OKOLO SE VOZI U SKUPOM AUDIJU, A POSAO STOJI! Plenković je bijesan na svog čovjeka, ali ne može mu ništa: Ovo je demonstracija bezobrazluka, neosjetljivosti i bahatosti

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nije nepoznanica da je, uza sve uspjehe i socijalne mjere kojima se nastoji održati na vrhu vladajuće piramide, najslabija karika vladavine premijera Andreja Plenkovića proces obnove Banovine, čije ionako osiromašeno stanovništvo i ove blagdane provodi u kontejnerima, što u vodu baca sav Plenkovićev angažman vezan uz uvođenje eura, ulazak u Schengen i sve ono oko čega se trudio ne bi li time zaokružio svoju priču o osvajanju trećeg mandata. Poznato je da je proces obnove najprije kao ministar graditeljstva vodio Darko Horvat, koji je nakon privođenja bio prisiljen odstupiti s dužnosti. Nakon Horvata i niza unutarstranačkih i koalicijskih previranja Plenković na poziciju ministra graditeljstva dovodi nestranačkog menadžera Ivana Paladinu, kojega je najavio kao vrhunskog stručnjaka.

Najslabija karika

No kako je vrijeme prolazilo, tako je postajalo jasnije da od njegove struke stanovnici Banovine nemaju neke koristi. Ovih dana neizravno je to priznao i predsjednik Vlade, izgovorivši javno da proces obnove na Banovini ide nestvarno sporo, što doista jest surova realnost s kojom se i Plenković morao suočiti.

Nije, međutim, za obnovu bitan samo ministar, važnu, ako ne i jednu od najvažnijih uloga u tom procesu ima ravnatelj Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek, koji je usput budi rečeno na taj položaj doveden kao čovjek od posebnog Plenkovićeva povjerenja. Umjesto da je u fokus javnosti tajanstveni Hanžek dospio zbog dobro odrađenog posla, mediji su se o njemu raspisali nakon što se doznalo da koristi skupocjeni državni automobil Audi Q7, što je tek jedna od anomalija u njegovu djelovanju. Zbog sanacije medijske štete, Vlada mu ga je brzo oduzela.





Da Hanžekov ured nije u doticaju sa stvarnošću, moguće je vidjeti i na YouTube kanalu koji su pokrenuli i na kojem objavljuju videouratke o obnovi sisačke županije. Na tom kanalu zasad je objavljeno 16 videouradaka, odnosno dokumentiranih snimki za koje su sredstva izdvajana iz proračuna, a na tim istim videima državni dužnosnici i oni uključeni u proces obnove hvale se svime što su u dvije godine postigli, premda njihove snimke uvelike odudaraju od onoga što se na Banovini uistinu može vidjeti. I sam se Hanžek pojavljuje u nizu snimki pa s kacigom na glavi objašnjava što se sve poduzima u pogledu obnove te optimistično iznosi more planova.

Pojavljuju se na snimkama čak i građani kojima država obnavlja kuće, a iz svega onoga što se ondje može vidjeti, onaj tko ne zna što se na Banovini uistinu događa mogao bi se zapitati u čemu je točno problem.

Lažne snimke

O postojanju problema obnove nerijetko progovara glinska dogradonačelnica Branka Bakšić Mitić koja je još prije nekoliko tjedana upozoravala da država po tri mjeseca gradi jednu kuću, potvrđujući da ni sama ne zna zašto je tomu tako i što se točno događa. O događajima u Središnjem državnom uredu za obnovu podosta toga navodno je znao i ministar Paladina, kojemu je teško mogao promaknuti skupocjeni automobil kojim se Hanžek koristi, a koji mu je, kako je rečeno, potreban za lakši obilazak razrušene Banovine.

Nije to moglo promaknuti ni Plenkoviću, no u HDZ-u tvrde da je Hanžek njegov kadar i da zbog toga premijer ne može reagirati na ovu demonstraciju bezobrazluka, neosjetljivosti, nemorala i bahatosti koju je pokazao činovnik koji je cijelu karijeru proveo na utjecajnim pozicijama u zagrebačkim gradskim uredima za izgradnju, zbog čega ga se povezivalo i s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem premda je Hanžek član vladajuće stranke. Oni koji ovog državnog tajnika poznaju iz zagrebačkih gradskih ureda za izgradnju svjedoče da je Hanžek iza sebe ostavio potpuno rasulo i urbani kaos koji je dugoročno nagrdio glavni hrvatski grad, što je Plenkoviću trebao biti jasan signal da ga ne dovodi u državni ured kojim ovaj ravna iz svoje skupocjene jurilice dok obnova stoji u mjestu. Hanžek je inače godinama bio gradski zastupnik HDZ-a, a u gradskoj upravi radio je još od 1997. godine, bio je i kandidat za predsjednika Fonda za obnovu, no na njegovu poziciju imenovan je Damir Vanđelić, koji se ondje nije dugo zadržao, s pozicije je odstupio nakon niza trzavica s premijerom Plenkovićem. Kako nije preuzeo Fond za obnovu, Hanžek je preuzeo posao državnog tajnika u uredu čija je uloga najvažnija u procesu obnove potresom porušene Banovine.

