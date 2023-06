‘Oj, kako je lijepo Hrvat biti!’ Ćipe očitao bukvicu u Saboru: ‘Vatreni nisu pognuli glavu kao Plenković u Bruxellesu’

Autor: Mia Peretić

Hrvatski sabor ovaj tjedan zasjeda od ponedjeljka do srijede zbog Dana antifašističke borbe, koji je u četvrtak, 22. lipnja. Radni tjedan zastupnici će otvoriti raspravom o Prijedlogu deklaracije o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom.

Inicijativu za to pokrenuli su klubovi HDZ-a i vladajuće koalicije te zastupnik Hrvoje Zekanović, a podržala Vlada. Zastupnici će po hitnom postupku raspraviti i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi, prema kojima se proširuje krug korisnika za koje se može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja. To pravo se prema prijedlogu proširuje na osobe s poremećajem autističnog spektra četvrtog stupnja.

Sjednica je počela čestitkom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Primijetio je da je zastupnik Stipo Mlinarić došao u dresu.





“Nije bilo zlato, ali vjerujem da će biti prilike i da će nogometaši ponoviti sjajni rezultati”, rekao je Jandroković. Zatim su nastavili iznošenjem stajališta po klubovima zastupnika.

Prvi je na redu bio Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.

“Oj kako je lijepo Hrvat biti. U pet godina tri medalje. Za mene sve zlatne, svi su govorili, oni su veliki jaki, imaju stadione, ali nemaju ovaj sveti grb i nemaju ljubav prema domovini. Što nam Dalić govori? Za branitelje, domovinski rat, ljubav, vjera, domovina. To su njihove vrijednosti, za to se bore. Njemački mediji su objavili, kada Hrvati obuku sveti dres, oni igraju za ljude za koje su se borili. Dečki koji igraju za reprezentaciju, od Modrića do svih drugih, ne igraju za novac. Oni tu samo mogu izgubiti, mogu biti ozlijeđeni, da u svojim klubovima gdje zarađuju ne igraju. Riskiraju da igraju za reprezentaciju, kako bi lijepo bilo da je takva Vlada, kada bi imali takvih Dalića, pa da bude predsjednik Vlade, ministri, da odaberu 11 najsposobnijih, a ne najpodobnijih. Gdje bi nam bio kraj. Ne bi bili predzadnji ili zadnji u Europi. Stalno nam poručuju, mi možemo kao Hrvati. Ako budu pravi ljudi na pravom mjestu, nemamo se koga bojati, pokazali smo to kroz povijest, u samostalnoj Hrvatskoj u 30 godina da možemo biti drugi, treći, bit će i prvi nagodinu ako Bog da. Što ste im vi kao političari napravili? Obećali ste novi nacionalni stadion- Dalić ne laže, govori istinu, obećali ste brda i doline kada traje euforija, poslije se sve zaboravi. A oni ne traže ništa, ni stadion. Iznikli su s grbavih livada, siromašnih obitelji koje imaju svoje vrijednosti koje nam stalno ponavljaju. Sjetite se Matea Kovačića sa zastavom Sv. Antuna, ne stide se toga. Kada su im u Kataru htjeli nametnuti čudne trakice na rukavima, rekli su da to neće nositi, nisu pognuli glavu kao Plenković u Bruxellesu. Mi sve što je nakaradno, a što dolazi iz Europe, pognemo glavu, šutimo. Imamo uzore u ne više od 40 ljudi, ne računajući izbornika, igrače, vidimo što se može napraviti ako su glave skupa i svi imaju isti cilj”, rekao je motivirani Mlinarić.

Selak Raspudić: U slučaju posvojenja nema mjesta političkom trijumfalizmu

Zastupnica Marija Selak Raspudić govorila je o posvajanjima iz DR Konga.

“U mučnoj priči o svim nepravilnostima u posvajanjima iz Konga nema mjesta za politički trijumfalizam. Nije vrijeme da govorimo tko je u pravu, a tko je krivu. Svi koji imaju empatiju osjećaju se kao u Sofijinom izboru- posvojitelji i djeca. Većina suojeća s jednima i drugima. Pritisku biranja samo jedne prave strane svjedoči opravdavanje kojim započinje istraživački serijal objavljen u jednim dnevnim novinama. S obzirom na raznolikost interpretacija, vrijedi podsjetiti, nije riječ o proceduralnim pogreškama sudova nego o kršenju postojećih propisa, postupanju protivno zakonu, postoji hijerarhijska odgovornost. U Saboru je nedavno donesen zakon koji je dupliranje postojećih propisa. Težište je stavljeno na odgovornost pravosuđa, no ne postoje suci otoci koji su grabili predmete da bi iz altruizma žurno postupali. Ako su kršili propise, vjerojatno je to na nečiji nagovor”, rekla je zastupnica.

Vidović Krišto: Vladajući pucaju po golu Hrvatske

Zatim je za govornicu došla Karolina Vidović Krišto, podsjetivši da je jučer Europa s divljenjem gledala kako se bori za svoju domovinu.









