Oglasili se Bujanec i Grmoja nakon raspašoja u emisiji: ‘Doživjeli smo nešto neviđeno’

Autor: Dnevno.hr

U emisiju Bujica na Z1 televiziji u srijedu stigao je neočekivani gost.

Saborski zastupnik i glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja odlučio doći u emisiju Velimira Bujanca, a nakon što su njih dvojica ranije vodila verbalni javni rat oko pozivanja i nepozivanja u emisiju. Ovaj pravi političko-novinarski dvoboj titana, mogli ste pratiti u tiskovnom prijenosu i na našem portalu.

“Tu se o meni svašta govorilo četiri godine, to nije ista osoba. Poštovao bih da djelujete iz uvjerenja, nažalost ponašate se kako šef ove televizije, za koga je on, tako vi gurate. Škoro vam je bio doktor u jednom trenutku, a nakon izlaska iz DP-a ste ga blatili”, rekao je na početku Mostovac, na što mu je Bujanec odgovorio da nije on taj koji je gurnuo Troskota da pomogne Tomaševiću da uvjerljivo pobjedi.

Žestoko udarali

“Zašto ste ga kandidirali? Koliko je dobio?”, pitao ga je Bujanec.

“Možda samo trebali medijatora zvati, samo dajte, slični ste Plenkoviću. Kada Plenković proziva novinare, dignu se svi ljevičari pa i Maja Sever, kada Grmoja prozove nekoga za koga misli da je vlasnik televizije, tko je stradalnik i ratnik, to je užas”, rekao mu je Bujanec.

“Ne zovete me ovdje, a pričate da negdje često gostujem. Čim su mi prijatelji javili da vrijedi vaš poziv uživo, rekao sam da dolazim. I sada se bojim da neće biti nekog kašnjenja, vidim da ste prestrašeni od samog početka”, kaže mu Grmoja.

“Upiškio sam se od straha….”, ironično je rekao Bujanec.









“Na samom ulazu me zaštitari pretresli, to je pokušaj psihološkog pritiska”, opet je ubacio Grmoja, odjeven u kožnu jaknu.

“Kad ste došli kao drumski razbojnik”, rekao mu je urednik emisije.

Grmoja je opet optužio da je Z1 u vlasništvu Marija Radića, dok ga Bujanec suočava s izvatkom sa sudskog registra: “Vlasnik je Hrvoje Milas”, rekao je.









No, Grmoja ne odustaje: “Imao je bolji tretman Vojislav Šešelj u vašoj emisiji nego ja”.

“Hasanbegović me molio da vas pitam, da u Vladi Karamarka ste vi inzistirali na ostanku i zadržavanju Borisa Miloševića na mjestu pomoćnika ministra?”, pitao ga je Bujanec, no Grmoja na to direktno ne odgovara već i dalje inzistira na tezi da je Radić vlasnik Z1.

Milenko Bilić, jedan od vođa prosvjeda seljaka u Slavoniji, u prilogu koji je pušten u emisiji je iznio je ozbiljne optužbe na račun Mosta. Rekao je da je Nikola Grmoja stajao iza Tomislava Pokrovca, što je rezultiralo svađom Pokrovca i Kristine Bakule.

“Napao ju je zašto ne dolazi na punkt, iza svega je stajao novac, s nekih desetak tisuća eura je Most podržao Pokrovca, ono što ne znate je da je podvala Grmoje i Mosta išla u drugom smjeru da neka druga stranka bude optužena i da Pokrovcu bude isplaćen kredit. Pozivam Grmoju, iskreno kažem, Nikola Grmoja i Most, kako vas nije sram. Došli ste tamo kupiti političke poene i ne za sebe, nego za HDZ”.

“Ovo su tako smiješne priče”, odbacio je optužbe Grmoja.

O izborima

Koliko mandata očekuje na izborima, pitao je Bujanec.

“Minimum 20”, rekao je Grmoja.

