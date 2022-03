OGLASIO SE SOROS O UKRAJINI, PORUKA ZA SVIJET! Izdao upozorenje dotaknuvši se svog svjedočanstva: Na veliku tragediju nitko nije imun

Milijarder i investitor George Soros na Twitteru se oglasio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Rekao je da ga ruski napad na Ukrajinu, između ostalog, podsjeća i na opsadu Sarajeva 1993. godine.

“Svjedočio sam transformaciji Ukrajine od propalog dijela SSSR-a do liberalne demokracije i otvorenog društva. Ukrajina se često suočavala s ruskom agresijom, ali je ustrajala”, napisao je, pa dodao:

“Hrabri Ukrajinci su sada na prvoj liniji i riskiraju svoje živote uslijed napada koji me podsjeća na opsadu Budimpešte 1944. i opsadu Sarajeva 1993.”, napisao je Soros na Twitteru.

Kazao je i kako je važno da transatlantski savez (SAD, Kanada, Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo), ali i druge nacije, učine sve u svojoj moći kako bi se dala podrška Ukrajini.

Poručuje kako su Putinove akcije direktan napad na suverenitet svih država bivšeg Sovjetskog saveza, ali i dalje. Za kraj, upozorava kako bi popuštanje Putinu poslalo poruku da se čistom silom mogu stvarati ili razarati nacije.

I have witnessed Ukraine transform from a collapsing part of the Soviet Union to a liberal democracy and an open society. It has faced countless acts of Russian aggression, but has persisted.

— George Soros (@georgesoros) February 26, 2022