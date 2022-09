ODVJETNIK VELIKIH IGRAČA ISPALIO: ‘To je jedna predimenzionirana afera. Skloniji sam vjerovati u ljudsku glupost, nego veliku pamet’

Autor: Dnevno.hr

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji je bio ili je sada uključen u neke od najveći sudskih procesa u zemlji, za RTL je komentirao pljačku u Ini i kako građanima vratiti povjerenje u pravosuđe.

Na pitanje je li s jedne strane sve ovo bizarno, stalno neki antikorupcijski planovi, ideje, a s druge strane jedna afera gazi drugu, Pavasović Visković odgovara:

“To ja već godinama govorim. Sve izgleda kao da se nešto igramo i borimo protiv toga. Međutim, jedna dolazi iza druge, svi to shvaćamo kao nešto normalno. Par dana se svi čude, nakon toga nova afera smijeni onu koja je bila prethodno. Posao ide po starom, ništa se novoga ne događa. Cijela nacija je oguglala na sve to skupa. Mislim da ne možemo očekivati promjene dok se ljudi od dole ne promijene i shvate da je takvo stanje dugoročno neodrživo”, kaže Pavasović Visković.





O građanima koji već odavno izgubili povjerenje u pravosuđe kaže kako u toj struci postoje ljudi kojima tu nije mjesto i koji primaju mito.

“Većina ljudi je ispravna i želi raditi taj posao na način na koji to treba raditi međutim ne dolaze do izražaja. Sustav je postavljen krivo, a postavljen je od izvršne vlasti. Dakle, izvršna vlast je ta koja stvara okvir u kojem se pravosuđe nalazi i funkcionira. Tu nema pravog pomaka i dok tu ne bude prave odluke da se stvari promjene, promjene neće biti. Sasvim sigurno treba nekih deset godina da se promijeni percepcija i da se krene u nekakvu kvalitetnom smjeru, međutim ne vidim da itko pokušava napraviti išta po tom pitanju”.

O inicijativi ministra Malenice da sigurnosne provjere idu svakih pet godina, kaže kako su one poput imovinskih kartica.

“Svi govore da rješavaju problem korupcije, a vidimo da je sutkinja uhićena u ovoj aferi ima praznu imovinsku karticu. Nitko tko prima mito neće taj novac staviti na banku niti ga uložiti da bude vidljiv. Potpuno besmislena stvar. Vrlo slično je sa sigurnosnim procjenama. To je situacija u kojoj će službenik SOA-e na vrlo paušalan i površan način procjenjivati lik i djelo nekog suca. Dakle, što on može u relativno površnoj provjeri vidjeti, veliko je pitanje, a s druge strane ćemo opet imati nekakvu arbitrarnu instituciju koja može procijeniti iz nekog parapolitičkog razloga da ovaj sudac odgovara, ovaj odgovara. Po meni potpuno besmislena stvar. Naš sigurnosni aparat mora reagirati po kvalitetnom slučaju. Dakle, ako uoči da netko radi nešto što ne bi trebao, to istražiti. Ako se pojavi pogovor da nekakav sudac ne radi kako bi trebao tada sustav treba reagirati i to stvarno istraživati. Mislim da ovo u to tako ne funkcionira i svi se pokrivaju općim sigurnosnim provjeravama koje su u najmanju ruku smiješne”.

Marušić je radila najbolje što može

U posljednjih 10 godina u Hrvatskoj je šest sudaca razriješeno zbog kaznenih djela. Na pitanje je li to poražavajuća statistika, odvjetnik odgovara kako bi bilo poražavajuće da je jedan, a ne šest.

“S druge strane možete taj problem gledati iz drugog kuta, a to je da postoje tragovi sustava koji uočava i sprječava takve pojave. Očito postoji energija u represivnom sustavu koja se može boriti s tim pojavama. Nisam siguran da je to podatak koji treba samo negativno gledati. Ima tu jedna pozitivna konotacija da očito postoji netko tko želi da se to rješava”.









Komentiravši aferu Ina rekao je kako je riječ o još jednoj aferi koja je po njemu predimenzionirana.

“Tu se radi o velikoj svoti novca. Međutim, to je nešto što je ja mislim inicijalno bilo osmišljeno kao nekakva uvjetno govoreći sitna kombinacija koja će donositi direktoru iz INA-e 15-20 milijuna kuna godišnje. Nisu predvidjeli suludi rast cijena plina. Onda je to naraslo u neslućene visine i onda je tih 500 milijuna kuna završilo na računu umirovljenika što je doista jedan potez koji bi teško mogli nazvati ikakvom suvislom riječju. Mislim da je to bazično precijenjeno i da se tu priča puno toga što nije točno. Nitko ne može pokrivati nikoga tko je takav da na račun penzionera stavlja 500 milijuna kuna. Skloniji sam vjerovati u ljudsku glupost nego veliku pamet”, rekao je Pavasović Visković.

Ravnateljici USKOK-a Vanji Marušić u studenom ističe mandat. Na pitanje tko bi ju mogao naslijediti i je li vrijeme za nekog izvan sustava, kaže kako će biti zanimljivo vidjeti hoće li o imenovanju odlučivati sadašnja glavna državna odvjetnica.









“Imamo recentna zbivanja gdje je puklo između njih dvije i nije se za nadati da bi sadašnja državna odvjetnica prihvatila Vanju Marušić kao mandatara iako se nadam da će biti ponovno imenovana. Mislim da je moguće, morate znati da USKOK funkcionira u granicama što im pripreme izvršna vlast i državno odvjetništvo, funkcionirala najbolje moguće. Mislim da je poštena i stručna žena i da je radila najbolje što može, koliko joj je bilo dozvoljeno. Bio bih sretan kada bi ona bila i dalje”, kazao je Pavasović Visković.