“Ja vam dam 30, tko će u toj varijanti biti premijerski kandidat? Hoće Raspudić biti premijer?”. Grmoja je rekao da će o tome odlučiti hrvatski narod i da Plenković neće sastaviti Vladu. Zatim je odbacio da će manjinski podržati lijevu Vladu.

Bujanec mu je zatim pokazao poruke Mosta, odnosno Grmoje, o glasanju o Istanbulskoj konvenciji.

“Imamo neke vaše poruke kako su se u Mostu dogovorili da bi dio bio za Istanbulsku, a dio ne bi. Zašto niste bili jedinstveni oko Istanbulske, podržavao sam vas kada ste bili protiv”, rekao mu je Bujanec.

Grmoja je na to odgovorio da je to bilo prije nego se Most pročistio te da oni stoje na poziciji desnog centra ili desnice. Također je rekao da se nije posvađao s novinarem Vlahovićem te da mu on nije pisao pitanja. Emisija nije završena u pretjerano prijateljskom tonu.

Nakon emisije, oglasila su se obojica aktera, ali i oni koji su pratili.

“U emisiji je bilo riječi o prozivanju novinara od strane političara i dvostrukim mjerilima, domaćim i stranim tajkunima, Istanbulskoj konvenciji, pozdravu ‘ZDS’, glasovanju o LNG-u i seljačkim prosvjedima… Milenko Bilić iz Stožera za obranu hrvatskog sela u ekskluzivnoj izjavi za Bujicu optužio je Nikolu Grmoju da je s 10 tisuće eura podmitio Tomislava Pokrovca, kako bi promovirao Most, nakon čega su prosvjedi u Slavoniji stali, što je, kako kaže Bilić, bilo u interesu Andreja Plenkovića!”, napisao je Bujanec.

Objavljena je i prepiska zastupnika Mosta koji su se svojedobno dogovarali kako će se podijeliti oko glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, a Grmoja je zastupao stav da tu temu treba gurnuti u drugi plan i ne se više baviti njome. Bujica je javno objavila još jednu poruku bivšeg suradnika Mreže TV, Marina Vlahovića, iz koje je vidljivo da je pisao pitanja za saborski aktualac šefu Mosta, što Grmoja demantira, iako se iz dokumenta vidi posve suprotno?!

Zanimljivo je bilo vidjeti i tko je sve u Hrvatskom državnom saboru posjećivao predsjednika Mosta – Božu Petrova i s kime je sve sastančio; imena raznih osoba iz svijeta medija, biznisa i politike…”, napisao je Bujanec.

Oglasio se i Grmoja, također na Facebooku. “Doživjeli smo nešto neviđeno na nekoj televiziji, na samom ulazu smo pretreseni kao da ulazimo na Maracanu, kao da Boysi ili Torcida dolaze na Maracanu”, kazao je u javljanju iz studija uoči gostovanja Grmoja.

Teško je prepričati Bujicu u kojoj je gostovao Grmoja: ‘Hasanbegović me molio da vas nešto pitam’

“Tražio sam da se snima lajv mojeg gostovanja, ali Velimir Bujanec to ne dopušta. Nadam se da neće biti delaya, da neće ništa rezati i da će sve ići uživo. Čini mi se da se nadao da ću odustati i da neću doći, da je taj njegov poziv više bio finta. Izgleda dosta prestrašen, vidjet ćemo kako će odraditi ovu emisiju”, kazao je Grmoja u videu. Nakon emisije, Grmoja je uz video gostovanja napisao samo dvije riječi: “Prosudite sami”.

U komentarima mu se javio i bivši istaknuti SDP-ovac i ministar Gordan Maras.

Ne gledam Bujicu inače, ali ovo je bilo zabavno. Dopustite mi da odgovorim i istraživačko novinarstvo tipa rekli su, čuo sam, plus fotke sa facebook-a kod Pivaca. Fore tipa Raspudić više voli Srbe iz Mostara nego Hrvate iz Čakovca su za ne vjerovati. Tijekom emisije bio si u opasnosti jedino da te ne pogodi u oko gumb sa prenapregnute Bujančeve košulje”, napisao je