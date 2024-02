Oglasio se Turudić, progovorio o porukama s Rimac: Ostajem kandidat za šefa DORH-a

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ivan Turudić gostovao je na Dnevniku Nove TV. Na početku razgovora Turudić je potvrdio da je još uvijek kandidat za šefa DORH-a. “Plenković? Nisam s njim razgovarao”, rekao je kratko te dodao da su zadnji put bili u kontaktu prije nekoliko dana. Turudić je pojasnio da nije lagao kada je govorio o poznanstvu s Josipom Rimac.

“Nisam lagao, prvo želim reći da kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom to se odnosilo na 2015. godinu kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024 je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali bi se dopisivati, što je očigledno i znali bi popiti kavu. Naše poznanstvo se na to svodilo”, poručio je Turudić.

“Josipa Rimac ima jedan vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s radosti. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac”, istaknuo je. Dodao je i da ga je tražila informacije o nekom predmetu, ali da joj nije pomogao.

Kako su poruke dospjele u medije?

“Zašto bih uperio prst u nekoga da znam odakle su iscurile poruke, znam sustav”, odgovorio je na pitanje o tome kako su poruke iscurile. Na pitanje jesu li poruke autentične, odgovorio je: “Ne znam jesu li autentične, zapravo ne znam, to bi trebalo provjeriti. Neke sigurno jesu, nekih se sjećam, a nekih se uopće ne sjećam.”

Naveo je da se sjeća da ga je Rimac tražila da se nađu na sudu.

“Josipa Rimac je bila državna tajnica, ona je bila saborska zastupnica, meni je posao kao predsjednika suda bio da primam stranke pa sam tako primio i nju”, kazao je Turudić i ispričao kako ju je upoznao negdje 2010. na danu Grada Knina kada su igrali humanitarnu nogometnu utakmicu.

Turudić: Nisam pomogao Rimac

Turudić je ponovio da nikad nije rekao da je prijatelj s Rimac, već da su dobri poznanici. Njihov odnos razvijao se od 2015. godine.









“Nisam joj pomogao, poslije me pitala saborska zastupnica Benčić je li se radilo o Inji Bašiću, to nije bio taj predmet, zato što mi nismo završili taj razgovor. Važno je naglasiti za Inju Bašića, nisam ga u životu vidio i ne poznajem ga, da je on pravomoćno osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu, i da je USKOK s njim sklopio sporazum i da je donesena presuda na temelju sporazuma”, kazao je Turudić.

“Kad se god navedu neki ljudi kojima sam ja pomagao, mogu vam sad na brzinu pomagao, mogu vam nabrojiti: Josipa Rimac, protiv nje je podignuta optužnica, Zdravko Mamić je optužen i osuđen. Moj bratić Miro Brlja je osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, svi ljudi koji se spominju da sam im pogodovao su zapravo osuđeni”, dodao je.

“Ivo Sanader za kojeg se govorilo da je govorio sam ja ‘njegov dečko’ je također osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu. Govorilo se o mojoj bliskosti HDZ-u, a HDZ je kao pravna osoba osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu. Sve što vam nabrojio se dogodilo za vrijeme kad sam bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Očito je da nije dobro kad ja nekome pomažem”, izjavio je Turudić.









O poznanstvu s Mamićem

Zatim je govorio o poznanstvu i susretima sa Zdravkom Mamićem. “Nikad nisam to poricao. Kako sam ja 1994. godine, kada sam Mamića upoznao preko nogometa, mogao znati što će se događati u budućnost. Također, moram napomenuti da Josipa Rimac još nije osuđena za ništa što joj se stavlja na teret. Vaš vozač me pokupio na mjestu gdje me pokupio Mamić, nikad nisam poricao te susrete, rekao sam to stotinu puta. U Zagrebu sam od 1998., nabrojali ste Mamića…”, branio se Turudić.

O Milanoviću

Rekao je da mu Milanović ne može oprostiti Perkovića, da se hrani emocijama drugih ljudi te da je beskrupulozan. Zatim se upitao što je sporno u porukama s Rimac. “To je moja privatna korespodencija. Naknadno sam saznao da je bila pod mjerama praćenja, te tajne mjere je sama otkrila”.

Dodao je i da nije pomislio odustati od cijele priče. Da ga premijer traži da odustane od kandidature, što bi učinio?

“To je njegovo pravo. Umoran sam, ali neću odustati. Ako odustanem, to bi značilo da priznajem krivnju. Nisam lažljivac”, poručuje.