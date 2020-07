OGLASILA SE POLICIJA! Opravdali postupanje kolege prilikom uhićenja Tihomira Blagusa: ‘Muškarac je bio pijan i kršio je Zakon’

Autor: Dnevno/M.V.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) osvrnula se na videozapis koji se proširio društvenim mrežama, a koji prikazuje postupanje policijskih službenika na jednom Zagrepčaninu u kvartu Trnje.

Muškarca su prilikom postupanja polegnuli na pod, a sve je snimljeno i objavljeno na Facebook stranici “Trnje-na posljednjoj liniji obrane”.

“Policija je dala izvještaj da je naš heroj Tihomir Blagus pijan vrijeđao policajce i da je zato priveden. No, objavljujemo snimku kako se sve to dogodilo i kako je to krenulo. Tihomir je snimao (na javnoj površini) policiju kako radi zapisnik zbog provale, to nije bio ni nekakav krim izvid. U jednom trenutku policajac ne dopušta snimanje i izbija i uzima Tihomiru mobitel iz ruke”, stoji u opisu videa.

Priopćenje PUZ-a koje prikazuje drugu stranu priče prenosimo u cijelosti:

“Vezano za danas javno objavljenu snimku o postupanju policije tijekom događaja koje se dogodio prije tri dana ističemo kako je Policijska uprava zagrebačka 25. srpnja 2020. godine oko 12.20 sati zaprimila dojavu o provali u objekt javnog poduzeća „Hrvatske vode“ na adresi u Zagrebu, Trnjanski nasip.

Na mjesto događaja, nakon dolaska policijskih službenika i tijekom provođenja potrebnih službenih radnji, došao je 54-godišnjak koji je snimao postupanje policijskih službenika na mjestu događaja gdje je bilo potrebno provesti očevid, a što su mu policijski službenici zabranili sukladno čl. 66. st. 2. točka 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Na izdana mu upozorenja, on je nastavio sa snimanjem mjesta događaja nakon čega mu je izdana i naredba da preda mobitel. Nakon predaje mobitela, udaljio se na primjerenu udaljenost da bi potom ponovno pokušao ući upućujući policijskim službenicima vulgarne psovke. Na upozorenja da se primiri se oglušio te zamahivao rukama u smjeru policijskog službenika. Na naredbu koja je uslijedila nakon upozorenja da prestane s protupravnim ponašanjem također se oglušio zbog čega su nad njime uporabljena sredstva prisile što je trajalo nekoliko sekundi, a što je prikazano na fotografiji, dok je njegovo protupravno ponašanje, koje je tome prethodilo, trajalo desetak minuta.

Nakon što je upozoren da će zbog narušavanja javnog reda i mira biti priveden u službene prostorije 54-godišnjak je i dalje nastavio s opisanim ponašanjem, oglušio se na naredbu zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije. Prilikom uporabe sredstava prisile nitko od sudionika nije ozlijeđen.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je 54-godišnjak, pod utjecajem alkohola (0,88 g/kg), počinio prekršaje iz članka 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog čega su policijski službenici podnijeli optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Ujedno, koristimo priliku informirati javnost da snimanje policijskog službenika prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti od strane građana audio – video uređajem, bez njegove izričite privole, predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka budući da za takvu obradu osobnih podataka ne postoji pravni temelj niti zakonita svrha, kao što je i zabranjeno snimati mjesto događaja.

Javno objavljena snimka i fotografija prikazuje sam kraj policijskog postupanja, odnosno uskraćuje osobu za uvid u cjeloviti događaj. Takvim se načinom nameće javnosti nevjerodostojan uvid u cjelokupnu situaciju i navodi na krivi zaključak.

Tome u prilog govori i činjenica da je predmetni gospodin u medijskim nastupima izjavio da je došlo do naguravanja između njega i policijskih službenika te da su policijski službenici tijekom provođenja prekršajne obrade bili korektni prema njemu i da se s njima međusobno šalio”, napisali su.