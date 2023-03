OGLASIO SE HDZ-ovac KOJI JE S EKIPOM DEMOLIRAO GOSTIONICU! Ma ovo morate pročitati: ‘Ja sam preiskusan, prepošten građanin’

Autor: Dnevno.hr

Groznica subotnje večeri u Trnovcu Bartolovečkom kod Varaždina umalo je završila kobno. Kako smo već pisali, u jednom kafiću nastao je kaos nakon što su pijana trojica muškaraca u dobi od 22, 34 i 60 godina rukama i nogama nasrnula na četvoricu muškaraca i jednu ženu. Usijane glave koje su također bacale čaše i boce po lokalu napale su i policajce koji su ih pokušali obuzdati, a ubrzo se doznalo i kako su “tri igrača malo jača” zapravo otac i sin iz ugledne poduzetničke obitelji, kao i lokalni HDZ-ovac.

Jedan od njih, točnije HDZ-ovac Ivan Sušec, općinski vijećnik u Trnovcu Bartolovečkom i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Zamlaka, za Varaždinski.hr je demantirao da je sudjelovao u tučnjavi i napao policijske službenike. Ovo morate pročitati.

“Nisam remetio nikakav javni red i mir, nema nikakvog zapisnika koji bi to pokazao. Bio sam u toj situaciji, ali nisam remetio javni red i mir. Policija me privela, ali to je nešto drugo, ne zbog remećenja javnog reda i mira. Nisam nikoga ni napao, ja sam želio smiriti situaciju kad su policajci došli na prijavu za remećenje javnog reda i mira”, rekao je.

‘Nemoj to raditi’

Tvrdi i da je do “nekakvog naguravanja” došlo dok je on sjedio za šankom te da je situacija eskalirala tek nakon dolaska policije.





“U tom momentu je došla policija zbog sasvim nečega drugoga, razdvajati još nekoga, a ja sam se tu našao. Rekao sam policajcima ‘smirite se’ jer su oni počeli razdvajati, praktično se hrvati s tim dečkima, i rekao sam im ‘smirite se, nemojte raditi gluposti i jedni i drugi'”, tvrdi Sušec.

A onda je, veli HDZ-ovac, policajac došao do njega.

“Počeo mi je ‘što ti imaš tu?’ i ja sam stao samo pred njega i raširio ruke i rekao ‘nemoj to raditi, ne treba to raditi, daj da se ta situacija smiri’. Međutim, kad su došli drugi policajci, ja sam se tamo s njima našao tako da su uhitili i mene”, ispričao je Sušec, koji je nakon uhićenja izašao pred sutkinju.

Veliko finale

“Ja sam preiskusan, prepošten građanin da bih išao na policajce ili bilo što. Moj je cilj bio spriječiti da se nešto ne dogodi, no kad se nađete u takvoj situaciji, onda se baš dogodiš što se ne bi trebalo dogoditi. Kad je policija jednom došla, nitko više nije ništa pitao tko je što radio, nego su napravili što su napravili”, istaknuo je.

Nije želio odgovoriti na pitanje je li podvrgnut alkotestiranju te je naveo kako će samostalno donijeti odluku o vlastitoj političkoj budućnosti.

“To ću ja odlučiti, to je moja stvar. Mene nije birao nitko drugi nego moji ljudi. Hoću li biti u HDZ-u, to je isto moja stvar”, zaključio je.