OGLASIO SE VLASNIK JAHTE O DRUŽENJU S MINISTROM: ‘Poznajemo se četiri, pet godina, mislim da je već tada bio ministar!’

Autor: L.B.

Poduzetnik Blaž Pavičić, na čijoj je jahti ljetovao ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, rekao je za N1 da mu je Marić prijatelj već godinama te da u zajedničkom ljetovanju na jahti ne vidi ništa sporno.

“Mi smo dugogodišnji prijatelji koji se druže ne samo ljeti, nego i tijekom godine, u više navrata i dugi niz godina. Tako sam i ovo ljeto pozvao ministra i njegovu obitelj da nam se priključi u odmoru na nekoliko dana, kao što i ostale prijatelje pozivam”, rekao nam je Pavičić.

Naglasio je kako vezano za odnose s državom ili Poreznom upravom, nemaju nikakve odnose, kao ni s HBOR-om. Dodao je kako nisu porezni dužnici, niti su imali bilo kakve otpise.

‘Tu nema ničeg spornog’

“Ni za vrijeme mandata Zdravka Marića, ni u prošlosti. Mislim da tu nema ničeg spornog”, istaknuo je Pavičić te dodao kako ono čime se njegova tvrtka bavi, HBOR uopće ne financira.

“HBOR ne financira gradnje komercijalnih nekretnina, trgovačkih centara… Ukoliko bismo i ušli u neku djelatnost koja bi to omogućavala, vjerujem da bi se Zdravko Marić izuzeo. Uglavnom, sve što radimo, radimo s komercijalnim bankama pa nemamo nikakvih potreba obratiti se HBOR-u”, kaže Pavičić.

Na pitanje je li se s Marićem počeo družiti kad je on već bio ministar Pavičić odgovara:

“Poznajemo se tih četiri, pet plus godina, tako da, to je svakako u nekakvom periodu, mislim da je već on bio ministar. Ali i prije smo se kretali u nekakvim krugovima gdje smo se susretali na raznim domjencima”, otkrio je Pavičić.

‘Medijski napisi o ocu Blaža Pavičića’

Mediji su ranije spominjali ime Blaža Pavičića kao sina Mirka Pavičića, zaposlenog na različitim menadžerskim poslovima u Brodokomercu i drugim privatnim tvrtkama. U nekima je, kako pišu, i Blaž Pavičić bio aktivan.









Prije nekoliko godina pisalo se o Mirku Pavičiću kao o misterioznom poduzetniku koji u Zagrebu gradi trgovački centar vrijedan 620 milijuna kuna te kao o prijatelju bivšeg ministra financija Slavka Linića. Povezivalo ga se i s bivšim riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom, koji je svojevremeno bio prijavljen za primanje nedopuštenog dara od Mirka Pavičića, u obliku ručka u jednom restoranu na Korčuli te najma plovila. Povjerenstvo je zaključilo kako su njih dvojica u prijateljskim odnosima, no nije se moglo utvrditi tko je podmirio troškove.