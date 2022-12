OGLASIO SE PUTIN, SVE JE PRIZNAO: ‘Da, istina je…’ Čini se da nema namjeru odustati od ciljeva! ‘Prekid opskrbe vodom čin je genocida’

Rat u Ukrajini poprima nove dimenzije s obzirom da se bliži zima.

Veliki dio Ukrajine bori se s nestašicama struje i vode, a Ruska Federacija i dalje projektilima zasipava važne strateške točke.

Ruski predsjednik Vladimir Putin oglasio se u četvrtak i rekao je da će vojska nastaviti napadati ukrajinsku energetsku infrastrukturu usprkos globalnom valu kritika zbog udara koji su milijune ljude ostavili bez struje i vode na početku zime.

“Puno je buke o našim udarima na energetsku infrastrukturu susjedne zemlje. Da, radimo to. Ali tko je prvi počeo?” rekao je Putin na ceremoniji dodjela nagrada, koja je danas održana u Kremlju. Ustvrdio je kako “kritike neće omesti naše borbene misije”.

Udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu opisao je kao odgovor na eksploziju na Krimskom mostu i druge napade, optužujući Kijev da je u zrak digao dalekovodne kablove iz nuklearne elektrane Kursk, ali za prekid opskrbe Donjecka vodom.

“Prekid opskrbe vodom gradu s više od milijun stanovnika je čin genocida”, rekao je Putin, optuživši Zapad za “totalnu šutnju” o tome. “Čim se pokrenemo i napravimo nešto kao odgovor, odmah se digne buka”, rekao je ruski predsjednik.

Niz zapadnih dužnosnika ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nazvao je ratnim zločinom.

Za to vrijeme, nastavljaju se napadi pa su tako u zračnoj bazi u okupiranom Berdjansku u regiji Zaporižja odjeknule eksplozije, javljaju ukrajinski mediji.

Čule su se tri velike eksplozije i više manjih, a na mjestu događaja su hitne službe. Nema izvještaja o žrtvama, piše NEXTA.

❗️Three powerful explosions occurred at the air base in occupied Berdyansk, followed by 15 more smaller explosions, – Chairman of the City Military Administration of #Berdyansk Victoria Galitsina.

— NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2022