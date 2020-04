Oglasio se voditelj kojeg je Šuica izgrdila jer je pustio gledatelju da je kritizira: Evo što je kazao nakon svega

Autor: Dnevno

Prije nekoliko dana, HDZ-ova Dubravka Šuica našla se u skandalu nakon što je, ljuta zbog kritika jednog gledatelja, nazvala u popularnu kontakt emisiju Dubrovačke televizije te izgrdila novinara i voditelja Paska Tomaša jer je dopustio građanu da je kritizira u javnosti.

Njezin je poziv zaprepastio javnost, a jučer, iako je najavljeno, emisija nije bila emitirana na oj lokalnoj televiziji. Lokalni su se mediji počeli pitati je li emisija otkazana uslijed političkih pritisaka, a o svemu se za Dubrovnik INsider, koji je prvi prenio ovu priču, oglasio i voditelj, kojeg je kuma Dubravka izgrdila u eteru. Političkih pritisaka je ipak- bilo, javljaju!

“Emisija nije ukinuta, u subotu sam nakon svega što se dogodilo zatražio od vlasnika televizije nekoliko slobodnih dana. Nastavljamo punom parom parom, cenzure na Dubrovačkoj televiziji otkad ju je preuzeo g. Zovko nije bilo, politika nikad nije mogla, a niti će moći utjecati na bilo kakav prilog”.

Na pitanje voditeljice je li bilo političkih pritisaka, Tomaš je odgovorio:

“Da, bilo je i uvijek će ih biti. Kada radite svoj posao ispravno i dobro i otvarate teme koje mnogi žele zaboraviti ili zatvoriti, oni su uvijek tu. Bit će ih, ali treba ostati jak.”

Tomaš je dobio veliku potporu javnosti, a ovako je to komentirao:

“Jako mi je drago što je narod reagirao i što se ne boji reći svoje mišljenje na društvenim mrežama. Moram napomenuti i primijetiti, jednu činjenicu, da su svi nacionalni portali preuzeli ovu priču i sve televizijske kuće. Međutim, zanimljiv je jedan podatak, a vjerujem kako će to građani Dubrovnika zapamtiti: samo je jedan portal u ovom gradu, a to je Dubrovnik INsider prenio tu priču i nitko drugi. To vam govori koliko se guše medijske slobode u ovom gradu. Ne možete mi reći da svi portali u Splitu objave tu priču, a da u Dubrovniku to nije zanimljivo!”

“Držite se, radite svoj posao najbolje što znate, nemojte se plašiti, građanima od srca hvala, a političarima želim poručiti nikad neću dopustiti da utječe na moj rad, kucajte na druga vrata, ja se ne bojim, nisu me moji roditelji učili hodati kako bi danas pred vama puzao!”, poručio je na kraju Tomaš.