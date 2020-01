OGLASILA SE STANODAVKA UBOJICE IZ SPLITA: ‘Dan prije ubojstva samo je sjedio i ništa nije govorio’

Autor: Dnevno

Trostruko ubojstvo u Splitu i njegove reprekusije i dalje zaokupljaju hrvatsku javnost. Osumnjičeni za trostruko ubojstvo Filip Zavadlav, u Splitu, stigao je sinoć pod jakom policijskom pratnjom u zatvorsku bolnicu u Zagrebu. U Split je danas stigao odvjetnik Branko Šerić kojeg su članovi Facebook grupe “Pravda za Filipa” angažirali za obranu osumnjičenog.

Tri osobe koje je policija privela u subotu nakon pucnjave puštene su na slobodu. Protiv njih nisu podnesene nikakve prijave. Sukus je to današnjeg dana vezanog uz ovaj nemili događaj koji je protekloga vikenda potresao Split i Hrvatsku.

Novinari su došli i do vlasnice stana u kojem je osumnjičeni živio kao podstanar, a koja je rekla kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi, Zavadlav bio rastrojen.

“Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, točno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže ‘dobar dan’, ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo”, ispričala je za Dnevnik Nove tv Marcela Sunara.

“Nikad to ne bih rekla za njega. Šokiralo me. Saznala sam prvo od ljudi iz kvarta. Govorili su kasnije da su mu kamatari upadali u stan usred noći, da su mu prijetili nožem… Nitko ovdje nije bio. Nitko. On je ovdje mjesecima. Samo on je ovdje bio. Čula bih da je itko ušao”, tvrdi Filipova stanodavka.