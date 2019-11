OGORČENA PROFESORICA S 25 GODINA STAŽA PROTIV KOLEGA: ‘Sramim se štrajka naših intelektualaca…neodoljivo me podsjećaju na šatoraše!’

Autor: Dnevno

Svakodnevno se čita i piše o štrajku, ali uglavnom sve već viđeno. Profesorica s 25 godina staža je progovorila o svojemu iskustvo sa štrajkom te je jasno dala do znanja što misli o prosvjetarima i o cijeloj ovoj situaciji.

“OGORČENA sam i sramim se ovog štrajka naših intelektualaca koji traže dostojanstvo štrajkom. Podsjećaju me neodoljivo na dostojanstvo šatoraša, samo čekam još plinske boce“, kazala je jedna profesorica s 25 godina staža u izjavi za jedan hrvatski portal.

U školi joj, kaže, nisu organizirali nastavu na koju ima pravo, iako je na vrijeme prijavila da će raditi.

“Na stranici škole je objavljeno da djeca koja ne dođu na nastavu neće snositi odgovornost u obliku neopravdanih sati, tako da kad je trebala biti nastava djeca nisu dolazila jer im je unaprijed opravdano sve”, navodi profesorica koja je cijelo vrijeme trajanja štrajka dolazila u školu.

“Ja sam svaki svoj raspored odradila i ravnateljica je rekla da ćemo svejedno sve morati nadoknađivati, bez obzira na to što sam radila i naravno da mi to neće biti plaćeno”, dodala je profesorica.





“Ja imam plaću preko 8.500 kuna, ali ne sa štrajkom, nego zato što sam napredovala u struci i zato što volim svoj posao. Imam brojne nagrade, ali smatram da se dostojanstvo ne postiže štrajkom, nego uzornim radom. Volim djecu, poštujem djecu i mislim da nije u redu da se lome koplja preko djece“, kaže profesorica koja tvrdi je na sjednicama od svojih kolega slušala neprofesionalna ismijavanja učenika i roditelja.

“Prijete neopravdanima i jedinicama ako djeca ne dođu na nadoknadu njihovog štrajka. Moji učenici neće biti oštećeni, niti ću ih prisiljavati na nadoknade. Štrajkat ću s njima. Moje dijete neće ni jedan dan odrađivati štrajk. Mene ne možete preplašiti”, poručila je, ogorčena jer i njeno dijete gubi nastavne sate zbog štrajka.

“Na kraju će biti u jedinicama, on to ne može nadoknaditi, mi smo sluđeni oboje. Na kraju ću ja svoje dijete odvesti na instrukcije, ali nadoknađivati nastavu neće iz principa”, dodaje naša sugovornica, koju smo potom pitali kako to da se odlučila ne sudjelovati u štrajku.

“Jednostavno zbog toga što sam već imala posla sa sindikatom. Sindikat ne misli na profesore. Oni imaju preko 15.000 kuna plaću, a 80 kuna mjesečno je članarina. Kad sam jedanput trebala pomoć sindikata, nisam je dobila. Plaćala sam sindikatima 25 godina 80 kuna mjesečno, to je oko 30 tisuća kuna, koliko sam im ostavila, a nikada ništa nisam dobila pomoći od njih. Neću više štrajkati, neću biti njihova ovca i kad netko pucne prstom, čekati da oni odluče što će raditi.”

No, sugovornica portala kaže kako onda ima pristojnu plaću, dok je štrajk organiziran zbog niskih plaća u prosvjeti. “Ja sam svoj plaću podigla radom. Kod nas je bio slučaj da ravnatelj pozove profesora na razgovor i pita zbog čega štrajka. Profesor kaže za veću plaću i ravnatelj ga pita: ‘A kolika ti je plaća?’ Profesor odgovori: ‘Ja još nisam primila ni prvu'”, navodi profesorica.

Izostanke možete opravdati

“Vi imate pravo opravdati djetetu tri dana. Ne morate nasjesti na provokaciju nastavnika. Zašto moje dijete nije moglo doći u školu, privatna je stvar. Ja kao roditelj odlučujem i imam pravo tri dana na to. Ne moram navoditi nikakve dijagnoze, tek nakon tri dana dijete mora donijeti liječničku ispričnicu. Ne govorim ima li moje dijete, primjerice, upalu pluća, upalu slijepog crijeva ili neku bolest koju ne želim da se spomene, to razrednik nije dužan znati. To je naša intima i ja odgovaram za to što dijete nije išlo u školu. To ljudi ne znaju. Nisam za to da se odrađuju sati subotama i nedjeljama, da djeca ispaštaju. Oduzima im se mladost, dani koje su trebali provesti na drugi način. Poznajem i jednu i drugu i treću stranu”, kaže profesorica.

“U našoj hrvatskoj državi ima toliko gladnih, toliko beskućnika, toliko uhljeba, a smatram da su prosvjetari uhljebi koji su se dobro uglavili. Imaju sigurnu plaću i zaštićeni su jako u odnosu na sve druge djelatnike koji rade u privatnim poduzećima, a koji nemaju pravo ni pisnuti. Ja sam profesor koji ne podržava štrajk i omražena sam zbog toga. Nosim se s tim i stojim iza toga”, zaključila je profesorica s 25 godina staža.