“Mi smo nogometna velesila, odlikuje ih borbenost, domoljublje. Strani mediji pišu da je fascinantno gledati naše navijače kako pjevaju himnu. Ovu poštenu Hrvatsku desetljećima terorizira privilegirano i izdajnička vladajuća kasta, smatraju Hrvatsku svojim plijenom, nanose štetu većini građana. O novom slučaju sramoćenja pisao je Financial Times, o ponašanju Grlića Radmana. Tvrde da je pokušao prisiliti Allianz da sudjeluje u kupovini Agrokora. Što bi se dogodilo da naši nogometaši uzmu provizije i pucaju po golu Hrvatske? To rade naši vladajući. Uspjeh nogometaša pokazuje da kao narod nismo gubitnici, nego pobjednici. Kada sustav funkcionira, mi pobjeđujemo”, rekla je Vidović Krišto u svom izlaganju.

Zatim su govorili Damir Bajas i Davor Bernardić, koji se također osvrnuo na potrebu za se postupci međunarodnih posvojenja učine transparentnijim kako i drugi ne bi prošli kalvariju kao hrvatski posvojitelji u zambijskom zatvoru.

Pavliček o inflaciji

Marijan Pavliček (Suverenisti) govorio je o inflaciji u Hrvatskoj.









“2022. je u Hrvatskoj bila godina bajki i priča za malu djecu, Plenković, ministri i guverner HNB-a uvjeravali su nas u dječje priče da neće doći do rasta cijena ulaskom u eurozonu. Neka nađe jedan kafić u kojem je java poskupjela jednu lipu, častim ga i cijelu Vladu. Podaci HNB-a kažu da je 2/3 inflacije nastalo zbog ekstraprofita domaćih pravnih subjekata i trgovačkih marži. Realnost je da je državni inspektorat utvrdio nekoliko tisuća pravnih subjekata, u 26 posto neopravdano dizanje cijena. Dio njih je vratio cijene na staro, drugi su platili kazne. Danas Hrvati žive lošije nego prije ulaska u eurozonu. Nađite mi 10 prosječnih Hrvata koji žive bolje. Vlast se hvali da inflacija pada, naravno da pada kada je u ovo doba prošle godine uvelike uzela maha”.

Pupovac: Mi smo mala i zatvorena zemlja

Milorad Pupovac (SDSS) je ipak smekšao odluku da se više neće pojavljivati u sabornici, nakon svađe sa zastupnicima desnice oko financiranja tjednika Novosti te pitanja srpske nacionalne manjine, pa ga u zadnje vrijeme često možemo vidjeti.

Zanimljivo, danas je i on odlučio govoriti o posvojenjima iz Konga.

“Nedavno smo otkrili da kod nas funkcionira sustav posvojenja koji nije sasvim regularan, otkrit ćemo da imamo sistem dolaska stranih radnike koji također nije sasvim regularan, a neregularnosti počinju znatno ranije. Korijeni su tu. Odnosi prema drugima i drugačijem je izvor neregularnosti. To nije pitanje ove Vlade, nego svih nas koji prešućujemo. Počelo je tako da dobar dio ljudi zasmetalo ima li tamo netko tko je transrodan, a usudio se posvojiti, ima li netko tko pripada nekoj stranci, to je tipično malo parohijalno razumijevanje problema koji nije samo hrvatski, nego globalan, i danas nosim sliku s frankfurtskog aerodroma prije 15 godina, roditelja s djecom, sva su bila tamnoputa. Otkrili smo kako se to događalo kod nas. Kako su uspostavljeni sistemi koji su omogućavali privid stabilnosti, da se ljudi mogu odlučiti na taj potez, izložiti se trošku, traumama i rizicima u stranim zemljama gdje nemamo ni diplomatske misije. Mnogi su na tome ovdje pokušavali zarađivati političke poene. To nije moralno. Možemo li izvući neke posljedice? Da, ako odgovorimo zašto se događa. Mnogi su govorili da je to zato što nam sustav ne funkcionira, zato što je uspostavljen paralelan sustav koji nudi brzo rješenje, a privid sigurnosti. Nema sumnje, institucije vlasti trebaju uspostaviti nadzor nad tim procesom. Mala smo i zatvorena, prema drugima često okrenuta zemlja”, rekao je Pupovac.

Peović: Ljudi, izađite na ulice

Katarina Peović pozvala je građane da izađu na ulicu zbog radničkih prava.

“Trebamo izaći na ulicu i pozdraviti nogometaše, no i zbog drugih stvari, za radnicu splitskog Kauflanda koje je izgubila život jer je u ponoć praznila kante s papirom. Novinari s pravom postavljaju pitanja što je radila sama u centru u ponoć. Jasno je da je bila umorna, takve se greške događaju kada smo umorni, opravdano je postaviti pitanje koliko je radila dan ili tjedan prije. Greška je što nisam pročitala pismo radnice iz Kauflanda”, rekla je Peović te zatim i pročitala pismo, koje je, tvrdi, jedno od mnogih koje je dobila i prije ove tragedija.

U njemu navodi da se ljudi žale na rad od šest i više dana zaredom bez odmora u skladištu zatim da se prekovremeni rad rijetko isplaćuje, pretvaraju ih u slobodne dane koji se izgube.

“Ljudi, izađite na ulice”, pozvala je Peović građane.

Zatim je Jandroković odredio stanku pa se sjednica nastavlja s točkama dnevnog reda.