ODZVONILO HNS-u! Jandroković: ‘Neka odu ako žele’

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uoči sastanka u HDZ-u na kojem se raspravlja o sudbini Lovre Kuščevića nije želio odgovoriti misli li da Kuščević treba otići

“Sada ćemo razgovarati pa ćemo vidjeti, ne mogu vam unaprijed ništa precizno kazati”, rekao je Jandroković okupljenim novinarima, prenosi Dnevnik.hr.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović misli li da Kuščević treba podnijeti ostavku, rekao je: “Kazat ću to mišljenje tamo gdje je mjesto za to, a to je na stranačkom sastanku”. Na pitanje kako je upit postavljen njemu, jer ono što on kaže obično se i dogodi, kroz smiješak je odgovorio: “Onda ćete pričekati”.

Nešto razgovorljiviji bio je kad su ga pitali što misli o ultimatumu HNS-a da će izaći iz Vlade ako Kuščević ne ode, Jandroković je poručio:

“Iz aviona je vidljivo da HNS nije korektan. Mi ćemo svoje odluke donijeti autonomno. Nije nam važno što kaže HNS, već ono što ćemo mi procijeniti kao ispravno. Ako idu iz Vlade, neka odu iz Vlade“, kazao je Jandroković.

Na pitanje Tandare Knezović jesu li oni spremni raskinuti koaliciju, kazao je: “Mi ćemo danas razgovarati, sve opcije su na stolu. Situacija je podosta ozbiljna. Mi moramo voditi računa o stabilnosti države, kao i da se poštuju zakoni. Moramo voditi računa da je pred nama i važno razdoblje, predsjednički izbori i nakon toga predsjedanje EU-om. HDZ kao stožerna, najjača stranka nosi na sebi i teret odgovornosti”.

Na konstataciju da je Kuščević već jutros iznio svoju obranu, ponovio je da neće unaprijed ništa govoriti. “Kada završi sastanak očitovat ćemo se kao HDZ.”

Andrej Plenković uoči sastanka tek je kratko poručio kako će na sastanku “malo razgovarati o vanjskoj politici”.