ODVOZNILO JE RUŽNOJ POŠASTI NA PLAŽI! Više to nikome neće pasti na pamet: Pazite što radite, predviđene su žestoke kazne

Autor: N.K

Na Jadranskim plažama ljudi godinama preko noći ostavljaju ručnike, ležaljke i druge stvari kako bi si sutradan osigurali mjesto kraj mora. Učestala je to pojava na koju se mnogi žale, a i nerojeno puta reagirali su komunalni redari u nekim mjestima na obali.

Takve “rezervacije” više se neće događati u Novom Vinodolskom jer je gradski Komunalac izdao priopćenje s obavijesti korisnicima plaža da će biti kažnjeni oni koji ostave rekvizit na plaži.

Također, predmeti će biti uklonjeni s plaže.





Sukladno članku 59. Odluke o komunalnom redu, na prirodnim i uređenim plažama nakon njihova korištenja, zabranjeno je ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene. Propisane su i novčane kazne za prekršitelje pa one iznose od 600 do 1500 kuna za fizičke osobe i do 10.000 kuna za pravne osobe.

Grad Novi Vinodolski uklonit će svaki predmet ostavljen na plažama te će ga vlasnici, ako to žele, moći preuzeti u Domu kulture Novi Vinodolski. Predmete je moguće preuzeti u roku od osam dana.