Okršaj sa suprugom nije sve? Buntiću sude zbog još jedne stvari

Autor: I.G.

Osim stravičnih optužbi za obiteljsko nasilje i premlaćivanje supruge, na sudu u Ljubuškom u tijeku je još jedan proces protiv Denisa Buntića. Radi se o procesu koji e pokrenut zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Glasnogovornica Tužiteljstva ŽZH, Petrunjela Matijević, potvrdila je da je podignuta optužnica protiv D.B. zbog osnovane sumnje da je 03.02.2019. godine počinio kazneno djelo teška tjelesna ozljeda na štetu M.H.. Nakon potvrde optužnice od strane Općinskog suda u Ljubuškom, očekuje se zakazivanje ročišta za nastavak glavne rasprave.

‘Postupak je u tijeku’

Općinski sud u Ljubuškom potvrdio je za hercegovina.info da je postupak u fazi.





“U tijeku je postupak zbog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz članka 172 stavak 1. KZ F BiH. Postupak je u fazi glavnog pretresa, čeka se na saslušanja svjedoka po prijedlogu stranaka, koji svjedoci se nalaze u inozemstvu”, kazali su iz Općinskog suda Ljubuški.

Unatoč nedvojbenim dokazima o nasilju i ozljedama koje je nanio supruzi, Denisu Buntiću nije određen pritvor. Postavlja se pitanje ima li to veze s činjenicom da je njegova majka zaposlenica suda, no službeni odgovori na to pitanje nisu konkretni.

“Općinski sud u Ljubuškom je po prijedlogu za pritvor nadležnog Tužiteljstva donio rješenje broj: 63 0 K 047548 23 Kpp od 23.9. 2023. godine. Istim rješenjem su umjesto predloženog određivanja pritvora osumnjičenom određene mjere zabrane, a koje je Sud ovlašten primijeniti kada odlučuje o pritvoru.

Osnovana sumnja

S obzirom da je u konkretnom slučaju utvrđena osnovana sumnja na Kazneno djelo Nasilja u obitelji, Sud je osumnjičeniku izrekao dvije mjere zabrane iz čl. 140a Zakona o Kaznenom postupku FBiH, konkretno točke b. i d. Iz istog članka, a iste mjere glase: zabrana posjećivanja i prilaska osobi, svojoj supruzi K. B., kćeri V., rođ. xx.x.xxxx. godine u Ljubuškom, JMB: …….., kao i mjesta gdje ista boravi, na način da istoj ne prilazi na udaljenosti manjoj od 100 (stotinu) metara, te se osumnjičeniku nalaže da se svakog dana, počev od 24.9.2023. godine ima javljati u PU Ljubuški u vremenu od 7.00 do 7.30 sati, ovlaštenim službenicima PU koje za primjenu ove mjere odredi načelnik PU Ljubuški, gdje će se o svakodnevnom javljanju osumnjičenika voditi adekvatna evidencija”, rekli su na sudu.









Napominju da se izrečene mjere primjenjuju odmah, a izvršava ih i nadzire PU Ljubuški, te da rješenje o neodređivanju pritvora nije pravomoćno.









“Ističemo da navedeno rješenje sadrži obrazloženje o razlozima zašto nije određen pritvor nego navedene mjere, a isto rješenje nije pravomoćno, što znači da se nadležno Tužiteljstvo i obrana na isto mogu žaliti u roku od tri dana o čemu će odlučiti vijeće Suda”, zaključili su.