OGLASIO SE KONZERVATIVNI ŠEF SREBRNJAKA: ‘Vjerujem u život od začeća! Zgražaju se nasljednici komunističke partije!’

Autor: N.K

Novi ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak ovih je dana u fokusu javnosti zbog svojih konzervativnih stavova o umjetnoj oplodnji. Zbog svega je političku štetu pretrpio i Tomislav Tomašević i platforma Možemo jer je nova gradska uprava Zagreba odlučivala o članovima nadzornog odbora koji je odabrao Richtera.

O napadima kojima je ovih dana izložen progovorio je jučer na svom Facebook profilu kada je napisao dužu objavu.

U međuvremenu je tu istu objavu skratio i izbacio neke dijelove. U nastavku objavljujemo obje verzije.

Originalna objava

“SAMO DA SE ZNA

Darko Richter i njegova supruga vole djecu. Ne diskriminiraju djecu po pameti, ljepoti, šarmu, podrijetlu ili načinu začeća. Dijete je dijete: začeto u braku, izvan braka, od maloljetnice, silovanjem, u epruveti, … . Nikada u životu nisam izustio riječ bastard, pa niti sada dok ovo pišem. Ali, neki su izmislili tu riječ, društvo ju je prihvatilo. Ja ne. Odurno je to.

Svatko neka si odabere način na koji želi postati roditeljem. Ne miješam se u to. Ali, kada neki čuju da ja ne podržavam izvantjelesnu oplodnju u njezinim raznim metodološkim varijantama, i da si savjest ne želim opteretiti tim činom kojeg je kasnije teško okajati, ako ne zbog drugoga, ono zbog činjenice da u nekom frižideru ostaju čamiti ‘neiskorišteni’ embriji nakon svake umjetne oplodnje, koji su ljudska bića, a onima koji misle da nisu, napominjem da njihov pravni status nije jasan nikome, i da se nitko ne usuđuje napisati zakon da netko drugi mora te embrije likvidirati, onda to izaziva zgražanje onih, koji su pravni nasljednici komunističke partije koja je 1945. netremice decimirala hrvatski narod od čega se nismo oporavili do dana današnjega”, napisao je i dodao:

“Ja vjerujem u besmrtnu dušu, svoju, i svakog ljudskog bića od začeća do smrti, i vjerujem u Posljednji Sud. Vjerujem. Kao i svatko, bojim se učiniti nešto što bih si sam teško oprostio. Partijcima je to neprihvatljivo, oni nikome ne žele odgovarati, i onima poput mene žele praktički zabraniti da postojim u svim svojim ljudskim dimenzijama, dok je partija koje su članovi pravni slijednik nositelja odgovornosti za najgora zlodjela u povijesti nad hrvatskim narodom.

Želim im oporavak, ali očito to ne ide općom katarzom, nego, kako sada gledamo, raskolom, jer, nisu svi isti, i ne žele svi nositi terete komunističkih zločina. Račan, Grbin i tzv. nezavisni Petek su obični tvrdolinijaši kojima govor mržnje izvire iz mnogih rečenica njihovih optužujućih laži. Neka pogledaju sebe u ogledalo i dugo se zamisle”, napisao je ravnatelj.









Skraćena objava

“SAMO DA SE ZNA:

Darko Richter i njegova supruga vole djecu. Ne diskriminiraju djecu po pameti, ljepoti, šarmu, podrijetlu ili načinu začeća. Dijete je dijete: začeto u braku, izvan braka, od maloljetnice, silovanjem, u epruveti, … . Nikada u životu nisam izustio riječ bastard, pa niti sada dok ovo pišem. Neki su izmislili tu riječ, društvo ju je prihvatilo. Ja ne. Odurno je to. Svatko neka si odabere način na koji želi postati roditeljem. Ne miješam se u to. Ali, neka se okane pitanja savjesti, u političkim obračunima. Nadam se da je sami još imaju, barem malo”, napisao je Richter u novoj verziji objave.