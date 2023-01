OGLASILA SE ‘UVRIJEĐENA MLADA’! Vučić, naravno, nije mogao prešutjeti šale na njegov račun: ‘Nećete se dopasti učitelju ako sjedite u prvom redu’

Autor: Dnevno.hr

Cijeli dan društvenim mrežama kruži fotografija iz Davosa na kojoj Aleksandar Vučić, kao “Pale sam na svijetu”, sjedi izoliran od drugih lidera tijekom panela o Zapadnom Balkanu.

Naravno, predsjednik Srbije nije mogao šutjeti o tom malenom detalju pa je za srbijasnke medije poručio da se u drugi red sam sjeo te da su ga “molili da sjedne u prvi red, ali da on to nije htio”.

“Tamo sam birao sam gdje ću sjesti iako su me tri puta molili da dođem u prvi red, ja to nisam želio. Ali to je jedna od stvari koja mi je zabavna. Kada imate teške razgovore i kada razmišljate o tome, za mene je to dio dobre zabave. Zašto?





Pa kada vidite da politički protivnici nemaju ništa za reći o vašem radu, rezultatima, znanju jezika, onda misle da su se dočepali nečega misleći da su svi površni kao i oni. Nije bitno gdje sam sjeo. To nije suština… Nećete se dopasti učitelju ako sjedite u prvom redu, već je to pitanje vašeg znanja”, veli Vučić, piše Nova.rs.

Jasno, to nije bilo sve. Vučić je nastavio u revijalnom tonu i dodao da “nije jadnik, bijednik i nesretnik kojeg treba žaliti”.

“Smeta vam snažna Srbija i to što nisam dio čopora i što neću govoriti da su neki lideri luđaci. Ovdje je popularno da se kaže da je Putin luđak, a ja u tome neću sudjelovati”, zaključio je Vučić.