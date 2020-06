OGLASILA SE POLICIJA O SLUČAJU KUSTOŠIJA! ŠEST osoba je privedeno, policija im pretresa domove

Autor: Dnevno

U petak, u jutarnjim satima na Twitter profilu Srpskog narodnog vijeća osvanula je fotografija zagrebačkih navijača koji su razvukli transparent na kojem je pisao gnjusni natpis, a koji je, po mišljenju mnogih, govor mržnje.

Naime, uz to što su razvukli HOS-ove zastave, grupa navijača u ruci je držala transparent na kojem je pisalo “Je**t ćemo srpske žene i djecu” te su “u” pretvorili u ustaško.

O slučaju mladih BBB-ova oglasila se i zagrebačka policija kojoj smo, odmah nakon objave incidenta, poslali upit.

“Ovim Vas putem obavještavamo kako Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nad ukupno šest osoba te ćemo Vas po dovršetku kriminalističkog istraživanja o tome i obavijestiti”, navode iz zagrebačke policije za portal Dnevno.

Podsjetim, otkako se pojavila fotografija BBB-ovaca, tijekom cijelog su petka pljuštale osuđujuće reakcije. Na incident, koji se zbio u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu, reagirao je i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Mladići s Kustošije su statisti, a glavni glumci, scenaristi i redatelji su vođe političkih kampanja pojedinih stranaka i lidera koji na mržnji prema Srbima žele steći moć kako bi izrabljivali Hrvate, rekao je Pupovac na press konferenciji u subotu.

Također, taj incident osudio je i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je rekao kako je to govor mržnje te da se to ne bi smjelo okarakterizirati kao prekršaj, već kao kazneno djelo.

U tijeku su pretrage domova osoba koje su se 11. lipnja fotografirale s porukama mržnje prema građanima srpske nacionalnosti, a neki su se, kako doznaje RTL, sami prijavili u policiju.

Koja je pozadina ovog incidenta?

Pouzdani izvor iz navijačke skupine rekao je za portal Dnevno da je to reakcija na probleme koji se u Vukovaru događaju, a kojih je posljedica bilo ozljeđivanje dvojice Srba. “U Vukovaru se dečki koji su pretučeni šeću po gradu s pištoljima. Oni su apologeti četništva, to su neki Delije koji maltretiraju sve oko sebe a skrivaju se iza ugroženosti srpske nacionalne manjine. Žitelji grada godinama upozoravaju na te probleme, na to da se bivši četnici šeću slobodno po gradu, da njihovi potomci nesmetano landraju okolo s oružjem i šire četničku ideologiju“, kazao je izvor te je dodao kako je problem u tome što ih se štiti.

Zbog toga što se događa u Vukovaru, navijači su odlučili raditi svojevrsne prosvjede po gradskim kvartovima, no čini se da je jedan od takvih prosvjeda otišao u potpuno krivom smjeru, doznaje Dnevno.