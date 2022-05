‘OK, NEKA SE ŽALE, WHO CARES!’ Posrnula ministrica bez pardona na primjedbe da će se tvrtke žaliti na namješten natječaj: ‘Ravnatelj mi je rekao da ne guram nos gdje mu nije mjesto’

Autor: L.B.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), podigao je prve dvije optužnice u Hrvatskoj zbog zloupotreba i korupcije vezano za malverzacije sa sredstvima iz fondova Europske unije. I dok je prvom optužnicom obuhvaćen međimurski poljoprivrednik kojega se tereti da je na prijevaru pokušao izvući gotovo milijun eura iz Europskog fonda za ruralni razvoj, druga optužnica podignuta je protiv dva poznata političara, bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i bivšeg SDP-ovog, a sada nezavisnog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića.

Međutim, najkrupniji predmet EPPO-a, koji se odnosi na Hrvatsku je afera Softver, koji je i dalje u fazi istrage, a koji je digao ogromnu prašinu krajem prošle godine, budući je apostrofirao ime Plenkovićeve ministrice Gabrijele Žalac. Iako optužnica još nije podignuta, to je ipak vjerojatno samo pitanje vremena, piše nedjeljni Jutarnji.

Podsjetimo, zbog sumnje u zloupotrebu položaja i trgovanje utjecajem prilikom nabave programa PLUR i SPUR, po nalogu EPPO-a u studenome prošle godine uhićena je bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, predstavnici tvrtki koje su dobile posao, Mladen Šimunac i Marko Jukić, kao i Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).





USKOK i EPPO došli do potpuno različitih zaključaka

Naime, Europsko tužiteljstvo tereti ih da su najprije 2017. mimo postupka javne nabave pokušali dodijeliti spomenuti posao Šimunčevim tvrtkama Micro projekt i Razvojna platforma za 9,8 milijuna kuna, a potom, jer je nabava poništena, namjestili javni natječaj za tvrtke njegova poslovnog partnera Marka Jukića, Ampelos i Infodom, za ukupno 16,2 milijuna kuna. EPPO na temelju provedenih analiza stručnjaka smatra da je tržišna vrijednost isporučenog programa bila znatno manja, tek nešto više od dva milijuna kuna, pa ih tereti da su nezakonito pribavili imovinsku korist na štetu Europske unije i državnog proračuna RH u iznosu od gotovo 13,5 milijuna kuna.

No, zanimljivo je da su USKOK i EPPO došli do potpuno dorugačijih zaključaka. Naime, jedno je vrijeme izvide u ovom slučaju provodio USKOK, no zatvorili su ih, budući nisu pronašli dovoljno osnovane sumnje za otvaranje istrage. No, za razliku od njih Europsko tužiteljstvo je imalo drugačije zaključke te je pokrenulo kazneni postupak. Zbog toga se DORH zamjerio javnosti koja se obrušila na njih, posebno nakon loših opravdanja i zavaravanja javnosti kontradiktornim informacijama o ulozi i saznanjima glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek o radu USKOK-a na ovom predmetu. No, na koncu su je vladajući ipak odlučili “pomilovati”.

Žalac: ‘Sve je bilo po zakonu’

Sama bivša ministrica Gabrijela Žalac u svojoj je obrani iznijela da je “radila sve po zakonu”, da nikome nije pogodovala niti na nekoga utjecala, te da nije ona određivala cijene, nego resorna uprava u suradnji s Glavnim tajništvom. Napomenula je da je SPUR odličan program, ali je potvrdila i da ga njezini nasljednici u Ministarstvu uopće nisu koristili.

I Mladen Šimunac negirao je bilo kakve nezakonitosti, tvrdio je da uopće nije bio povezan s poslom koji je dobio njegov, kako tvrdi, tada već bivši suradnik Marko Jukić. Naglasio je da nije u nekim posebno dobrim odnosima s Gabrijelom Žalac, kako su pisali mediji, te je naširoko govorio o svojim tvrtkama i predmetnim softverskim rješenjima. Pritom je spomenuo i da je za svoju platformu PLUR dobio pohvale i od premijera Andreja Plenkovića. Prema njegovim riječima, 2017. dobio je poziv za prezentaciju PLUR-a u Uredu predsjednika Vlade RH.

