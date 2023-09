Ogavno je što su pronašli u mobitelu osumnjičenog policajca: Policija sve potvrdila

Mučan slučaj iz Gospića dobio je nastavak. U mobitelu jednog od dvojice policajaca koje se sumnjiči za silovanje 33-godišnje žene pronađena je dječja pornografija.

Informaciju je za N1 potvrdila PU ličko-senjske, a protiv službenika je podignuta nova prijava.

Podsjetimo, dvojica policajaca su u srijedu pušteni iz istražnog zatvora, nakon što je u postupku ispitano svih petoro predloženih svjedoka, i to bez mjere opreza zabrane približavanja žrtvi.

Žrtva je pak nedavno progovorila o paklu koji proživljava nakon prijave silovanja. Naime, tri dana nakon što je prijavila silovanje, 33-godišnjakinja se pita koga društvo ovdje zapravo smatra žrtvom – nju ili policajce koji se nalaze u istražnom zatvoru.

‘Rekle su mi da sam k*rva’

Kako kaže za Jutarnji, ima osjećaj da je označena, okolina je osuđuje, kao da je sama kriva za ono što joj se dogodilo. Vidi, navodi, kako joj šapuću iza leđa, iskazuju određeno suosjećanje s osobama “koje je strpala u zatvor”, a u petak su je na ulici, tvrdi, i napale dvije žene.

“Nakon tog utorka izašla sam u petak u grad. Na ulici u neposrednoj blizini policijske postaje prišle su mi dvije žene i napale me. Izgovorile su mi svašta, rekle su mi da sam k*rva, isto kao i moja majka, prozivajući me zašto sam podnijela prijavu. Bilo mi je strašno neugodno”, ispričala je.

“Svjesna sam da ne smijem ulaziti u detalje događaja i istrage. To su mi učinila dvojica policajaca, ali želim naglasiti da i dalje vjerujem policiji. Ne samo to, već im želim zahvaliti na svemu što su učinili nakon što sam podnijela prijavu protiv njihovih kolega. Postupili su vrlo brzo, profesionalno i odgovorno – od šefa policije do svih koji su sudjelovali u istrazi – bez trunke pokušaja da se bilo što zataška. U traumi koju sam proživjela to mi je puno značilo”, rekla je.