, a ako se ovakvi trendovi nastave ne vidim zbog čega ne bismo izašli na izbore u srpnju”, kazao je potpredsjednik HDZ-a.

Svoju tezu argumenitrao je tako da je izrazio zabrinutost zbog povratka epidemije na jesen, a što bi odgodilo tada predviđeni termin izbora s posljedicom probijanja krajnjih ustavnih rokova To bi, kaže, dovelo do ustavne krize i produljenja vladavine HDZ-a. “To je samo još jedan dokaz da bi nama takav scenarij faktički odgovarao, prema tome ne može se kazati da HDZ forsira izbore u srpnju, ako se pokazalo da možemo polako otvarati državu. Bolje je to napraviti odmah, a birači će odlučiti tko će u narednim godinama voditi državu. Logički bi se dalo zaključiti da izbori u sprnju najviše odgovaraju SDP-u, ali oni se bune…”, dodao je.

Osvrnuo se i na izborne kampanje te na sam izborni proces, kazavši kako se neće raditi o onome što smo da sada navikli gledati. “Sigurno je da neće biti velikih skupova u dvoranama, bilo kakvih stranačkih okupljanja, a ako se raspišu izbori epidemiolozi i struka će najbolje procijeniti kako se oni trebaju održati te propisati potrebne mjere. Pretpostavljam da će se tu raditi o socijalnoj distanci, higijeni, dezinfekciji ruku i sl”, kazao je Anušić. Upitan o tome hoće li se HDZ na tim izborima suočiti s unutarstrančkim opstrukcijama, kazao je da ne vjeruje u takav scenarij.

“Jedina opstrukcija koja stiže jest ona od predsjednika Zorana Milanovića. Njegove izjave i njegovo ponašanje u Okučanima pomogle su razbijanju desnog biračkog tijela. To je bio direktan napad na HDZ. Osim toga, onakve izjave nisu primjerene aktualnom trenutku, to je ono što najmanje treba ovoj državi i ovom narodu. To je povijest i oko toga je sve već rečeno”, zaključuje. Kazao je i da se u HDZ-u ne boje opstrukcija zbog još uvijek do kraja nedovršenih unutarstrančkih izbora u županijskim organizacijama i temeljnim ograncima.

“U unutarstranačkom procesu omela nas je pandemija, ali ukoliko Sabor odluči da se ide na izbore, a predsjednik MIlanović odredi datum, onda ćemo svakako taj proces unutar stranke provesti prije parlamentarnih izbora. Uz to, ne vidim zašto bi se događale opstrukcije ako su unutarstrančki izbori za predsjednika stranke pokazala da velika većina članova podržava Andreja Plenkovića i njegovu viziju vođenja HDZ-a”.

Komentirao je pokret Miroslava Škore te najavljene koalicije sa strankama desnimija od HDZ-a, te odgovorio na pitanje strahuje li HDZ od takve konkurencije i postoji li uopće kalkulacija da se s njima koalira. “Mi ne strahujemo, birači su ti koji odlučuju. Sasvim je logično da gospodin Škoro pokušava ujediniti svoju platformu i svjesni smo da će se tu prenijeti i dobar dio našeg biračkog tijela. Što se tiče koalicije s njima, to apsolutno dolazi u obzir”.