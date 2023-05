OGROMNA EKSPLOZIJA U MILANU! Kombi odletio u zrak, gori cijela ulica: Vatrogasci se hrvaju s požarom

Danas se na ulici u centru Milana dogodila eksplozija.

Na društvenim mrežama su se ubrzo počele pojavljivati snimke s mjesta događaja koje prikazuju zapaljena vozila i plamen koji se diže visoko u zrak.

Prema objavi talijanskog portala La Republica, eksplodirao je kombi u kojemu su se nalazili spremnici s kisikom. Govore da je došlo do domino efekta pa se tako vatra proširila na okolne automobile. Izgorjelo četiri skutera i pet automobila. Zbog visokog plamena vatrena stihija zahvatila je i i prvi kat obližnje zgrade.

Vatrogasci su potvrdili da je ozlijeđena najmanje jedna osoba, a gašenje požara je u tijeku.

Cijelo područje je ogradila policija, a obližnja škola i dom za starije su evakuirani.

An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire.

According to preliminary information, a parked van exploded. pic.twitter.com/gSIBAYQZBu

— 301 Military (@301military) May 11, 2023