“Nakon što sam održao prezentaciju premijer mi je rekao da sam prvi koji dolazi i nešto nudi Vladi RH, a ne traži ništa”, rekao je u obrani Šimunac.

Žalac i Šimunac u vrlo bliskim odnosima

Međutim, njihove obrane i opravdanja vrlo su brzo pokopali iskazi niza svjedoka – mahom tadašnjih bliskih suradnika Gabrijele Žalac, djelatnika “njezina” Ministarstva, kao i djelatnika SAFU-a. Oni su otkrili istražiteljima tko je donosio odluke, tko je određivao cijene i upravljao postupcima sporne nabave, ali i utjecao na to da kontrole SAFU-a ne dovedu do negativnih preporuka i komentara. Za početak, niz svjedoka navelo je da su Žalac i Šimunac bili u vrlo bliskim odnosima, da je on vrlo često dolazio u Ministarstvo i u njezin ured te su isticali da je upravo Šimunac, zbog takvih odnosa s tadašnjom ministricom, imao otvorena sva vrata u Ministarstvu – i izravno sudjelovao u određivanju specifikacija i traženih uvjeta u postupku nabave spornog softvera. Jedna svjedokinja iz Ministarstva predala je istražiteljima i fotografije s proslave 40. rođendana Gabrijele Žalac 2019. u restoranu Šarm u Zagrebu, a na kojima je ona u društvu Šimunca, ali i ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica.









“Mladen Šimunac mi je dobro poznat jer je na dnevnoj bazi dolazio kod ministrice Žalac. Često je sama ministrica nalagala da ga se pozove u njezin ured i tamo se znao zadržati satima”, izjavila je jedna djelatnica Ministarstva, koja je dodala kako je čula ministricu Žalac da govori kako Mladen Šimunac “ima gotov proizvod koji je najbolje rješenje i nema smisla čekati da netko drugi sastavi aplikaciju”.

“Ministrica Žalac znala se šaliti da joj je Šimunac savjetnik. U šali mu je rekla da dade otkaz i dođe raditi u Ministarstvo”, prisjetila se druga službenica.

Vrijednost nabave skočila na 9,8 milijuna kuna

U prvotnom planu za 2017. godinu bila je predviđena nabava u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna za polovicu IT sustava, ali je onda, tvrde svjedoci, ministrica Žalac tražila da se ide na cjelovito rješenje i rekla im da je ona to stavila u program Vlade.









Tako je vrijednost nabave, kako proizlazi iz tvrdnji svjedoka, na temelju spomenutih zahtjeva ministrice, povećana na 9,8 milijuna kuna. Zanimljivo je da je Gabrijela Žalac donijela izmjenu plana nabave dva tjedna prije nego što je od nadležnih službi uopće dobila zahtjev za njegovu izmjenu.

Svjedok koji je radio na analizi tržišta za spornu nabavu izričito je naveo da su ga nadređeni tražili, pozivajući se pritom na nalog ministrice, da dokumentaciju prilagodi

programu PLUR. Napomenuo je i kako ima saznanja da je postojeću dokumentaciju ispravljala ne samo nadležna službenica, nego i osobno Mladen Šimunac.

‘Ravnatelj Petric rekao mi je da ne guram nos u stvari koje me se ne tiču’

Kao što su nadležne službe u Ministarstvu upozoravale da se u konkretnom slučaju ne bi smjelo ići u pregovarački postupak, nego u otvorenu javnu nabavu, tako su do istog zaključka došli i nadležni u SAFU-u, koji su provodili tzv. ex ante, prethodnu kontrolu natječajne dokumentacije. “Kontrolori” SAFU-a utvrdili su da nisu ispunjeni propisani uvjeti za pregovarački postupak samo s jednim subjektom, da za to nema opravdanja i da postoje određeni nedostaci u dokumentaciji, pa su na to upozorili ravnatelja SAFU-a.

