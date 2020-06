OGLASIO SE MILORAD! EVO ŠTO JE REKAO O ‘NAVIJAČIMA’: ‘Oni su statisti, a glavni glumci, scenaristi i redatelji su vođe političkih kampanja..’

Autor: Dnevno

Mladići s Kustošije su statisti, a glavni glumci, scenaristi i redatelji su vođe političkih kampanja pojedinih stranaka i lidera koji na mržnji prema Srbima žele steći moć kako bi izrabljivali Hrvate, rekao je danas Milorad Pupovac na press konferenciji.

Pupovac je rekao da su ti mladići “statisti kakvi su bili prije 15 ili 20 dana u Vukovaru, kakvi su bili na nekim drugim mjestima i hrvatskim gradovima, koji statiraju u filmu i priči koji je netko drugi, ne jučer, ne prekjučer, ne prošlog tjedna, mjeseca ni godine, nego odavnih godina režirao u Hrvatskoj”.

Glavni glumci, scenaristi i redatelji, dodao je, vođe su političkih kampanja pojedinih stranaka i lidera koji na antimanjinskoj, posebno antisrpskoj kampanji žele još jednom osvojiti vlast u Hrvatskoj, piše HRT.

“Na mržnji prema Srbima žele steći moć kako bi Hrvate izrabljivali i iz njih iscijedili još jednom ono što se svih ovih decenija cijedi, a to je mogućnost da se obogate i da vladaju bez kontrole i bez pokrića. Nažalost, naš svijet, naš narod još uvijek nije naučio da je to osnovni smisao i svrha te kampanje”, kaže Pupovac.

Dodaje kako mnogi od njih nemaju ništa protiv Srba te da neki i spavaju sa Srpkinjama, većini njih su Srbi uspješni poslovni partneri, ali ih to ne sprečava da Hrvatsku zagađuju mržnjom.

“Oni su ti koji su režiseri, scenaristi, producenti, oni su glavni glumci. Ovi nesretni momci koji nemaju mladosti, koji nemaju budućnosti, koji ne znaju u pravom smislu te riječi što je njihovo pravo sutra, oni su tragični statisti u jednoj priči koju je netko drugi smislio i koju netko drugi vodi”, kaže.

“Novi hrvatski kapitalisti ili tajkuni udruženi s ljudima iz pravosuđa, nekim krugovima iz Crkve kojima ne smeta ušato U s križem i neće se oglasiti oko toga da je to zloupotreba kršćanskog znamena u funkciji mržnje i nasilja prema slabim i nedužnim, kakav je Krist bio, u snazi svoje vjere, neće se oglasiti”, navodi.

Oglasiti se neće, dodaje, ni oni koji legaliziraju “Za dom spremni”. “Zatvorit će te momke, a tko će im suditi? Suci koji nisu spremni suditi, koji su zaštićeni time da rade do 70. godine, da se ne smije komentirati njihove presude, koji ne poštuju Ustav vlastite zemlje i vlastitoga Ustavnoga suda. Ti suci su za mene dio onih koji sudjeluju u scenariju i režiji”, kaže.

Tu djecu s Kustošije, kako kaže, “razumije kao svoju” te da se to moglo dogoditi i njegovoj djeci. Netko ih je, kaže, oteo i pretvorio u statiste njihovih scenarija i režija mržnje i održavanja ove zemlje u logici nasilja.

Dragana Jeckov navodi kaže da prenosi izraze straha i zabrinutosti zbog prijetećih i strašnih natpisa na Tijelovo.

“Kao žena, majka i Srpkinja pitam se samo – tko su ti ljudi koji su u stanju stati pored takvog transparenta? Tko su ti ljudi koji su ga napravili? I još gore, tko je te ljude odgajao?”, upitala je te dodala kako se radi o pedofilnim, razvratnim i odvratnim porukama.

Kako kaže, razgovarala je sa nemalim brojem žena, prije svega Srpkinja, koje su u strahu i bojazni zbog toga koliko je daleko otišla mržnja prema Srbima i njihovoj djeci.

Od mjerodavnih institucija očekuje da ne bude prekršajnih prijava, već najstrože sankcije, da se to odredi kao govor mržnje. “U proeuropskoj zemlji ovako nešto se ne smije događati”, poručila je.

Milošević je rekao i da su normalizacija i relativizacija ustašluka i ustaških obilježja te antisrpska kampanja doveli do toga da to ima odraz u stvarnosti.