Suradnja s Bandićem

Jedno vrijeme Hanžek je bio savjetnik zagrebačkog pročelnika za graditeljstvo Dinka Bilića te je radio na poslovima legalizacije, a bio je i pomoćnik bivšem pročelniku za graditeljstvo Davoru Jelaviću, koji se usput budi rečeno našao na popisu USKOK-ovih optuženika u cijelom nizu afera među kojima se našla i ona s kontroverznim izmjenama zagrebačkog GUP-a. Iako je blisko surađivao s Bandićem, Hanžek se nikada nije previše eksponirao, ali je zato u diskreciji vodio izgradnju Muzeja suvremenih umjetnosti, ali i niza škola i vrtića. Sa zagrebačkim gradonačelnikom se razišao baš zbog toga što nisu uspijevali pronaći zajednički jezik u pogledu vođenja nekih složenijih projekata. Ovaj inženjer građevine radio je i u Tehnici, a u gradskoj politici nije se uspio nametnuti sve do Plenkovićeve ere, i to možda ponajviše zbog toga što mu nekadašnji šef zagrebačke organizacije HDZ-a Andrija Mikulić nije bio naklonjen. Zato je Hanžek uživao velike simpatije Drage Prgometa, koji ga i jest predložio premijeru Plenkoviću, koji je cijenio mišljenja ovog poznatog doktora dok je on kadrovirao po zagrebačkom ogranku HDZ-a. Treba napomenuti kako je Hanžek sudjelovao u osnivanju HDZ-a Črnomerec, odakle dolazi i premijer Plenković, što i jest jedan od razloga zbog kojih u stranci progovaraju o njihovoj posebnoj prisnosti koja je vidljiva i iz toga što se Hanžek natjecao na unutarstranačkim izborima za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, i tada kao kandidat blizak premijeru, u čijem se timu našao i kao operativni koordinator za izbore na kojima se biralo najuže vodstvo stranke.

Još onda kada je Hanžeka dopalo mjesto vođe ovog državnog ureda govorilo se da je pred njim veliki posao u sklopu kojega će se vrtjeti milijarde kuna jer njegov ured vodi ogroman dio posla vezan uz obnovu Banovine nakon potresa, a sada se i u HDZ-u i u Državnom uredu progovara o potpunom kaosu i kolapsu, što je vidljivo i promatračima sa strane.









Pozamašna imovina

Proces obnove sada se bez ikakve dileme pretvorio u najslabiju kariku Plenkovićeve vlade i njegova političkog djelovanja, koji u pitanje dovode nedorasli kadrovi poput Hanžeka. On pak za posao kojemu nije dorastao mjesečno prima plaću u iznosu od 17.396 kuna. Hanžekova supruga od travnja 2017. radi u državnoj tvrtki Hrvatska lutrija, gdje mjesečno zarađuje 16.463 kune. Prema podacima iz imovinske kartice, supružnici Hanžek vlasnici su kuće s okućnicom u Zagrebu od 500 m2 vrijedne 2,766.000 kuna, a posjeduju i dva apartmana u Novalji, prvi od 70 m2 vrijedan je 757.000 kuna, a drugi, nešto manji, od 29 m2 procijenjen je na 315.000 kuna. Hanžek također posjeduje 75.782 kune vrijedan udio u fondu Eurizon HR te ušteđevinu od 14.700 eura, dok njegova supruga posjeduje ušteđevinu od 265.000 eura.

Da bi sanirali političku štetu koju su im donijeli medijski napisi o Hanžekovu Audiju, u Vladi su odlučili da on ostaje bez tog luksuznog automobila, ali i dalje ostaje na svojoj poziciji, i to, kako tvrde u vladajućim redovima, ne zbog svojih kompetencija, nego zbog prisnosti s premijerom Plenkovićem koji mu je odlučio dati još vremena. Koliko će stanovnici Banovine imati strpljenja za ovakve tipove i ovakav jalovi proces, teško je reći, no Plenković će prije ili poslije morati nešto poduzeti kako mu se zbog nedoraslih kadrova ne bi izjalovili osobni politički planovi, uključujući i one o osvajanju trećeg uzastopnog mandata.