“Ravnatelj Petric rekao mi je da ne guram nos u stvari koje me se ne tiču i da ublažim komentare” – izjavila je istražiteljima jedna svjedokinja koja je radila na tom slučaju, opisavši detaljno kako su je nadređeni pritiskali da napiše da je sve korektno.

“Tomislav Petric toga je bio svjestan. Ali ja sam ipak u službenim mailovima koje sam im poslala napisala kako takav postupak nije dopušten te da će posljedica biti novčana kazna. Nakon toga mi je Petric rekao da ne guram nos gdje mu nije mjesto i da se držim svog posla. Upravo zbog takvog odnosa doživjela sam burn out i otišla na bolovanje, a čim sam se vratila Petric me pozvao u ured i degradirao. Učinio je to zbog ovog predmeta, jer me prije toga često hvalio za rad i rezultate, iako je druge zaposlenike SAFU-a često znao mobingirati”, rekla je svjedokinja, koja je na koncu otišla iz SAFU-a.

Žalac: ‘OK, neka se žale, who cares’

Još jedna “kontrolorka” navela je da joj je Petric rekao da “Ministarstvo želi pregovarački postupak i da se to onda mora provesti tako da ublaži komentare”. A ona je prethodno pukom provjerom preko Googlea ustanovila da je priložena “analiza tržišta” iz koje je proizlazilo da nitko drugi nema odgovarajuće programsko rješenje, samo prividno opravdanje ovakvog postupka, jer je vidjela da i drugi subjekti itekako mogu isporučiti ono što je Ministarstvo tražilo.

“Više se nisam mogla nositi sa stresom koji je moja pozicija sa sobom nosila, pa sam zatražila premještaj na nižepozicionirano radno mjesto s bitno manjom plaćom. Petric je bio začuđen mojom željom, ali nisam mogla više”, rekla je svjedokinja.

Na kraju je ovaj pregovarački postupak poništila Državna komisija po žalbi tvrtke KING ICT, ali ministricu Žalac nije za to bilo previše briga.

”OK, neka se žale, who cares”, poslala je poruku jednoj suradnici.

Ubrzo je pokrenut otvoreni postupak javne nabave, u kojemu se sve opet, govorili su svjedoci, prilagođavalo tvrtkama sada navodno bivšeg Šimunčeva suradnika Marka Jukića, ne više za program PLUR, nego gotovo identičan SPUR.

Sve ispočetka, no vrijednost nabave ovog puta 13 milijuna kuna

Iako je Šimunac tvrdio da se s njim prethodno razišao, istražitelji su u pretresima pronašli opsežnu dokumentaciju i korespondenciju iz koje jasno proizlazi da je Šimunac upravljao i svim procesima Jukićeva Ampelosa za ovu javnu nabavu. Između ostaloga, pronađeni su Šimunčevi dopisi Jukićevim zaposlenicima u kojima im daje konkretne upute vezane uz SPUR, a u jednom dopisu potpisao se čak kao “CEO”.

Potom se opet sve ponovilo, no ovog je puta vrijednost nabave povećana na 13 milijuna kuna (plus PDV). A to je, kako proizlazi iz korespondencije stručnih službi Ministarstva, napravljeno po nalogu ministrice Žalac. Posao su, kao što je poznato, dobile Jukićeve tvrtke, a on je milijune dobiti dobrim dijelom, ustanovljeno je tijekom istrage, preusmjerio na Šimunca osobno i njegove tvrtke.

A SAFU je u konačnici u tzv. ex post kontroli utvrdio određene nepravilnosti te je za 25 posto, odnosno za 4 milijuna kuna umanjio prihvatljivu vrijednost ugovora. Taj iznos u kojem je glavnina, gotovo 3,5 milijuna kuna, bio iz bespovratnih sredstva EU tako je pao na teret državnog proračuna RH.