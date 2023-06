Okončana pobuna u Rusiji: Prigožin odlazi, ali kaos ostaje: ‘Putin je oslabljen, trebao je ovo predvidjeti’

Šef Wagnera Jevgenij Prigožin otići će u Bjelorusiju i kaznene optužbe protiv njega bit će odbačene u dogovoru o okončanju njegove pobune, rekla je Moskva. Ova objava ograničava kaotičnih 36 sati u Rusiji, ali mnogo toga ostaje neizvjesno.

Prigožin je rekao da okreće svoje snage s marša prema Moskvi ubrzo nakon što je susjedna Bjelorusija rekla da je s njim postigla dogovor o zaustavljanju napredovanja.

Samo nekoliko sati ranije, ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je kazniti one koji stoje iza “oružane pobune” nakon što je Wagner preuzeo kontrolu nad vojnim objektima u dva ruska grada. Prigožin je optužio rusko vojno vodstvo za napad na Wagnerov kamp u petak.

07:35 Promatrači zapanjeni razvojem događaja

Munjevita pobuna ovog vikenda i njezina kasnija deeskalacija zaprepastili su čak i iskusne ruske promatrače, a mnogi kažu da neizvjesnost otvara mnoga pitanja.

“Svi se češkaju po glavi”, rekao je Steve Hall, bivši šef operacija CIA-e u Rusiji, za CNN.

“Jedini smisao koji mogu izvući iz jučerašnjeg dana, imate dva tipa koji su se našli u neodrživoj situaciji i morali su pronaći izlaz.”

Hall je dodao da je Prigožin možda osjećao da je zagrizao više nego što je mogao prožvakati dok je njegova kolona vojnika marširala prema Moskvi. Ali u isto vrijeme, Putin se suočio s vrlo realnim izgledima da mora poraziti oko 25.000 Wagnerovih vojnika.

Slanje Prigožina u Bjelorusiju bio je potez za spašavanje obraza za obje strane, rekao je Hall. No dodao je da Putin na kraju izlazi lošiji i oslabljen.

“Putin je to trebao predvidjeti prije doslovno nekoliko mjeseci. Vidjet ćemo kako će završiti. Mislim da priča još nije gotova”, rekao je Hall.

07:30 Analitičari: Kremlj se suočava s ‘duboko nestabilnom’ situacijom

Pobuna Jevgenija Prigožina možda je propala, ali Kremlj se sada suočava s “duboko nestabilnom” situacijom, prema Washingtonskom think tanku Institut za proučavanje rata (ISW).

Neuspjela pobuna i “kratkoročno rješenje” – u obliku očitog primirja s Wagnerovom grupom – vjerojatno će “znatno oštetiti” Putinovu vladu i ruske ratne napore u Ukrajini, pišu analitičari ISW-a.

“Pobuna je razotkrila slabost ruskih sigurnosnih snaga i pokazala Putinovu nesposobnost da pravodobno upotrijebi svoje snage za odbijanje unutarnje prijetnje i dodatno je narušila njegov monopol nad silom”, rekli su. Autori su također primijetili da su Wagnerove borce – u nekim slučajevima – toplo pozdravili stanovnici Rostova na Donu.

07:25 Kadirov: Arogancija Prigožina je opasna

Dugogodišnji saveznik predsjednika Putina oštro je osudio aroganciju vođe pobune Jevgenija Prigožina, rekavši da bi to moglo dovesti do “opasnih posljedica”.

Objavljujući na Telegramu nakon što se čelnik Wagnera povukao, čečenski čelnik Ramzan Kadirov također je ustvrdio da je Prigožin djelovao iz “bijesa” zbog niza neuspješnih poslovnih dogovora.

Kadirov je rekao da je ranije čak savjetovao čelniku Wagnerove skupine da ostavi svoje ambicije po strani.

“Razgovarao sam s Prigožinom, pozivajući ga da ostavi svoje poslovne ambicije i ne miješa ih s pitanjima od nacionalne važnosti. Mislio sam da me čuo, ali pokazalo se da je taj bijes u njemu samo rastao sve ovo vrijeme.”

Kadirov je pozvao sve plaćenike da budu “trijezni” u svojim odlukama – inače bi to moglo dovesti do “katastrofalnih rezultata”, upozorio je.

07:15 Gradonačelnik Moskve: Ponedjeljak će ostati neradni dan unatoč kraju pobune

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da će ponedjeljak ostati neradni dan za stanovnike ruske prijestolnice, iako je oružani obračun na glavnoj cesti prema gradu okončan.

U ranim jutarnjim satima subotnje pobune ruske plaćeničke vojske Wagner, Sobyanin je proglasio ponedjeljak slobodnim danom za većinu ljudi u Moskvi iz sigurnosnih razloga i zamolio ih da ostanu kod kuće.

Odluka je donesena dok su Wagnerove snage napredovale u konvoju prema Moskvi u misiji svrgavanja ruskog vojnog vodstva. U gradu su postavljeni kontrolni punktovi i zatvorene ceste..

07:05 Peskov: Pobuna Wagnerovaca nije imala utjecaj na rusku operaciju u Ukrajini

Oružana pobuna koju je pokrenuo šef plaćeničke paravojske Wagner Jevgenij Prigožin nije imala nikakvog utjecaja na 16-mjesečnu “specijalnu vojnu operaciju” Moskve u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je također rekao da nema saznanja o bilo kakvim promjenama u stavu predsjednika Rusije Vladimira Putina prema njegovom ministru obrane Sergeju Šojguu.

Hard to imagine that Prigozhin just happily goes into exile after this https://t.co/u2Po4Hh8hF

07:00 Wagner napustio Rostov

Tweet koji je potvrdio BBC ponovno pokazuje kako su civili u Rostovu pozdravljali Wagnerove trupe dok su se povlačile. Nije nužno znak da ne podržavaju predsjednika Vladimira Putina, ali svejedno nije ohrabrujuće za njega.

Također može se čuti Wagnerovog borca kako puca u zrak.

One of the Wagner fighters opened fire in the sky during the withdrawal of the PMC from Rostov while civilians celebrated the mercenaries. pic.twitter.com/HpjTj98PTm

— Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023